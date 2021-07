Samsung Galaxy S21 FE passe la certification en Chine et révèle ses spécifications clés | La technologie

Si les rumeurs sont exactes, la présentation du Samsung Galaxy S21 FE attendra jusqu’au quatrième trimestre 2021. Désormais, le terminal a passé la certification en Chine et a dévoilé ses principales spécifications.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition a été bien accueilli par les utilisateurs et a été un succès commercial. Bien qu’il s’agisse d’une version moins chère du Galaxy S20, les coupes n’étaient pas trop importantes et il a conservé certaines fonctionnalités haut de gamme, ce qui en a fait l’un des téléphones les plus intéressants de 2020.

Les Sud-Coréens veulent répéter le succès de l’année dernière avec le Samsung Galaxy S21 FE. La marque a accidentellement confirmé l’existence de l’appareil et à la fois sa conception et ses caractéristiques sont apparues dans différentes fuites ces derniers mois.

À présent, Le Galaxy S21 FE vient de passer la certification TENAA en Chine, où il a dévoilé ses spécifications clés. Le portail spécialisé MyFixGuide a eu accès à la fiche technique confirmée par l’autorité de certification du pays asiatique, et nous allons les examiner ci-dessous pour voir si elles coïncident avec celles qui étaient apparues dans les rumeurs précédentes.

Selon le rapport, le Galaxy S21 FE porte le nom de modèle SM-G9900 et ses dimensions seront de 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, il sera donc plus compact que le Galaxy S20 FE.

Le terminal sera équipé de un écran de 6,4 pouces, qui selon les fuites précédentes sera un panneau Super AMOLED Infinity-O, aura une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le tableau des spécifications indique qu’il comportera une connectivité 5G et offrira une prise en charge double SIM. Il sera alimenté par une batterie de 4 370 mAh Et selon la certification FCC, il prendra en charge la charge rapide à 45 W. Les rumeurs précédentes assurent que le chargeur ne sera pas inclus dans la boîte.

D’après les informations précédentes, nous savons également que le cerveau sera le processeur Snapdragon 888 en Chine et sur le marché américain, tandis que il y aura une variante avec Exynos 2100 sur les marchés communs, y compris en Europe.

Le processeur serait accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage interne, selon la configuration. Le système d’exploitation serait Android 11 avec One UI 3.x.

Le matériel photographique serait composé de un appareil photo principal 12MP avec OIS, un appareil photo ultra-large 12MP et un téléobjectif 8MP. La caméra frontale aurait un capteur de 32 Mpx pour les selfies.

Étant donné qu’aucune de ces données n’est officiellement confirmée, pour le moment il faut laisser les informations en quarantaine et attendez la présentation du Samsung Galaxy S21 FE. On dit que l’annonce prendra un peu après le Samsung Unpacked d’août, peut-être au mois de septembre, mais rien n’est encore confirmé.