Samsung Galaxy S21 vs Realme GT : petites merveilles, grande valeur

Le Samsung Galaxy S21 était l’un des téléphones phares les plus abordables du début de 2021, mais le Realme GT est là pour faire passer les choses à un autre niveau.

Les deux téléphones font des compromis intelligents sur la construction et les composants afin d’obtenir un prix plus raisonnable, tout en conservant une sensation de vitesse et de fluidité. Mais ils empruntent des chemins incroyablement différents pour atteindre leur objectif.

Alors, lequel de ces smartphones cruiserweight est le meilleur achat pour le match retour de 2021 ? Plongeons-nous et regardons de plus près.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy S21 vs Realme GT

Le Samsung Galaxy S21 est sorti le 29 janvier 2021, avec des prix à partir de 799 $ / 769 £ / 1 249 $ AU pour 128 Go de stockage. Il existe également un modèle de 256 Go, qui coûte 849,99 $ / 819 £ / 1 349 $ AU.

Ces prix restent les mêmes sur le site Web de Samsung, mais étant donné à quel point nous sommes dans le règne du Galaxy S21, vous trouverez de nombreuses offres ailleurs.

Le Realme GT a été déployé en mars 2021 au prix de 449 € avec 128 Go de stockage. Cela revient à environ 550 $ / 390 £ / 710 AU $. Bien que ce soit un peu moins cher que le Galaxy S21, le simple fait que nous devions fournir des estimations pour la plupart des régions clés de l’ouest vous dit quelque chose.

Oui, la Realme GT est techniquement en vente au Royaume-Uni, mais vous devrez passer par un importateur. Il n’est pas prévu de sortir aux États-Unis ou en Australie.

Le Samsung Galaxy S21 a une construction élégante mais en plastique (Crédit image: TechRadar)

Concevoir

Samsung s’est éloigné du verre pour le panneau arrière du Galaxy S21 et a adopté le plastique. Bien sûr, il appelle ce nouveau matériau « Glasstic », mais ne vous y trompez pas : c’est du plastique.

Cependant, le cadre est toujours en aluminium massif et la façade est en verre Gorilla Glass Victus de qualité supérieure. Cela ressemble toujours à un travail de grande classe, un peu moins que les autres téléphones Galaxy S récents.

Nous aimons son apparence, en particulier le module de caméra « Contour Cut » du téléphone. Il se courbe, plonge et se fond dans le cadre du téléphone, faisant une caractéristique de quelque chose qui est si souvent une horreur pour les yeux.

Comme toujours, Samsung propose les produits en matière d’options de couleurs, avec un choix de gris fantôme, blanc fantôme, rose fantôme et violet fantôme.

Nous avons appelé le Realme “un peu petit” dans notre critique. À 158,5 x 73,3 x 8,4 mm, cependant, il est un peu plus grand que le Samsung Galaxy S21, qui mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm.

Le Realme GT a un look accrocheur (Crédit image: Future)

Il est également beaucoup plus lourd que le téléphone de Samsung : 186g contre 169g. Si minimiser l’empreinte de poche est une considération importante, alors le Galaxy S21 est votre téléphone.

Le Realme GT fait sa propre déclaration visuelle. Son design est loin d’être aussi élégant que celui de Samsung, mais l’arrière en similicuir jaune et la bande de course en verre noir de notre modèle d’essai se démarquent certainement.

En termes de matériaux, Realme opte pour un cadre en plastique plutôt qu’en aluminium, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi solide ou premium que le Galaxy S21. Seul le Galaxy S21 obtient également un indice IP68.

Les deux téléphones sont équipés d’écrans plats, avec des caméras selfie perforées en haut. Le Galaxy S21 le place au centre, tandis que le Realme GT le déplace dans le coin gauche.

Pendant que nous abordons les façades de ces téléphones, les deux sont équipés de capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran. Le Galaxy S21 est 70 % plus gros qu’auparavant et est également doté d’un format ultrasonique unique plutôt que de la solution optique plus traditionnelle du GT. Cela rend le capteur de Samsung plus facile à localiser et plus sécurisé, voire aussi rapide que nous l’aurions souhaité.

Affichage

Le Samsung Galaxy S21 est doté d’un écran AMOLED de 6,2 pouces, ce qui correspond à l’extrémité la plus petite des écrans de smartphones modernes. Le Realme GT est équipé d’un AMOLED de 6,43 pouces légèrement plus grand, bien que cela ne soit toujours pas considéré comme énorme par les normes actuelles.

Les deux écrans adoptent des résolutions FHD+ de 1080 x 2400, ce qui est en deçà des normes QHD définies par les téléphones plus chers. À ces tailles, cependant, les deux se sentent parfaitement nets.

Vous bénéficiez également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz dans les deux cas, ce qui est bon à voir. Le contenu s’écoule de manière fluide dans les deux cas.

L’écran du Samsung Galaxy S21 devient très lumineux (Crédit image: TechRadar)

Outre la taille, il existe ici quelques spécifications contrastées. L’écran du Galaxy S21 devient plus lumineux à hauteur de 1300 nits, par rapport aux 1000 nits du Realme GT. Notre critique a noté une légère lacune en essayant de voir l’écran du Realme GT en plein soleil.

Mais le Realme GT contre-attaque avec un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz plus réactif par rapport aux 240 Hz du Galaxy S21. En termes pratiques, il est peu probable que la plupart des gens soient capables de faire la différence, mais les joueurs engagés pourraient bien le faire.

Caméra

Si vous vouliez quelque chose de tangible pour l’argent supplémentaire que vous dépenserez pour le Galaxy S21, nous attirerons probablement votre attention sur l’appareil photo.

Il s’agit peut-être du même matériel que celui que nous avons vu dans le Samsung Galaxy S20, mais il est toujours meilleur que l’équivalent du Realme GT. Cela commence par une véritable configuration à triple objectif, dirigée par un capteur principal 12MP f/1.8, et soutenue par un téléobjectif 64MP f/2.0 et un ultra-large 12MP f/2.2.

Le Realme GT, en revanche, possède l’une de ces fausses configurations à trois caméras. Vous obtenez un 64MP f/1.8 large et un 8MP f/2.3 ultra-large, mais une macro 2MP f/2.4 assez inutile à la place d’un téléobjectif dédié.

L’appareil photo principal de Samsung capture de gros pixels de 1,8 µm, à côté des 0,8 µm du Realme GT. Ce dernier utilise des techniques de regroupement de pixels pour renforcer les détails.

Les caméras du Realme GT ne peuvent pas rivaliser (Crédit image: Future)

La qualité de prise de vue est supérieure sur le Galaxy S21. Bien que la science des couleurs vives de Samsung puisse être un goût acquis, elle bat les bons mais pas bons clichés de Realme. Nous avons noté des traces de sur-affûtage et de surexposition chez ces derniers, ainsi que des difficultés de mise au point sur des sujets rapprochés.

Les plans ultra-larges semblent un peu plus proches, mais le Samsung l’emporte toujours avec plus de mégapixels et une vue légèrement plus large (120 degrés contre 119 degrés).

Il n’y a vraiment aucune comparaison sur le front du téléobjectif, avec le Galaxy S21 saisissant des photos nettes avec un zoom optique 3x, et le Realme GT recadrant sur ce capteur principal riche en pixels.

Côté vidéo, le Samsung Galaxy S21 peut capturer des séquences 8K/24fps ou 4K/60fps, tandis que le Realme GT ne peut gérer que ces dernières.

Spécifications et performances

Si vous n’avez pas prêté attention à l’approche inégale de Samsung envers les processeurs mobiles au fil des ans, vous serez peut-être surpris d’apprendre que le Realme GT remporte ce tour de performance.

C’est une simple question de cohérence. Si vous lisez ceci aux États-Unis ou en Chine, le Galaxy S21 est lié au Realme GT, les deux appareils fonctionnant sur le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm.

Mais si vous lisez ceci ailleurs, alors le Galaxy S21 “Global” disponible à l’achat dans votre magasin local exécutera le propre Exynos 2100 de Samsung.

Ce dernier n’est en aucun cas un mauvais processeur, mais il est légèrement inférieur au Snapdragon 888. Notre Galaxy S21 alimenté par Exynos 2100 a obtenu 3 367 points au test multicœur Geekbench 5, tandis que le Realme GT en a obtenu 3 508.

Le Samsung Galaxy S21 a une puissance plus variable (Crédit image: TechRadar)

Non pas que cela fera une grande différence, voire aucune, en termes pratiques. Les deux téléphones exécutent des jeux haut de gamme comme Genshin Impact avec des paramètres graphiques élevés, et les deux s’adapteront au multitâche et à d’autres tâches exigeantes.

Les deux téléphones sont disponibles sous des formes de 128 Go et 256 Go, et aucun ne peut être étendu, c’est donc une égalité en termes de stockage, bien que le Realme GT de plus grande capacité dispose également de 12 Go de RAM, contre 8 Go dans la plus petite taille. Le Samsung Galaxy S21 est livré avec 8 Go de RAM quelle que soit la capacité de stockage que vous choisissez.

En ce qui concerne les performances du logiciel, vous devrez choisir votre poison personnalisé pour l’interface utilisateur Android. Pour notre argent, cependant, la prise de Samsung sur Android 11 est meilleure. Une interface utilisateur 3.0 est beaucoup plus nette et plus précise qu’auparavant, avec des ajustements et des modifications souvent utiles, et des performances sensiblement zippées.

Realme UI 2.0, bien qu’il soit également plein de potentiel de personnalisation, est plus laid, plus intrusif et plus bourré de bloatware.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que l’un ou l’autre des téléphones soit parmi les premiers à passer à Android 12.

Batterie

Le Samsung Galaxy S21 fonctionne avec une batterie de 4 000 mAh, tandis que le Realme GT est doté d’une plus grande cellule de 4 500 mAh. Cela semblerait être une grande victoire pour Realme, mais au final, ce n’est qu’une petite victoire.

Nous avons généralement constaté que les deux téléphones duraient confortablement une journée complète. À une occasion, alors que nous utilisions davantage le GPS du Galaxy S21 et d’autres fonctionnalités énergivores, il a manqué de jus vers 22 heures.

À l’inverse, le Realme GT a réussi à s’accrocher – juste – même lorsque nous l’avons poussé fort, la durée de vie de la batterie étant tombée à des pourcentages à un chiffre à la fin de la journée.

Le Realme GT gagne également en matière de recharge filaire. Il est inclus dans un chargeur rapide de 65 W, qui vous fera passer de 0 à 100 % en un peu plus d’une demi-heure. Samsung ne vous donne même pas de bloc d’alimentation dans la boîte, et le Galaxy S21 ne prend de toute façon en charge que jusqu’à 25 W de charge.

Samsung gagne cependant dans un domaine. Le Galaxy S21 prend en charge la charge Qi/PMA de 15 W, tandis que le Realme GT ne prend en charge aucune forme de charge sans fil.

Le Realme GT a une batterie plus grosse et une charge plus rapide (Crédit image: Future)

Emporter

Ces deux téléphones offrent un excellent rapport qualité-prix, bien que dans des domaines légèrement différents du marché.

Le Realme GT l’emporte en tant que choix de bonne affaire, offrant des performances égales voire supérieures et un affichage largement équivalent pour des centaines de dollars/livres de moins que son rival. Des deux téléphones, c’est le GT qui nous a le plus impressionné en termes de valeur.

Cependant, le Samsung Galaxy S21 est indéniablement le smartphone le plus arrondi et le plus emblématique. Son système à trois caméras est beaucoup moins compromis, sa conception est supérieure et il contient plus de petites touches haut de gamme comme la résistance à l’eau IP68 et la recharge sans fil.

Voici donc les deux questions que vous devez vous poser : combien êtes-vous prêt à payer pour votre prochain smartphone ? Et, dans quels domaines êtes-vous prêt à faire des sacrifices ?

Quelles que soient vos conclusions, soyez assuré que vous obtiendrez un excellent rapport qualité-prix grâce au choix résultant.