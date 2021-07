Samsung Galaxy S22 Ultra manquera probablement cette mise à niveau de l’appareil photo tueur

in

Le Samsung Galaxy S22 Ultra ne serait pas doté d’un capteur d’appareil photo 200MP comme certains fans de Galaxy l’auraient peut-être espéré. La dernière rumeur indique que la société se concentre sur l’amélioration de son capteur 108MP pour son prochain produit phare.

Selon le leaker Ice Universe, il est presque “100% confirmé que le Samsung S22 Ultra ne suivra pas avec 200 millions de pixels” (via une traduction approximative). Au lieu de cela, la société « peaufinera le capteur 108MP de troisième génération », bien qu’il n’y ait aucun détail sur ce que cela signifie exactement.

À l’heure actuelle, le Samsung Galaxy S21 Ultra possède l’un des appareils photo pour smartphone à la plus grande résolution du marché à 108MP, défiant bon nombre des meilleurs téléphones Android du marché, même par rapport à ses prédécesseurs. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la société développe un appareil photo 200MP, d’autant plus que la société s’est fortement penchée sur les capacités de sa dernière puce Exynos.

Relaxer! Ce n’est pas un teaser. Le #Exynos2100 prend déjà en charge un capteur jusqu’à 200Mp avec une configuration multi-caméras. En savoir plus : https://t.co/GHZsa9ctey – Samsung Exynos (@SamsungExynos) 22 mars 2021

Si Samsung travaille sur un tel capteur, il est probable qu’il ne le mettrait pas d’abord dans son propre smartphone. Lorsque la société a présenté pour la première fois son capteur 108MP, Xiaomi était en fait le premier à sortir un smartphone avec la résolution gonflée, seulement pour que Samsung suive de près avec le Galaxy S20 Ultra. Ce partenariat peut se poursuivre avec un nouveau smartphone Xiaomi phare de 2022, mais il semble que le Galaxy S22 manquera de toute façon.

Les rumeurs ont d’abord suggéré que le ZTE Axon 30 Pro serait le premier à être équipé du capteur 200MP de Samsung, mais le téléphone allait et venait sans. Les rumeurs indiquaient que le capteur serait physiquement plus petit que les appareils photo phares actuels de Samsung, ce qui correspond à la taille de pixel plus petite de l’ISOCELL JN1 récemment annoncé.

Bien sûr, le nombre de pixels ne raconte souvent pas toute l’histoire des performances d’un appareil photo, mais Samsung semble vouloir tirer le meilleur parti de son appareil photo 108MP avant d’insérer plus de pixels dans ses produits phares.

