Samsung Galaxy SmartTag Plus maintenant disponible à l’achat aux États-Unis

Samsung SmartTag Plus est maintenant disponible aux États-Unis, après l’annonce du tracker intelligent en janvier, il contient l’intelligence UWB et est disponible en précommande pour 40 $.

Après son introduction lors de l’événement Samsung Unpacked de janvier, le Galaxy SmartTag Plus est maintenant disponible en précommande aux États-Unis.

Comme son frère SmartTag standard, le Galaxy SmartTag Plus se branche également sur SmartThings Find de Samsung pour vous aider à retrouver vos effets personnels perdus. Mais alors que l’édition standard n’utilise que l’intelligence Bluetooth pour suivre les éléments, le SmartTag Plus utilise également UWB. Cela donne aux utilisateurs de la série Galaxy S21 l’avantage d’un suivi plus précis à proximité de l’objet. Vous pouvez même utiliser le suivi AR pour trouver vos affaires ou utiliser le SmartTag Plus comme télécommande domestique intelligente.

Alors que le SmartTag standard est disponible à l’achat depuis un certain temps, le SmartTag Plus est enfin disponible en précommande pour 39,99 $ chez B&H Photo. Selon la liste (h / t DroidLife), l’appareil commencera à être expédié le 12 avril et est disponible en noir.

Si vous n’avez aucun problème à attendre, vous pouvez récupérer un Galaxy SmartTag Plus via le bouton d’achat ci-dessous. Intéressé par le SmartTag standard? Vous pouvez le récupérer sur Amazon sur le lien.

Samsung Galaxy SmartTag Plus Suivre les objets perdus avec UWB

Le tracker de poche de Samsung contient toute l’intelligence de son frère moins cher, mais ajoute un suivi UWB pour des commentaires plus précis.