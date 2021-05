Samsung Galaxy Tab A7 Lite et Tab S7 FE annoncés

Aujourd’hui, Samsung a finalement confirmé que la tablette Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition) précédemment divulguée était en route. En outre, la société a également annoncé une tablette à petit budget. La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est une tablette portable pour regarder du contenu et jouer à des jeux.

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE dispose d’un grand écran de 12,4 pouces 2560 × 1600. Samsung vise clairement à ce que les gens travaillent et jouent sur cette tablette, grâce à son S Pen inclus. La tablette prend également en charge l’accessoire clavier Book Cover en option.

Le processeur Snapdragon 750G de Qualcomm alimente la tablette. Les modèles seront commercialisés avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez étendre cette limite de stockage jusqu’à 1 To supplémentaire avec l’emplacement microSD inclus. Il existe également une grosse batterie de 10090 mAh, prenant en charge jusqu’à 45 W de charge rapide (bien que vous devrez vous procurer le chargeur rapide séparément).

La tablette dispose d’une caméra arrière de 8 MP, d’une caméra frontale de 5 MP et d’un port USB-C. Outre Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct et Bluetooth 5.0, certains modèles prennent en charge les connexions sans fil LTE et 5G. Deux haut-parleurs avec prise en charge AKG et Dolby Atmos sont inclus, et il est disponible en quatre choix de couleurs différents: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink.

Pendant ce temps, la Galaxy Tab A7 Lite dispose d’un écran 1340 × 800 de 8,7 pouces. Basé sur le rendu officiel de la société, la tablette a des lunettes plutôt grandes sur le devant, avec des coins arrondis et un couvercle en métal. À l’intérieur, il y a un processeur octa-core actuellement non divulgué avec des vitesses de 4 × 2,3 GHz + 4 × 1,8 GHz. Il dispose également de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne ou de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il existe également un emplacement pour carte microSD pour ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.

La plus petite tablette dispose d’une batterie de 5100 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 15 W (bien que ce chargeur soit également en option), d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 2 MP. La tablette prend également en charge les connexions Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct et Bluetooth 5.0, et certains modèles prennent en charge le sans fil LTE. Vous pouvez vous attendre à voir un port USB-C pour l’alimentation, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm à l’ancienne. Les consommateurs peuvent choisir entre les couleurs grises ou argentées.

Les prix des tablettes n’ont pas encore été annoncés, mais les deux devraient être publiés en juin.