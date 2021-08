Samsung Galaxy Tab A7 Lite | La technologie

Samsung est la seule entreprise qui continue de tenir tête à Apple dans toutes les catégories de produits, des mobiles haut de gamme aux smartwatches ou tablettes premium destinées à différents utilisateurs.

En ce sens, on retrouve des paris très haut de gamme comme la Tab S7+ -analyse-, des tablettes à mi-chemin entre le professionnel et la consommation comme la Tab S7 FE -analyse- et l’alternative à l’iPad Mini avec une tablette 8,7″.

C’est la Galaxy Tab A7 Lite que nous passons en revue ci-dessous Et bien qu’il soit tombé un peu loin du pari d’Apple, il peut trouver son public parmi les utilisateurs qui ne souhaitent qu’un écran un peu plus grand que celui du téléphone portable pour surfer sur le net et consulter leurs mails et qui, en plus, peut être parfait pour retour à l’école.

Sections de l’analyse du Samsung Galaxy Tab A7 Lite:

Il est confortable, a de bons matériaux et un écran qu’il faut regarder de face

Nous allons commencer à parler de design, car c’est là que nous commençons habituellement et c’est l’un des points forts de cette tablette.

On est face à une tablette avec un écran de 8,7’’, donc les dimensions sont assez contenues. Il a une hauteur de 212,5 millimètres et une épaisseur de 8 millimètres, il est donc vraiment confortable dans la main et, en plus, il ne pèse pas trop, seulement 366 grammes.

Bien qu’il s’agisse d’une tablette bon marché, Samsung n’a pas lésiné sur les matériaux et nous avons un corps de type monocoque qui fait que le dos en aluminium s’étend sur les côtés, créant une courbure très confortable pour la main.

A l’arrière, à la fois inférieur et supérieur, nous avons une coupe et un changement de matière. J’imagine que c’est pour les antennes, mais la vérité est que la conception est quelque peu rugueuse et que nous le remarquons également au toucher. Je pense que cela aurait pu être résolu de manière plus élégante.

Sur le devant, nous trouvons un couvercle en verre et quelques cadres que j’ai trouvés appropriés. Ils sont assez étroits sur les côtés et plus larges à la fois au-dessus, où se trouvent les caméras, et dans la zone inférieure, ce qui est optimal pour placer les pouces.

Quelque chose qui m’a également semblé réussi est l’emplacement des haut-parleurs. Nous en avons deux, un au-dessus et un en dessous, et lorsque nous prenons le comprimé horizontalement, nous n’allons pas les couvrir avec les paumes de nos mains.

Je pense que le volume et sa qualité convaincront l’utilisateur cible et, bien sûr, nous pourrons voir le contenu de manière plus que satisfaisante. En outre, nous avons un support pour Dolby Atmos et une entrée jack 3.5 si vous préférez utiliser un casque.

Nous vous laissons un exemple pour que vous puissiez voir le son de la tablette :

La vérité est que j’aime le design de la Tab A7 Lite, mais il me manque un lecteur d’empreintes digitales, même s’il est sur le côté sur le bouton de verrouillage. Et, nous avons la reconnaissance faciale 2D, mais la vérité est qu’elle est lente et erratique, donc un capteur d’empreintes digitales aurait été génial.

Si nous passons à l’écran, ces très bonnes sensations avec le design sont un peu diluées, car nous avons un panneau assez proportionné au prix et qui se traduit moins par la résolution que par les angles de vision.

Il s’agit d’une dalle TFT de 8,7″ et la taille semble très confortable., car tout est à portée de main et c’est, comme je le dis, une tablette parfaite à manipuler sur le canapé ou pour retourner à l’école.

La résolution est de 1 340 x 800 pixels avec un faible 179 pixels par pouce Et c’est quelque chose qui choque au début, mais à quoi on s’habitue le plus tôt possible.

En fait, dans une prochaine génération, cela ne me dérangerait pas d’avoir la même résolution, sachant que nous payons 150 euros, mais j’aimerais avoir un contraste un peu meilleur, car la dalle est un peu plate dans ce sens.

Les angles de vision sont très médiocres et on remarque tout de suite qu’il y a des changements de contraste ou de luminosité si on ne le regarde pas perpendiculairement.

Mais bon, ce n’est pas une tablette typique que nous mettrons sur un support comme deuxième écran lorsque nous travaillons, nous n’aurons donc pas ce problème très souvent.

Quant à la luminosité, nous avons trouvé une moyenne de 320 lux cela, pour l’usage domestique que nous allons donner à cette tablette, n’est pas mal du tout. Il est vrai que ce n’est pas la luminosité la plus élevée, mais je ne pense pas qu’il en faille plus sur cet appareil.

Ah ! Et quelque chose que j’aimerais aussi trouver, c’est une meilleure surface en verre, car les doigts sont non seulement très marqués, mais il est même difficile de les nettoyer.

Samsung s’est montré conservateur sur le SoC pour proposer une tablette pas chère

Pour visualiser du contenu, c’est une tablette qui répond parfaitement, mais… quid de l’expérience utilisateur ? C’est une autre histoire et l’union entre l’Helio P22T et le OneUI de Samsung ne joue pas en faveur de l’utilisateur.

C’est un SoC de 12 nanomètres qui n’est pas à la pointe des puces d’entrée de gamme et de plus, je pense que le système pèse beaucoup pour ce matériel.

Avec 3 ou 4 Go de RAM, selon la version, Android 11 avec OneUI 3.1 semble lourd et, plusieurs fois, il ne répond pas aussi rapidement que nous le souhaiterions.

Galaxy Tab A7 Lite Geekbench 5 Single Core 171 Geekbench 5 Multi Core 874PC Mark 105 036 Écriture séquentielle 49,60 Mo/s Lecture séquentielle 189,67 Mo/s Écriture aléatoire 6,59 Mo/s Écriture séquentielle 7,65 Mo/s Copie vers la mémoire 1,45 Go/s

C’est un matériel pour être patient lorsqu’il s’agit d’ouvrir des applications et de naviguer en multitâche. C’est quelque chose que les données de référence montrent, mais au quotidien, cette correspondance est perceptible car il ne s’agit pas d’un comprimé fluide.

Nous pourrons installer des jeux peu exigeants et la vérité est qu’ils ne se gâteront pas, mais ils prendront beaucoup de temps à charger et nous devrons toujours jouer avec la qualité minimale.

Je ne pense pas non plus que le but soit de jouer, mais d’ouvrir Instagram, Twitter, le Web, vérifier le courrier et YouTube. Pour cela, il se conforme sans problème, mais il faudra continuer à être patient avec la lenteur, parfois, du système.

Ce que j’aime c’est qu’il a toujours le mode ‘Kids’ qui limite les fonctions de la tablette et son accès à certains contenus et applications. Donc, si vous le voulez pour les plus petits de la maison, parfait.

D’un autre côté, nous avons deux caméras qui sont essentiellement des témoignages. L’arrière est de 8 mégapixels et l’avant est de 2 mégapixels et bien, la qualité d’image des deux est assez juste.

Il aurait été apprécié qu’ils retirent l’arrière pour améliorer la caméra frontale, qui au final est celle que nous utiliserons pour les appels vidéo.

5 100 mAh qui ne déçoit pas

5 100 mAh n’est peut-être pas trop, mais compte tenu de l’épaisseur de 8 millimètres, vous ne pouvez pas en mettre beaucoup plus non plus.

Nous sommes habitués aux tablettes de 7 000 voire 1 000 mAh, mais elles sont plus grosses et, surtout, ont des composants plus énergivores que ceux que l’on trouve dans ce boîtier.

Les 320 lux de luminosité, la dalle inférieure à 9″, la résolution HD+ et le SoC jouent en faveur de l’autonomie, ce qui nous donne pour pratiquement une semaine d’utilisation sporadique plusieurs fois par jour pendant les sept jours.

Il s’agit d’une tablette qui semble toujours prête à être prise et utilisée et dans le test synthétique nous avons 6 heures 11 minutes d’écran.

La charge est une autre histoire puisque nous attendrons pratiquement quatre heures que le chargeur de 7,8 W inclus atteigne 100%, mais bon, au final c’est une charge, voire deux, selon l’utilisation, hebdomadaire.

La tablette canapé pour consulter le courrier, les réseaux sociaux et le réseau

Nous arrivons au terme de l’analyse de la Samsung Galaxy Tab A7 Lite et ce que nous avons entre les mains, c’est une petite tablette, à petit prix et avec une bonne autonomie.

Ce n’est pas un rival de l’iPad Mini ni pour la qualité de l’écran ni surtout pour la puissance et l’expérience utilisateur, mais Je pense que c’est une tablette que l’utilisateur qui cherche un panel plus grand que celui de son mobile pour consulter le réseau va adorer.

Si vous le souhaitez comme tablette ‘maison’, pour les enfants avec le mode ‘Kids’ Et, bref, qu’elle soit dans la maison et prête à tout moment à regarder YouTube, le journal, le web ou les réseaux sociaux, c’est un bon investissement.

Cependant, si l’utilisation principale est de regarder des films et que vous souhaitez un écran plus grand ou une utilisation nécessitant plus de puissanceNous vous recommandons de relever un peu la barre car cette tablette fera sûrement défaut.