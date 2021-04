Samsung Galaxy SmartTag +, le dispositif de suivi qui montre où se trouvent vos objets avec AR | La technologie

Samsung a présenté Galaxy SmartTag +, la version avancée de son dispositif de suivi. Il est capable de localiser des objets à l’aide des technologies Bluetooth et UWB, et vous montre où se trouvent vos objets perdus de manière visuelle grâce à la réalité augmentée.

Le 14 janvier, Samsung a organisé le premier Unpacked de 2021 pour présenter le nouveau Samsung Galaxy S21. Bien que les smartphones de la nouvelle série phare aient été les protagonistes de l’événement, ils ne sont pas arrivés seuls: les Sud-Coréens nous ont également présenté le Galaxy SmartTag, un petit appareil de repérage idéal pour localiser nos objets les plus importants.

Le géant asiatique a précisé que nous trouverions deux variantes de cet appareil: le standard, qui est celui qui a été mis en vente en Espagne fin janvier, et le avancé, qui arriverait à une date à être déterminé. Maintenant, Samsung a officiellement annoncé ce modèle avancé. C’est le Galaxy SmartTag + et il a quelques fonctionnalités supplémentaires que la version standard n’offre pas.

L’une des principales différences avec le modèle normal est que le Galaxy SmarTag +, en plus d’utiliser la technologie Bluetooth à faible latence (BLE) pour localiser des objets, est également capable de les localiser à l’aide de la technologie Ultra Wide Band (UWB).

UWB C’est un protocole de communication sans fil à courte portée qui fonctionne par ondes radio à très haute fréquence, et qui permet d’identifier l’emplacement d’un objet avec une plus grande précision.

En outre, Galaxy SmartTag + peut utiliser la technologie de réalité augmentée (RA) pour vous guider plus facilement vers les objets perdus et trouvés. Si vous possédez un mobile équipé UWB, comme le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S21 +, le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2, l’AR Finder vous montre sur l’écran de votre smartphone le chemin à suivre pour vous rendre votre article, en indiquant s’il est proche ou éloigné.

Lorsque vous approchez de votre objectif, vous avez la possibilité de reproduire un son fort pour localiser ce que vous recherchez sans difficulté au cas où il ne serait pas bien en vue. Notez que le SmartTag + a une portée maximale de 120 mètres sans obstacles, il a donc ses limites. Si l’objet est hors de votre zone de recherche, le Galaxy Find Network peut utiliser les données précédemment scannées pour le trouver.

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et que son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

Outre ses fonctions de localisation, le Galaxy SmartTag + vous permet de contrôler certains appareils IoT compatibles avec l’application SmartThing, vous pouvez donc l’utiliser pour éteindre la lumière à distance, par exemple.

Samsung a annoncé que Le Galaxy SmartTag + arrivera sur le marché mondial le 16 avril. La société n’a pas encore confirmé quand elle arrivera en Espagne ni son prix dans notre pays, mais nous vous informerons dès qu’elle deviendra officielle.