Samsung Galaxy S21 Plus et S21 Ultra servent désormais de clé de voiture numérique

Les Galaxy S21+ et S21 Ultra de Samsung ont désormais adopté une fonction de contrôle des clés numériques en Corée du Sud dans le cadre du dernier correctif de sécurité d’octobre pour les téléphones phares.

Selon TizenHelp, la mise à jour permet aux utilisateurs d’ajouter une clé de support à Samsung Pass afin qu’ils puissent déverrouiller et démarrer leur voiture à l’aide de ces appareils. Vous n’aurez pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche pour déverrouiller votre véhicule : la fonction détecte votre proximité et le déverrouille. En plaçant votre téléphone sur un socle de charge sans fil, vous pouvez également démarrer le moteur.

En janvier, Samsung a dévoilé la fonction Digital Key pour les maisons et les véhicules intelligents ainsi que le lancement de la série Galaxy S21. Il est similaire à la fonction de clé numérique qui fera son chemin vers la plupart des meilleurs téléphones Android une fois qu’Android 12 sera disponible.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

C’est la réponse de l’entreprise aux clés de voiture d’Apple, permettant aux appareils Galaxy compatibles de déverrouiller votre voiture lorsque vous êtes à proximité via une bande ultra-large ou NFC. Certains modèles BMW, Audi, Genesis et Ford sont pris en charge, bien qu’il n’y ait pas de liste officielle pour le moment.

En plus des Galaxy S21+ et S21 Ultra, la fonctionnalité devrait également arriver sur les appareils pliables Galaxy Note20 Ultra et Samsung. La fonctionnalité est actuellement disponible en Corée du Sud, avec des plans pour l’étendre à d’autres marchés à l’avenir, y compris les États-Unis et certains pays européens.

