Samsung Galaxy S22 : ce que nous voulons voir

Ce n’est un secret pour personne que Samsung a vu les ventes tièdes de la série Galaxy S20. Heureusement, la société a retrouvé son rythme avec la série Samsung Galaxy S21, qui a été à la fois un succès critique et commercial. Avec la moitié de 2021 terminée, il est temps de commencer à regarder vers l’avenir et à spéculer sur ce que nous pourrions voir avec la série Samsung Galaxy S22.

À vrai dire, si Samsung mettait à niveau les téléphones vers le dernier chipset et laissait à peu près tout le reste identique, nous serions heureux. La série Galaxy S21 offre quelque chose pour tout le monde, que vous recherchiez juste les bases ou un monstre de spécifications tous azimuts. Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas, n’est-ce pas ?

Pourtant, il y a quelques choses que nous aimerions voir changer Samsung. Ci-dessous, vous trouverez six choses que nous espérons voir avec la série Samsung Galaxy S22. Ce sont tous des souhaits réalistes, ce qui signifie qu’ils ne sont pas des espoirs illusoires – il serait tout à fait possible pour Samsung de proposer tous ces changements. Allons-y.

Charge filaire plus rapide

Samsung est très en retard depuis des années en ce qui concerne les vitesses de charge filaire. Les téléphones de la série Galaxy S21 atteignent tous une vitesse de 25 W lors de l’utilisation d’un câble, ce qui représente moins de la moitié de ce que propose la série OnePlus 9. En fait, c’est moins que ce que la série OnePlus 8 proposait en 2020 et ce que la série OnePlus 7 proposait en 2019.

Avec de plus en plus d’entreprises offrant des vitesses de charge filaires plus rapides, Samsung ne peut tout simplement plus ignorer la tendance. Chaque téléphone de la série Samsung Galaxy S22 devrait offrir une charge filaire de 45 W. Le Galaxy S22 Ultra devrait offrir 65W (ou plus), mais tant que tout atteint 45W, cela suffirait.

Pour être clair, nous ne demandons pas les vitesses de 100W+ que certaines entreprises recherchent. Les transferts de puissance qui dégradent rapidement la durée de vie de la batterie de manière significative. Nous pensons que 45 W est un bon compromis car il passe le test de la douche : vous devriez avoir suffisamment de charge pour passer la journée pendant que vous êtes sous la douche.

Malheureusement, il est à peu près garanti que Samsung ne proposera pas de chargeurs 45W dans les boîtiers de la série Galaxy S22. C’est malheureux, mais au moins les personnes soucieuses de la charge rapide auront la possibilité. Quoi qu’il en soit, 25W ne suffit plus.

Plus d’avantages pour le Samsung Galaxy S22 Plus

Dans le passé, les différences entre le Galaxy S vanille et son homologue Plus étaient importantes. Habituellement, nous voyons plus d’objectifs de caméra arrière, des écrans à plus haute résolution, plus de RAM, etc.

Ce n’était pas le cas avec la série Galaxy S21. Mis à part un dos en verre, un corps/écran plus grand et une batterie légèrement plus grande, le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus sont à peu près les mêmes. Ce n’est pas un gros problème en soi, mais lorsque vous tenez compte du fait que le Galaxy S21 Plus coûte 200 $ de plus, il devient un véritable casse-tête.

Nous allons entrer plus dans notre structure de prix prometteuse pour la série Samsung Galaxy S22 dans un instant. Pour l’instant, cependant, nous dirons que si Samsung continue d’offrir un modèle Plus, il doit soit ajouter plus d’avantages, soit baisser le prix. Nous suggérons d’offrir une charge filaire plus rapide, un écran à plus haute résolution et un système de caméra légèrement plus haut de gamme, ainsi que le dos en verre et la batterie plus grande que nous avons vu dans le Galaxy S21 Plus.

Sinon, le prix du Galaxy S22 Plus doit baisser d’au moins 100 $. Il n’y a tout simplement aucune raison de dépenser 200 $ de plus pour obtenir un téléphone légèrement plus gros.

Plus de stockage et/ou retour de slot microSD

Les téléphones de la série Galaxy S21 prennent tous en charge l’enregistrement de vidéos 8K. L’enregistrement à cette qualité nécessite des quantités massives de données, environ 10 Mo par seconde. Même si vous décidez que c’est exagéré et que vous vous en tenez à l’enregistrement 4K, vos fichiers seront toujours énormes. Pourtant, étrangement, la série Galaxy S21 commence avec 128 Go de stockage interne sans possibilité de l’étendre.

Nous comprenons pourquoi Samsung a supprimé la prise en charge des cartes microSD de la série Galaxy S21. Ce n’est pas une fonctionnalité populaire pour le consommateur moyen, et cela rend les téléphones plus chers et plus difficiles à concevoir. Cependant, l’entreprise ne peut pas avoir son gâteau et le manger aussi ; il ne peut pas supprimer la prise en charge du stockage extensible sans offrir des niveaux plus élevés de stockage interne comme référence.

Nous espérons que la société corrigera cette erreur avec le S22. Nous aimerions voir le retour de la fente pour carte microSD – cela semble être le compromis parfait. Sinon, nous voulons voir 256 Go de stockage interne comme le minimum pour les téléphones. Cela vous permettrait d’enregistrer au moins cinq heures de séquences 8K avant de commencer à manquer d’espace (et de devoir déterminer sur quel service cloud vous allez l’enregistrer).

Une gamme plus large d’options de couleurs

Cet article sur notre liste de souhaits est un peu tatillon. La plupart des fans de Galaxy S savent que Samsung propose toute une gamme de coloris pour la série Galaxy S21, dont vous pouvez voir quelques-uns dans l’image ci-dessus.

Par exemple, le Galaxy S21 vanille est disponible en quatre couleurs : Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink et Phantom Violet. Je ne sais pas pour vous, mais en tant qu’homme dans la trentaine, je n’ai pas vraiment d’intérêt pour les roses ou les violets. Cela me laisse donc deux choix : blanc ou gris. Ennuyeuse. Le Galaxy S21 Ultra est encore pire, vos options de couleur étant Phantom Black ou Phantom Silver (ou Navy Blue si vous vous dirigez vers Best Buy). Pas beaucoup de variété là-bas.

Nous aimerions voir Samsung continuer à proposer de nombreuses couleurs pour ses téléphones, mais peut-être que certains qui couvrent une gamme plus large seraient cool. Je ne devrais pas avoir à choisir entre des couleurs neutres ennuyeuses ou des pastels de Pâques. Il y a beaucoup de place là-dedans pour plus d’options.

Mises à jour transparentes

C’est l’une de nos plus grandes plaintes non seulement avec la gamme Galaxy S, mais aussi avec tous les téléphones et tablettes Samsung. Lorsque vous recevez une mise à jour du système, votre appareil Samsung doit redémarrer, effectuer une longue série de mises à jour, puis, une fois redémarré, analyser et optimiser toutes les applications de votre téléphone. L’ensemble du processus peut prendre de cinq à 20 minutes. C’est excessif.

Pendant ce temps, les téléphones Pixel ont des mises à jour transparentes. Cela signifie que la plupart du processus de mise à jour se déroule en arrière-plan lorsque le téléphone est allumé. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone normalement pendant que cela se produit. Une fois que c’est fait, un redémarrage qui prend le temps normal termine tout. C’est beaucoup plus convivial.

Nous espérons sincèrement que Samsung mettra fin à sa procédure de mise à jour ridiculement longue avec la série Samsung Galaxy S22. Non seulement ce serait plus pratique, mais cela aiderait les gens à mettre à jour plus souvent. Combien d’utilisateurs évitent de mettre à jour leurs téléphones Samsung simplement parce qu’ils savent que cela prendra 20 minutes ? Ce n’est pas bon pour la sécurité des utilisateurs et certainement un mauvais look pour Samsung.

Avec Google offrant tous les outils dont Samsung a besoin pour profiter des mises à jour transparentes, il n’y a plus d’excuse. Il est temps que les mises à jour transparentes deviennent la norme.

Le prix du Samsung Galaxy S22 correspond au Galaxy S21

Samsung a cloué la stratégie de prix pour la série Galaxy S21. À 799 $, le Samsung Galaxy S21 vanille est un produit phare abordable parfaitement adéquat. Pendant ce temps, à 1 199 $, le Galaxy S21 Ultra offre à peu près tout ce qu’un utilisateur expérimenté pourrait souhaiter à un prix nettement inférieur à celui du Galaxy S20 Ultra de 2020.

Maintenant, nous avons déjà évoqué la façon dont le Galaxy S21 Plus était l’homme étrange du barème de prix, mais un téléphone à 999 $ dans la gamme a du sens. Nous espérons que Samsung s’en tiendra à cette stratégie de prix avec la série Galaxy S22 – ou au moins l’émulera aussi étroitement que possible.

C’est ce que fait Apple depuis des années. Ignorant l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 vanille commence à 799 $. L’iPhone 12 Pro commence à 999 $ et l’iPhone 12 Pro Max à 1 099 $. Qui aurait pensé que ce qui fonctionne bien pour Apple fonctionnerait aussi bien pour Samsung, hein ?

Selon les mises à niveau que nous voyons dans la série Samsung Galaxy S22, ces prix pourraient devoir augmenter. Cependant, nous espérons que Samsung fera tout son possible pour éviter cela. La stratégie de 2021 a très bien fonctionné, et il n’y a aucune raison de croire qu’elle ne fonctionnera plus bien en 2022.