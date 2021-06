Samsung Galaxy S22, S22 Plus pourrait obtenir une mise à niveau majeure de l’appareil photo principal

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus pourraient voir un changement majeur de l’appareil photo principal. Un informateur affirme que les deux téléphones recevront un appareil photo principal de 50 MP.

Les Galaxy S21 et S21 Plus de Samsung offrent généralement une excellente qualité d’image, mais la société est restée avec le même système à trois caméras qui a fait ses débuts sur les S20 et S20 Plus. Cela signifie que vous disposez d’un appareil photo principal de 12 MP, d’un tireur ultra-large de 12 MP et d’un appareil photo à zoom hybride de 64 MP.

Maintenant, le pronostiqueur Twitter FrontTron a peut-être fourni des détails sur les appareils photo Galaxy S22 et S22 Plus. Le leaker allègue qu’une série “Samsung Rainbow” offrira un appareil photo principal de 50MP, un tireur ultra-large de 12MP et un téléobjectif 3X de 12MP. La source prévient également que les informations doivent être prises avec des pincettes.

FrontTron a précédemment allégué que la série Galaxy S22 s’appelait Rainbow et que les modèles s’appelaient rouge (S22 standard), vert (S22 Plus) et bleu (S22 Ultra). Cette information a apparemment été corroborée par un article de blog coréen. Ainsi, la mention de “Rainbow” et “R/G” dans le dernier tweet correspond bien aux S22 et S22 Plus.

Galaxy S22 : Un appareil photo 50MP est-il le bon choix ?

Quoi qu’il en soit, le passage à un appareil photo principal 50MP pourrait être un pas en avant pour ces produits phares Galaxy. Le dernier capteur 50MP de Samsung, l’Isocell GN2, offre une taille de pixel plus petite que l’appareil photo principal 12MP utilisé sur les modèles de base et Plus actuels (pixels de 1,4 micron contre pixels de 1,8 micron). Mais le GN2 est capable de produire des prises de vue en pixels comparables à un appareil photo 12,5 MP 2,8 microns. Il dispose également d’une technologie de mise au point automatique à double pixel améliorée, d’un enregistrement au ralenti 4K/120 ips et d’une vidéo 480 ips à 1080p.

Nos propres Eric Zeman et Dhruv Bhutani ont tous deux examiné le Mi 11 Ultra équipé du GN2, constatant qu’il offrait de superbes photos à quelques plaintes (photos en mode nuit qui semblaient trop lumineuses et jaunes sursaturés). Ainsi, un téléphone Samsung avec cet appareil photo 50MP ou un capteur de suivi devrait également bien fonctionner.

Un capteur 50MP permettra également un enregistrement vidéo 8K via la caméra principale, ce qui devrait théoriquement offrir une meilleure vidéo en basse lumière par rapport aux S21 et S21 Plus. Ces modèles enregistrent des vidéos 8K via la caméra téléobjectif hybride 64MP, qui a réduit les performances en basse lumière sur papier.

En parlant de téléobjectifs hybrides, on ne sait pas si le téléobjectif apparent 12MP 3X répertorié par le leaker est un téléobjectif à part entière ou un autre appareil photo hybride. Espérons que Samsung passe aux appareils photo téléobjectifs appropriés sur les appareils à venir pour une meilleure qualité d’image.

Pensez-vous que Samsung devrait conserver l’appareil photo principal de 12 MP ou passer à un appareil photo de 50 MP pour les Galaxy S22 et S22 Plus ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.