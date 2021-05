Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon vs Exynos testé: quel est le plus rapide?

La dernière et la plus grande série Galaxy S21 de Samsung a été lancée avec des critiques élogieuses. Entre la conception radicalement rafraîchie, les systèmes de caméra améliorés et les performances de haut niveau, il y a beaucoup à aimer ici. Cependant, tout le monde n’obtiendra pas exactement la même expérience. Vous voyez, comme chaque année, le téléphone est livré en deux variantes. Ils sont presque identiques sur le papier, à l’exception d’une différence essentielle: le choix entre les processeurs Snapdragon et Exynos.

Cela continue d’être le cas avec la série Samsung Galaxy S21. Les marchés nord-américain et sud-coréen ont accès au Samsung Galaxy S21 Ultra avec Snapdragon 888. Le reste du monde doit faire face à la variante Exynos 2100.

Année après année, la version Exynos du téléphone a toujours été à la traîne par rapport à son homologue Qualcomm. Cette année sera-t-elle différente? Nous opposons les deux téléphones dans une bataille de points de repère pour savoir comment les deux variantes se sont comportées. Voici la répartition de l’autorité Android de nos tests Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon vs Exynos.

Quelle est la différence entre les processeurs Snapdragon 888 et Exynos 2100?

Config Samsung Exynos 2100Qualcomm Snapdragon 888CPU

1x Cortex-X1 à 2,9 GHz

3x Cortex-A78 à 2,8 GHz

4x Cortex-A55 à 2,2 GHz

1x Cortex-X1 à 2,84 GHz

3x Cortex-A78 à 2,4 GHz

4x Cortex-A55 à 1,8 GHz

GPU

Bras Mali-G78, 14 cœurs

Adreno 660

RAM

LPDDR5

LPDDR5 / LPDDR4X

AI / DSP

NPU tri-core

Hexagone 780

(Scalaire, Tenseur et Vecteur fusionnés)

Modem

4G LTE

5G sous-6Ghz et mmWave

Téléchargement de 7,35 Gbps

(Exynos 5123 intégré)

4G LTE

5G sous-6Ghz et mmWave

Téléchargement 7,5 Gbps

Téléchargement 3Gbps

(Snapdragon X60 intégré)

Traiter

5 nm

5 nm

Les deux chipsets phares de 2021 ont beaucoup en commun. Du processus de fabrication EUV 5 nm à l’utilisation des derniers cœurs de processeur Arm Cortex, ainsi que des modems 5G intégrés. Le passage à un nœud de 5 nm, en particulier, apporte des gains significatifs d’efficacité et donc de longévité de la batterie.

Cette année, le chipset Exynos 2100 est une avancée majeure pour Samsung. La société abandonne complètement ses noyaux Mongoose personnalisés pour les noyaux Cortex d’Arm. L’augmentation des performances qui en résulte est très perceptible.

Le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 sont remarquablement similaires en ce qui concerne le processeur. Les deux utilisent un cœur Cortex X1 principal, avec le Snapdragon 888 cadencé à 2,84 GHz, tandis que l’Exynos 2100 est un peu plus haut à 2,9 GHz.

Le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 sont remarquablement similaires en ce qui concerne le processeur.

Ensuite, trois cœurs Cortex A78 gèrent les performances quotidiennes. Sur le Snapdragon 888, ceux-ci sont cadencés à 2,4 GHz. L’Exynos 2100, en revanche, est à nouveau cadencé plus haut à 2,8 GHz.

Enfin, quatre cœurs Cortex A55 s’occupent des activités d’arrière-plan. Ceux-ci sont cadencés à 1,8 GHz et 2,2 GHz sur le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 respectivement.

De plus grandes différences résident du côté du GPU. L’Adreno 660 prend sur le GPU ARM Mali-G78 MP14 dans l’Exynos 2100. Le GPU est généralement l’endroit où les puces Exynos accusent un retard considérable par rapport à leurs homologues Snapdragon. Samsung a conclu un accord de licence avec AMD pour résoudre ce problème à l’avenir. Pour l’instant, cependant, Samsung revendique une amélioration de 40% des performances graphiques par rapport à la puce sortante.

Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon vs Exynos: benchmarks classiques

David Imel / Autorité Android

Pour que les choses soient équitables entre les deux téléphones, les variantes Snapdragon et Exynos du Samsung Galaxy S21 Ultra ont été conservées à la résolution Full HD par défaut. L’option de fréquence d’images adaptative a été activée, lui permettant de monter jusqu’à 120 Hz.

Nous avons également inclus des références des téléphones les plus performants de l’année dernière sur les chipsets, en plus du matériel concurrent. Il s’agit de vous donner une meilleure idée des améliorations d’année en année, ainsi que de voir exactement où les téléphones se situent dans l’écosystème plus large des smartphones.

En commençant par la série de benchmarks classique, nous avons d’abord Geekbench 5. Le benchmark centré sur le processeur est conçu pour tester les performances de calcul, et les résultats sont assez évidents. Avec une conception de processeur similaire mais des vitesses d’horloge plus élevées, l’Exynos 2100 pouces devance le Snapdragon 888. Il obtient un score de 1109 points contre les 1098 points marqués par le Galaxy S21 Ultra équipé de Snapdragon.

Les benchmarks multicœurs suivent une trajectoire similaire, avec l’Exynos 2100 marquant près de 300 points sur le Snapdragon 888. Les vitesses d’horloge plus élevées à tous les niveaux pour tous les cœurs signifient que, pour une fois, le Galaxy S21 Ultra équipé de l’Exynos 2100 fera progresser le calcul. lourdes charges de travail.

Affrontement SoC 2021: Snapdragon 888 contre Exynos 2100 contre Kirin 9000 contre Apple A14

L’avantage GPU du Snapdragon 888 apparaît dans le benchmark 3DMark centré sur le GPU. Cependant, cette année, l’écart de performance est beaucoup plus faible qu’entre le Snapdragon 865 de l’année dernière et l’Exynos 990. Le Snapdragon 888 de 660 totalisant Adreno marque 7895 points contre les 7761 marqués par le G78 du Mali sur l’Exynos 2100. Un gouffre beaucoup plus étroit par rapport à la différence de près de 350 points entre les chipsets de l’année dernière.

Les performances liées au processeur sont presque au coude à coude entre les deux téléphones. Cependant, le GPU du Snapdragon 888 avance.

Enfin, nous sommes passés à AnTuTu. Le benchmark populaire au niveau du système nous donne un score global complet. Il est basé sur un certain nombre de paramètres, y compris les performances du processeur et du GPU, en plus de tester la mémoire et les opérations UX. C’est depuis longtemps un moyen éprouvé d’évaluer les performances comparatives des téléphones sur les chipsets.

Ici, le Galaxy S21 Ultra équipé du Snapdragon 888 avance de manière assez drastique en raison de son GPU plus rapide, mais aussi de la façon dont ces gains se traduisent par l’expérience utilisateur générale, y compris le traitement d’image. Le téléphone marque ici 701 672 points par rapport aux 644 316 gérés par l’Exynos 2100.

Fait intéressant, les deux téléphones montrent un bond de génération par rapport aux modèles sortants, plus encore dans le cas de l’Exynos 2100. Le processeur considérablement amélioré, en particulier, a aidé l’Exynos 2100 à améliorer ses scores AnTuTu d’un énorme 155 475 points.

Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon vs Exynos: Test de vitesse G

Avec les benchmarks classiques écartés, nous sommes passés à Speed ​​Test G. Vous pouvez en savoir plus sur l’utilitaire de test indépendant d’Android Authority ici. Cependant, le long et court est que Speed ​​Test G combine le meilleur des outils de référence existants et élimine toute possibilité de biais. L’ensemble de la pile est en interne, ce qui signifie qu’aucune entreprise ne peut optimiser spécifiquement pour améliorer les performances. C’est aussi réel que possible.

Pour notre premier benchmark, nous opposons les deux téléphones l’un à l’autre pour voir comment ils se débrouillent sur une moyenne de 10 courses. En passant par 10 tests ultérieurs, les résultats sont pour la plupart conformes à ce que nous attendions – à une exception près.

Vous voyez, la version Snapdragon 888 termine le test en 36,23 secondes – un chiffre parfaitement réparable. Cependant, notre Samsung Galaxy S21 Ultra équipé d’Exynos 2100 prend une seconde supplémentaire pour terminer le test lié au processeur. Il l’enveloppe en 37,82 secondes. Cela indique que les performances soutenues de l’Exynos 2100 commencent à diminuer plus rapidement que celles du Snapdragon 888.

Guide SoC Snapdragon: Tous les processeurs de smartphone de Qualcomm expliqués

Ailleurs, les résultats des tests liés au GPU sont également conformes aux spécifications du papier. L’Adreno 660 permet d’exécuter 10 tours de Speed ​​Test G en 26,28 secondes. Pendant ce temps, le Mali G78 met 34,43 secondes pour terminer le même. Par rapport à l’Exynos 990, il y a des gains significatifs à voir ici. Cependant, ils ne sont toujours pas suffisants pour rattraper le Snapdragon 888.

Samsung Galaxy S21 Ultra: tests d’endurance

Passons au test d’endurance Speed ​​Test G. C’est le grand papa de l’analyse comparative des smartphones. Véritable test de torture, il pousse à la fois le CPU et le GPU dans les limites de la charge à 100% jusqu’à la mort de la batterie.

L’Exynos 2100 commence à ralentir beaucoup plus rapidement que le Snapdragon 888.

En regardant les données, nous pouvons voir que le Samsung Galaxy S21 Ultra équipé du Snapdragon 888 est nettement plus rapide que la variante Exynos 2100. Non seulement il effectue des courses individuelles plus rapidement, mais une baisse de performance soutenue se produit beaucoup plus tard que l’Exynos 2100, qui montre une forte baisse des performances autour du 14e test de vitesse G.

Au-delà de cela, nous pouvons voir que le Snapdragon 888 offre des performances plus cohérentes tout au long du benchmark.

Enfin, en ce qui concerne l’endurance de la batterie, nous voyons que les performances supérieures entraînent une durée de vie de la batterie plus courte pour le Galaxy S21 Ultra équipé du Snapdragon 888. Le delta d’autonomie de la batterie entre les deux variantes n’est pas drastique. Cependant, ouverte à plein régime, la variante Snapdragon 888 dure 199 minutes, soit 27 minutes de moins que la variante Exynos qui a réussi à fonctionner pendant 226 minutes.

Guide du processeur Samsung Exynos: tout ce que tu as besoin de savoir

Nos tests révèlent que la version Snapdragon 888 commence à ralentir après environ 38 minutes de performance totale. Pendant ce temps, la version Exynos ralentit beaucoup plus tôt à environ 25 minutes. Cette performance réduite, cependant, se traduit par une consommation d’énergie moindre et lui permet de durer près d’une demi-heure de plus.

Snapdragon 888 ou Exynos 2100: quelle variante du Galaxy S21 Ultra est la plus rapide?

David Imel / Autorité Android

Samsung a fait d’énormes progrès cette année avec le chipset Exynos 2100. Bien que toujours plus lent que le Snapdragon 888, la différence de performances entre les deux chipsets n’est pas aussi drastique que sur les modèles précédents. Les utilisateurs ne devraient pas se sentir lésés s’ils ne peuvent pas mettre la main sur la version Qualcomm.

Les performances du processeur sur les deux téléphones sont globalement au coude à coude. Cela devrait se traduire par des performances équivalentes dans l’utilisation quotidienne. Cela dit, si votre utilisation implique beaucoup de jeux, la version Snapdragon est toujours la voie à suivre, si vous pouvez mettre la main dessus.

Le S21 Ultra basé sur Exynos se rapproche beaucoup plus de la version Snapdragon que les années précédentes.

Avec la licence par Samsung de la technologie Radeon d’AMD pour améliorer son jeu GPU, la prochaine génération de chipsets Exynos devrait avoir ce qu’il faut pour égaler ou même dépasser l’offre de Qualcomm. Cependant, dans l’état actuel des choses, si vous voulez des performances de pointe, vous voudrez peut-être envisager le Samsung Galaxy S21 Ultra avec Snapdragon 888.