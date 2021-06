Samsung Galaxy Tab A7 Lite, tablettes Tab S7 FE lancées en Inde ; le prix commence à Rs 11 999

La Tab A7 Lite commence à Rs 11 999.

Samsung a lancé les tablettes Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite en Inde. Alors que la Galaxy Tab S7 FE est une « édition fan » de la Galaxy Tab S7 Plus, la Galaxy Tab A7 Lite est une version « allégée » de la Galaxy Tab A7. L’idée est d’apporter plus de fonctionnalités premium Galaxy Tab à un prix plus grand public. La Tab A7 Lite commence à Rs 11 999. La Tab S7 FE commence à Rs 46 999. Les deux tablettes commenceront à être expédiées à partir du 23 juin.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Tab S7 FE Inde prix, disponibilité

La Tab A7 Lite sera livrée avec le Wi-Fi ou le LTE. Le modèle uniquement Wi-Fi Tab A7 Lite se vendra à 11 999 roupies. La Tab A7 Lite avec LTE se vendra Rs 14 999. La Tab A7 Lite est livrée avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage en standard. Ceci est extensible.

La Tab S7 FE sera disponible en configurations 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go avec LTE en standard sur les deux modèles. Le premier se vendra Rs 46 999 tandis que le second se vendra Rs 50 999. Pendant une période limitée, Samsung offrira aux utilisateurs de cartes de débit et de crédit HDFC un remboursement de Rs 4 000 et une remise de 10 000 Rs sur l’accessoire Keyboard Cover à l’achat de la Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, spécifications Tab S7 FE, caractéristiques

La Tab S7 FE dispose d’un écran WQXGA de 12,4 pouces et d’une batterie de 10 090 mAh avec une charge rapide de 45 W similaire à la Tab S7 Plus. La différence est que l’écran de la Tab S7 FE 5G est TFT et qu’il atteint 60 Hz (la Tab S7 Plus a un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz) et que Samsung ne propose pas de chargeur rapide conforme dans la boîte. Il est livré avec un chargeur de 15W.

Le modèle “FE” dispose également d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G édulcoré (tandis que le Tab S7 Plus dispose d’un SoC Snapdragon 865 Plus) et commence avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible). La Tab S7 FE n’a qu’une seule caméra arrière de 8MP (il s’agit d’une double caméra 13+5MP dans la Tab S7 Plus) et une caméra frontale de 5MP (8MP dans la Tab S7 Plus). Comme la Tab S7 Plus, son édition FE est également livrée avec un stylet S-Pen et prend en charge la combinaison de productivité Samsung DeX.

La Tab A7 Lite est quant à elle livrée avec un écran TFT WXGA de 8,7 pouces et un processeur MediaTek Helio P22T. Il dispose d’une caméra arrière de 8MP et d’une caméra frontale de 2MP. Il dispose de deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos. La tablette est soutenue par une batterie de 5100 mAh et prend en charge une charge rapide de 15 W.

Les deux tablettes sont basées sur Android 11 et exécutent One UI de Samsung.

