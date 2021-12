Samsung Galaxy SmartTag+ vs Apple AirTag : qu’est-ce qui fait le plus avec votre téléphone ?

Plus qu’un simple tracker

Le Galaxy SmartTag + de Samsung intègre de nombreuses fonctionnalités intelligentes, notamment des commandes de maison intelligentes. En profitant du vaste réseau SmartThings Find, vous pouvez retrouver rapidement vos objets perdus. Cependant, UWB est actuellement limité à certains téléphones Galaxy.

Avantages

Peut être trouvé à l’aide de Samsung SmartThings Find et AR Boucle intégrée pour attacher aux objets Utilise la bande ultralarge (UWB) pour un suivi précis Peut contrôler les appareils domestiques intelligents avec

Les inconvénients

SmartThings Find ne fonctionne que sur les appareils Galaxy UltraWide Band ne fonctionne qu’avec certains téléphones Galaxy Plus cher Uniquement résistant à IP53

Apple a encore une fois sorti un produit très bien conçu qui apporte un ensemble de fonctionnalités solide. Si vous utilisez un iPhone des trois dernières générations, le suivi UWB sera excellent, ainsi que l’application Find My.

Avantages

Conception compacte Coût d’entrée réduit Résistance aux intempéries IP67 Puce U1 et UWB d’Apple pour une localisation précise

Les inconvénients

UWB ne fonctionne qu’avec les séries iPhone 11, 12 et 13 La compatibilité des applications est limitée à iOS Doit acheter des accessoires à attacher aux articles

Dans notre monde de géants de la technologie, deux des plus grands et des plus connus sont Samsung et Apple. Ainsi, lorsque chacun a annoncé un nouveau tracker intelligent, il est naturel de se demander si vous devriez obtenir le Samsung Galaxy SmartTag + ou l’Apple AirTag. Lorsque Samsung a annoncé pour la première fois ses Galaxy SmartTags en janvier 2021, la version qui a attiré l’attention de la plupart des fans était le SmartTag+. Cela était dû à l’inclusion de la technologie UltraWide Band (UWB) pour un suivi précis, entre autres fonctionnalités. Pour ne pas être en reste, Apple a son propre tracker sur le chemin appelé l’AirTag. En utilisant la même technologie UWB dans sa puce U1, Apple fait son propre effort pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets perdus. Samsung a peut-être été le premier, mais est-ce le meilleur ?

Samsung Galaxy SmartTag+ vs Apple AirTag : toujours à portée de main

Source : Samsung

Avec les modes de vie occupés d’aujourd’hui, il est facile pour les choses de nous échapper. Des clés de voiture aux bagages et bien plus encore, les choses peuvent être égarées. Depuis quelques années, les trackers Bluetooth Tile font partie des trackers Bluetooth les plus connus du marché. Alors que Bluetooth a fait un excellent travail pour inaugurer un monde plus sans fil, la technologie a évolué et la nouvelle tendance est l’UWB. C’est la technologie que Samsung et Apple utilisent pour rendre leurs trackers plus précis et plus riches en fonctionnalités.

Samsung SmartTag+ Apple AirTag Dimensions 1,54×1,54×0,39 pouces 1,26×1,26x,24 pouces Connectivité Bluetooth LE

Bluetooth LE à bande ultralarge

Bande ultralarge Résistance aux intempéries IP53 IP67 Haut-parleur ✔ ✔ Couleurs Noir

Gris Argent Batterie remplaçable ✔ ✔ Compatibilité des applications Android iOS

Bien que les deux soient de taille relativement petite, l’AirTag parvient à s’imposer. Le tracker en forme de disque est environ un quart de pouce plus petit dans l’ensemble tout en étant plus fin, et bien que cela puisse sembler une différence infime lorsque vous l’attachez à un jeu de clés, moins c’est plus. Si vous perdez ces clés là où elles risquent de tomber, vous aurez une résistance aux intempéries IP67 pour vous assurer que votre AirTag peut toujours vous aider à les trouver.

Source : Samsung

D’un autre côté, Samsung parvient à tirer parti de l’espace supplémentaire au sein du SmartTag+ en y intégrant des commandes de maison intelligente. Samsung possède l’un des meilleurs hubs intelligents pour la maison avec une prise en charge de milliers de produits, et vous permettre de contrôler ces appareils à distance d’un simple clic de votre SmartTag+ peut être utile. Bien que le tracker de Samsung ait une certaine résistance à l’eau avec un indice de protection IP53, il ne résistera pas autant aux intempéries que l’AirTag.

Samsung Galaxy SmartTag+ contre Apple AirTag : suivi de vos affaires

Source : Pomme

L’Apple AirTag et le Samsung SmartTag+ utilisent les technologies Bluetooth LE et UltraWide Band pour offrir les meilleurs services de localisation pour retrouver ce que vous avez perdu. UWB permet aux impulsions de signal de très faible puissance de communiquer avec les appareils qui le prennent en charge. Ces signaux créent une plage très précise pour trouver le tracker – comme dans un demi-pouce.

En parlant d’appareils compatibles, comme pour la plupart des produits Apple, pour en tirer le meilleur parti, vous aurez besoin de l’un de ses produits. Pour l’AirTag, vous devrez utiliser un iPhone 11 ou plus récent, car ce sont les seuls téléphones Apple qui prennent en charge UWB pour le moment. Du côté de SmartTag+, actuellement, le seul matériel prenant en charge l’UWB est la série de téléphones Galaxy S21 et le Galaxy Z Fold 3.





Source : Pomme

Apple utilise son réseau Find My pour gérer la tâche de localiser votre AirTag via Precision Finding. L’application tentera de vous dire à quelle distance vous vous trouvez du tracker, vous guidera jusqu’à son emplacement et demandera à l’AirTag de faire un son pour vous aider à le trouver. La mise en garde ici est que l’application Find My n’est disponible que sur les appareils Apple.

Si vous êtes hors de portée physique de votre AirTag, d’autres iPhones, iPads et Mac dont les utilisateurs ont opté pour le programme Find My seront utilisés pour aider de manière anonyme à localiser et à vous envoyer la localisation de votre objet perdu. Une autre fonctionnalité qui peut être utile est le NFC intégré qui est utilisé si quelqu’un trouve votre AirTag. Cette personne peut scanner le tracker et trouver vos informations, si vous choisissez de les fournir, pour vous contacter – mais cette fonctionnalité s’appuie fortement sur la bonté de la personne qui trouve votre AirTag.

De l’autre côté, Samsung met son nom SmartThings derrière son application de suivi avec son initiative SmartThings Find. De la même manière que l’application Find My fonctionne avec l’AirTag, votre appareil s’affichera sur une carte. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, votre SmartTag+ peut commencer à sonner, votre téléphone vous guidera dans l’utilisation de la réalité augmentée. Alors que l’application SmartThings est disponible sur Android et iOS, la partie SmartThings Find n’est disponible que sur les appareils Galaxy.

Source : Samsung

Un autre domaine dans lequel Samsung a peut-être tiré sur les concepteurs d’Apple dans la conception du SmartTag + est la boucle intégrée. Cela vous permet d’attacher un porte-clés, un clip ou tout autre moyen de connecter le tracker à vos effets personnels.

Si vous souhaitez attacher votre tracker à quelque chose, vous devrez acheter des accessoires Apple ou d’autres options auprès de fournisseurs tiers. Bien que ces accessoires pour l’Apple AirTag ne coûtent pas cher, vous devrez débourser de l’argent supplémentaire, ce qui augmente le coût global d’utilisation de l’appareil.

Samsung Galaxy SmartTag+ vs Apple AirTag : qu’est-ce qui fait le plus avec votre téléphone ?

Source : Pomme

Comme la plupart des choses en ce qui concerne Apple vs Android et les produits disponibles pour chacun, cela se résume principalement à l’écosystème dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes à fond sur Apple, l’AirTag conviendra mieux, tandis que le l’inverse est vrai pour le Samsung Galaxy SmartTag+. Apple dispose d’un plus grand réseau d’appareils compatibles avec l’application Find My, et l’AirTag est un peu moins cher et plus résistant aux intempéries.

Cependant, Samsung étend rapidement la disponibilité du réseau SmartThings Find pour qu’il fonctionne avec davantage d’appareils. Actuellement, vous pouvez l’utiliser pour localiser votre téléphone, Galaxy Tablet, Galaxy Buds Pro et Galaxy Watch 3, et bien d’autres à venir. Le SmartTag+ fait un excellent travail en ajoutant des fonctionnalités prêtes à l’emploi avec une boucle intégrée pour attacher des objets et contrôler la maison intelligente. En fin de compte, les deux seront d’excellents produits, mais seulement si vous utilisez les bons appareils.

Faire plus

Samsung Galaxy SmartTag+

Trouvez-le et utilisez-le

Du suivi précis aux commandes de la maison intelligente, le Samsung Galaxy SmartTag+ peut vous aider à plus d’un titre.

Le design au cœur

Apple AirTag

Simple et efficace

L’Apple AirTag est compact et puissant. Avec une technologie de localisation de précision et un réseau étendu pour vous aider à trouver votre tracker, vos objets ne seront pas perdus longtemps.

