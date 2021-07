Samsung Galaxy Tab 7 Lite : Tablette légère, puissante et abordable

Il est livré avec un grand écran immersif et de puissants haut-parleurs doubles avec son surround Dolby Atmos.

La pandémie de Covid-19 a radicalement changé nos vies. La plupart d’entre nous travaillons ou apprenons à la maison, constamment collés à nos ordinateurs de bureau et portables. S’asseoir derrière le bureau dans nos espaces privés nouvellement créés pendant de longues heures n’est pas seulement ennuyeux, nous risquons de développer des tensions physiques et des blessures de surutilisation.

Un ordinateur tablette peut apporter un soulagement bien nécessaire ici – il est léger et portable, vous pouvez vous connecter n’importe où, il est plus abordable qu’un ordinateur portable, et le meilleur, c’est qu’il constitue un très bon système de divertissement portable, que ce soit pour jouer ou consommer contenu multimédia.

Récemment, nous avons mis la main sur le Samsung Galaxy Tab 7 Lite, une ardoise élégante pour le travail et les loisirs. Les responsables de l’entreprise disent qu’il est conçu pour être votre compagnon tout au long de la journée, alors que vous courez de la salle de classe à la salle de discussion en passant par la salle de jeux. Il est disponible en deux couleurs élégantes de gris et d’argent, en configuration 3 Go + 32 Go et est au prix de 14 999 Rs pour le LTE et de 11 999 Rs pour le modèle Wi-Fi. Voyons quelques-unes de ses principales caractéristiques et de ses performances globales.

La Galaxy Tab A7 Lite compacte est ultra-portable. Il est livré avec un écran de 8,7 pouces logé dans un boîtier métallique élégant et durable. Il est léger à tenir, a un facteur de forme compact et mesure 8 mm d’épaisseur. La meilleure partie : il est conçu pour une utilisation à une main avec un contrôle gestuel. La Galaxy Tab A7 Lite arbore une caméra arrière 8MP et une caméra frontale 2MP.

La qualité de l’écran de la Galaxy Tab A7 Lite est bonne – elle est agréable et lumineuse, et facile à voir même lorsque vous êtes à l’extérieur. Allumée, elle offre une excellente expérience cinématographique. Il est livré avec un grand écran immersif et de puissants haut-parleurs doubles avec son surround Dolby Atmos.

Avec jusqu’à 32 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To avec une carte MicroSD, il y a beaucoup d’espace pour tous vos contenus préférés. Le processeur MediaTek Helio P22T (MT8768T) octa-core à 1,8 GHz garantit des performances de jeu fluides et rapides. Cette tablette est livrée avec une batterie longue durée de 5100 mAh, charge rapide adaptative de 15 W.

Cet examinateur possède un téléphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G et utilise périodiquement la Samsung Galaxy Watch, en particulier pendant les heures du matin. Ce que j’ai réalisé, c’est que la Galaxy Tab A7 Lite fonctionne de manière transparente avec votre écosystème d’appareils Galaxy, de votre téléphone à vos appareils portables. Vous pouvez prendre des appels et envoyer et recevoir des SMS via votre compte Samsung sur votre tablette, même lorsque votre téléphone mobile est hors de portée. Vous pouvez facilement copier et coller du texte ou des images entre les appareils activés.

Pour les professionnels qui souhaitent consulter leurs e-mails au bureau ou exécuter des tâches urgentes liées au travail, la Galaxy Tab A7 Lite est un appareil assez sécurisé. Il est protégé par la plate-forme de sécurité de niveau défense de la société, Knox, qui protège toutes vos données et transactions.

Dans l’ensemble, la Galaxy Tab A7 Lite se présente comme un excellent appareil de travail et de divertissement doté d’un bon affichage et d’un son de qualité. Il reste très rapide lors d’une utilisation quotidienne, démarre rapidement et bascule entre plusieurs applications avec un minimum de tracas. C’est un appareil qui peut être utilisé par toute la famille.

Avec Samsung Kids, vous pouvez définir des allocations de temps de jeu quotidiennes, restreindre l’accès à certaines applications et initier vos enfants au monde numérique en toute sécurité grâce à une gamme d’applications et de jeux d’apprentissage passionnants et colorés.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 212,5 x 124,7 x 8,0 mm

Écran : 8,7 pouces 1340 × 800 (WXGA+) TFT

Processeur : Octa-core, 4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz

Système d’exploitation : Android 11

Mémoire et stockage : 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, microSD jusqu’à 1 To

Appareil photo : arrière AF 8 MP, appareil photo avant 2 MP

Audio : double haut-parleurs stéréo, Dolby

Batterie : 5 100 mAh (prise en charge de la charge rapide adaptative 15 W)

Prix ​​public estimé : Rs 14 999 (LTE), Rs 11 999 (modèle Wi-Fi)

