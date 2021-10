Samsung Galaxy S22 : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs

Après un été rempli de téléphones de milieu de gamme, les principaux produits phares comme le Pixel 6 et l’iPhone 13 clôtureront l’année. Nous nous attendons à ce que ces téléphones se vendent comme des petits pains, mais si les prochains téléphones Galaxy de Samsung restent dans les délais, ils ne sont pas si loin non plus. Alors faut-il les attendre ?

Nous n’avons aucune information concrète sur le successeur de la gamme Galaxy S21. Mais les fuites du Samsung Galaxy S22 sont déjà en plein essor, dont beaucoup se sont révélées prophétiques dans le passé. Selon la rumeur, il aurait des fonctionnalités telles que le lancer de rayons et le refroidissement à la vapeur, le Galaxy S22 pourrait être une machine de jeu à part entière se faisant passer pour un téléphone si Samsung réussit. Là encore, ses performances peuvent varier en fonction de l’endroit où vous vivez et du chipset sur lequel vous mettez la main.

Vous êtes peut-être plus enthousiasmé par le Galaxy S22 Ultra. Cet appareil sera probablement le successeur spirituel de la série Galaxy Note Ultra, avec un emplacement S Pen intégré et un design plus tranchant rappelant les notes d’antan.

Voici tout ce que nous savons sur les prochains produits phares de Samsung, qui sont presque certains de rejoindre les rangs des meilleurs téléphones Android.

Le Galaxy S21 est arrivé en janvier 2021, tandis que les deux précédentes séries Galaxy – le S20 et le S10 – ont été expédiées en mars. D’après les informations divulguées par les chaînes d’approvisionnement de Samsung, janvier est probablement la nouvelle norme pour les versions majeures de Samsung.

Dans une fuite des spécifications du Galaxy S22 en septembre, nous avons appris que Samsung prévoyait de commencer la production en série de sa dernière gamme de téléphones en novembre, en envisageant une date de lancement en janvier pour les trois combinés.

Un contre-tweet bizarre d’Ice Universe, qui fuit fréquemment, a laissé entendre qu’étant donné que le Galaxy S21 FE pourrait être annulé, Samsung pourrait plutôt sortir le S22 en décembre, afin de capitaliser sur les ventes de vacances. Étant donné que le S22 n’est pas encore en production, ce serait cependant un très court délai.

Chaque fois que le S22 est lancé, d’autres fuites récentes suggèrent que le Galaxy Tab S8 sera également expédié à peu près au même moment. Un lancement massif pourrait aider Samsung à surmonter ses récents revers financiers pour ses ventes de smartphones.

Prix ​​Samsung Galaxy S22

Source : Samsung

Des fuites récentes suggèrent que les S22 et S22+ diminueront en taille et en durée de vie de la batterie tout en laissant les spécifications internes relativement inchangées. Cela nous rend douteux que Samsung augmenterait les prix tout en réduisant la taille des téléphones.

Les S21, S21 Plus et S21 Ultra coûtent respectivement 799 $, 999 $ et 1 199 $. À titre de comparaison, les téléphones S20 allaient de 999 $ à 1 399 $ avec les mêmes écarts de 200 $. Vous pouvez probablement compter sur les mêmes différences de prix de 200 $ pour le S22; nous ne pouvons tout simplement pas garantir où commencera sa tarification.

Lors de la publication des rendus et des spécifications du Galaxy S22, @OnLeaks et Zouton ont affirmé que les téléphones coûteraient entre 799 $ et 1199 $, ce qui correspond au maintien du statu quo par Samsung l’année prochaine.

Conception Samsung Galaxy S22

Source : Android Central

Notre première rumeur majeure sur les spécifications du Galaxy S22 suggérait que Samsung déclasserait le S22 Plus par rapport au S21 Plus, passant du verre au même matériau « glasstic » que le S21. Le leaker a également suggéré que les S22 et S22+ rétréciraient par rapport à leurs prédécesseurs – de 6,2″ à 6,06″ et de 6,7″ à 6,55″, respectivement.

Plus récemment, une autre fuite a confirmé que le Galaxy S22 sera le « plus petit téléphone phare de ces dernières années » avec son écran de 6,06 pouces et une estimation de la batterie de 3 700 mAh.

Zouton et @OnLeaks ont récemment dévoilé les rendus des Galaxy S22 et S22+ qui montrent les conceptions potentielles des deux téléphones. En bref, les téléphones ressemblent beaucoup aux S21 et S21+, sauf que le module de caméra est surélevé légèrement plus haut qu’auparavant.

Comme vous pouvez vous y attendre, les Galaxy S22 et S22+ rétrécis auront probablement une capacité de batterie inférieure à celle de leurs prédécesseurs. Leaker FrontTron affirme que les S22 et S22+ auraient respectivement une autonomie de 3 800 mAh et 4 600 mAh. Pendant ce temps, GalaxyClub avait des perspectives moins optimistes, suggérant 3 700 mAh et 4 500 mAh pour ses estimations de batterie S22.

Considérant que les Galaxy S21 et S21+ ont atteint 4 000 mAh et 4 800 mAh, il s’agit d’un déclassement assez décent sur les deux fronts. Nous ne pouvons qu’espérer que les écrans plus petits annuleront cette différence et que les téléphones conserveront la durée de vie respectable de la batterie de la série S21.

Sinon, Samsung pourrait réduire les conceptions de ses S22, mais laisser la technologie d’affichage inchangée. Toutes les rumeurs que nous avons vues suggèrent que les S22 et S22+ auront les mêmes écrans FHD+ 120Hz que leurs homologues S21.

Compte tenu de ses mises à jour de conception plutôt sans intérêt, le S22 a une dernière chance de se démarquer des téléphones de cette année : les chambres à vapeur. DigiTimes affirme que Samsung envisage d’intégrer le refroidissement par vapeur dans le S22, et les fabricants taïwanais ont commencé à les produire en série en préparation. Samsung les avait précédemment ajoutés au Note 10+, ce n’est donc pas exagéré. En conséquence, votre S22 peut être moins sujet à la surchauffe lors de l’exécution de jeux graphiquement intensifs à des taux de rafraîchissement ultra-rapides.

Samsung Galaxy S22 Le retour du Note Ultra ?

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung peut réduire le S22 et le S22+, mais le S22 Ultra devrait s’en tenir à la même taille d’écran de 6,8 pouces que le Galaxy S21 Ultra. Plus important encore, il pourrait faire l’objet d’une refonte significative qui le convertirait en un remplacement de la gamme obsolète de Galaxy Note.

Plusieurs sources de fuite ont suggéré que le Galaxy S22 Ultra aura un emplacement S Pen et sera le seul modèle S22 avec prise en charge du S Pen. Ces mêmes fuites suggèrent que le S22 Ultra aura des bords moins arrondis que le S21 Ultra mais ne sera pas aussi rectangulaire que le Galaxy Note 20 Ultra.

Sur cette note, les récentes maquettes du Galaxy S22 Ultra vous donneront une idée de ce à quoi pourrait ressembler le téléphone. Il présente un écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces, une construction relativement épaisse et la fente S Pen susmentionnée. Le réseau hypothétique de quatre caméras a également une apparence en forme de P très mémorable.

Source : OnLeaks

Cependant, deux leakers (@OnLeaks et @UniverseIce) ont des opinions différentes sur la conception finale de l’Ultra. UniverseIce affirme que le module de caméra S22 Ultra aura deux modules de caméra distincts au lieu du module en forme de P montré dans le diaporama ci-dessus; OnLeaks s’est donc moqué d’un nouveau design hypothétique (ci-dessus) sans dire qu’il a convenu que le changement est exact.

Spécifications et appareils photo du Samsung Galaxy S22

Source : AMD/YouTube

En mai, nous avons appris que Samsung et AMD s’étaient associés sur l’Exynos 2200, une puce de 5 nm destinée à alimenter les prochains téléphones et Chromebooks de Samsung. Nous avons ensuite appris qu’AMD prévoyait d’ajouter la technologie RDNA2 aux téléphones Samsung, ce qui ajouterait “le lancer de rayons et l’ombrage à taux variable” aux “appareils mobiles hautes performances” comme la série S22.

Nous n’avons pas vu l’Exynos 2200 en action, mais le leaker Ice Universe affirme que la puce S22 Ultra aura un cœur Cortex-X2 à 2,9 GHz, trois cœurs de performance cadencés à 2,8 GHz et quatre cœurs axés sur l’efficacité à 2,2 GHz. Les S22 et S22+ auraient les mêmes cœurs mais avec des vitesses d’horloge plus faibles.

Samsung utilise généralement des Snapdragons pour les téléphones américains et les puces Exynos maison à l’échelle internationale, de sorte que le nouvel Exynos pourrait donner au S22 mondial l’avantage en termes de performances. En septembre, FrontTron affirme que Samsung prévoit de sortir la version Exynos 2200 en Europe et une version Snapdragon 898 aux États-Unis, en Inde et en Asie du Sud-Est ; Cependant, Verizon aurait plutôt “demandé d’équiper Exynos 2200” aux États-Unis. Différents transporteurs pourraient-ils fournir une qualité de performance différente ?

Nous nous attendons à ce que la RAM et le stockage restent cohérents avec la gamme S21. Cela signifierait 8 Go et 128/256 Go pour les S22 et S22+, et une mise à niveau vers 12/16 Go de mémoire et jusqu’à 512 Go SSD avec l’Ultra.

Source : Android Central

Mis à part les mystères concernant le chipset S22, toutes les autres rumeurs majeures concernaient les caméras de la gamme S22. Plus récemment, une fuite des spécifications de l’appareil photo S22 a indiqué que le Galaxy S22 Ultra aura un capteur principal de 108 MP, deux objectifs zoom, un objectif ultra-large de 12 MP avec stabilisation optique de l’image et une caméra selfie de 40 MP.

Alors que les rumeurs suggéraient que le Galaxy S22 Ultra obtiendrait un capteur d’appareil photo Olympus 200MP, une fuite ultérieure a démenti cette rumeur. Et alors qu’une autre fuite du S22 Ultra prédisait qu’il aurait une caméra selfie sous-écran, nous trouvons cela très improbable.

Logiciel Samsung Galaxy S22

Source : Alex Dobie / Android Central

Tout comme la série S21 livrée avec One UI 3.1 prête à l’emploi, il est pratiquement garanti que le Samsung Galaxy S22 sera pré-installé avec One UI 4 – ou peut-être 4.1, si Samsung a apporté des modifications importantes à la nouvelle interface d’ici là.

La version bêta de One UI 4 a actuellement commencé sur la série S21. Nous l’avons trouvé plein de bugs lors de nos premiers tests, mais Samsung a des mois pour les résoudre. Un UI 4 devrait arriver sur le S21 d’ici la fin de 2021, le rendant ainsi prêt pour le S22 en janvier.

