Samsung Galaxy S21 Ultra était le téléphone Android le plus vendu au premier trimestre 2021

L’industrie des smartphones a établi un record mondial de chiffre d’affaires au premier trimestre en 2021, alors que la plupart des pays du monde sortaient lentement de la pandémie. Cependant, une entreprise domine à la fois les graphiques de chiffre d’affaires et de volume.

Selon Counterpoint, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro étaient les meilleurs smartphones en termes de part de revenus au premier trimestre 2021. Apple a dominé la liste des dix premiers, avec cinq smartphones captant une part combinée de 38% des revenus. La domination d’Apple ici est compréhensible, avec trois modèles d’iPhone 12 proposés pour ~ 700 $ et plus. Counterpoint attribue également une «demande refoulée» et un lancement ultérieur pour le succès de la ligne.

Le smartphone Android le plus performant en termes de revenus était un produit phare de Samsung. Le Galaxy S21 Ultra s’est classé cinquième, réclamant 3% du gâteau des revenus. Les Galaxy S21 et S21 Plus ont également figuré, avec un total de 3% entre eux.

Fait intéressant, nous trouvons également un appareil Huawei sur le graphique. Le cher Huawei Mate 40 Pro était le huitième téléphone le plus lucratif en termes de part des revenus au premier trimestre 2021, un contraste frappant avec les récentes mauvaises fortunes de Huawei sur le marché des smartphones dans son ensemble.

Les téléphones économiques de Xiaomi impressionnent

Apple domine également le tableau de volume des téléphones les plus vendus. L’iPhone 12 a dominé le lot, revendiquant une participation de 5% de ce gâteau au premier trimestre 2021. L’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 ont suivi de près.

Notamment, le téléphone Android le plus vendu en volume au premier trimestre 2021 n’était pas un Samsung mais un Redmi. Le Redmi 9A et le Redmi 9 ont revendiqué au total 3% de la part de volume au cours du trimestre, se classant cinquième et sixième. Ces modèles se sont avérés très populaires en Chine et en Inde, selon Counterpoint. Le Redmi Note 9 a également été cartographié, soulignant la domination de Xiaomi dans le segment de moins de 150 $.

Le seul autre OEM Android à avoir été répertorié était Samsung, avec trois entrées Galaxy A de niveau intermédiaire. Le Galaxy A12 était le plus gros vendeur de l’entreprise, se classant septième et capturant 1% de la part de volume. Les Galaxy A21S et A31 se sont également classés respectivement neuvième et dixième. Ces appareils ont été soutenus par la demande en Inde, LATAM et MEA, selon Counterpoint.

Bien que ces graphiques ne racontent pas toute l’histoire de l’industrie mondiale des smartphones, ils suggèrent qu’Apple continue de gagner plus d’argent par appareil que ses rivaux Android.