Samsung Galaxy S8 obtient une mise à jour de sécurité surprenante

Une nouvelle mise à jour de sécurité est en cours de déploiement sur la série Samsung Galaxy S8 dans au moins un pays. Cependant, la gamme Galaxy S8 a atteint sa fin de vie, elle ne devrait donc plus recevoir de mises à jour. Il est possible que cela soit dû à une récente faille matérielle de Qualcomm, bien que ce ne soit pas clair pour le moment.

En avril de cette année, la série Samsung Galaxy S8 a reçu ce qui était censé être sa dernière mise à jour. Depuis le lancement des appareils en 2017, ils avaient atteint la fin des promesses de mise à jour de Samsung.

Cependant, selon SamMobile, une nouvelle mise à jour pour le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus est en cours de déploiement en Bolivie. Il a la version de firmware G95xFXXUCDUE1 et inclut le correctif de sécurité Android de mai 2021. Habituellement, les mises à jour pour les téléphones Samsung sont d’abord déployées dans les régions européennes avant de toucher d’autres régions. Il est raisonnable de supposer que cette mise à jour arrivera bientôt dans d’autres pays.

La question, cependant, est pourquoi cela se produit? Il est possible que cela soit dû à un problème matériel Qualcomm qui a été corrigé dans la mise à jour de sécurité de mai 2021. Étant donné que la série Galaxy S8 a raté cela avec son dernier correctif d’avril 2021, Samsung l’a peut-être jugé suffisamment important pour pousser une dernière mise à jour.

Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les propriétaires de Samsung Galaxy S8, n’espérez pas que vous verrez plus de correctifs à l’avenir. La série Galaxy S8 est définitivement terminée et n’obtiendra probablement rien d’autre après celle-ci. Bien que, c’est ce que nous pensions en avril, alors qui sait ce que Samsung pourrait avoir en magasin.