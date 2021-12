Samsung Galaxy Tab A7 Lite vs Galaxy A7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Compact et adapté aux voyages

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Pour le travailleur sérieux

Samsung Galaxy Tab A7

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est une excellente alternative à la Galaxy Tab A7 si vous recherchez quelque chose de compact et adapté aux voyages. Il est plus petit, pèse moins et possède un cadre robuste pour que vous puissiez le glisser en toute confiance dans votre sac pour l’emporter avec vous. C’est aussi la tablette familiale idéale pour le partage.

119 $ sur Amazon

Avantages

Compact et léger Stockage extensible jusqu’à 1 To Cadre en métal extra-durable et robuste Livré avec un essai gratuit de YouTube Premium

Les inconvénients

Écran plus petit et de résolution inférieure Processeur moins puissant Uniquement appareil photo frontal 2MP

Le Samsung Galaxy Tab A7 est un modèle plus ancien qui est proposé à un prix légèrement plus élevé. Mais pour ceux qui utilisent la tablette pour le travail, l’école ou même le divertissement, comme jouer et regarder des films, l’écran plus grand et plus haute résolution et les fonctionnalités de sécurité supplémentaires peuvent valoir quelques dollars supplémentaires.

275 $ sur Amazon

Avantages

Écran ultra-large plus grand et plus haute résolution Fonctions de sécurité supplémentaires Stockage extensible jusqu’à 1 To Livré avec des essais gratuits de YouTube Premium et Spotify Premium

Les inconvénients

Plus cher Ancien modèle

Dans la vaste gamme de tablettes de Samsung, dont beaucoup font partie des meilleures tablettes Android que vous puissiez obtenir, se trouvent deux modèles en particulier : la Samsung Galaxy Tab A7 Lite et la Samsung Galaxy Tab A7. Lorsque vous regardez le Galaxy Tab A7 Lite contre le Galaxy A7, vous remarquerez qu’ils offrent des spécifications similaires qui plairont à ceux qui utilisent la tablette pour travailler et jouer. Mais il y a quelques différences notables entre eux en termes d’esthétique et sous le capot.

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est le modèle le plus récent des deux, introduit en mai 2021. Alors que la Galaxy Tab A7 a été dévoilée à l’automne 2020, elle reste un concurrent sérieux. Mais lequel vous devriez vraiment obtenir nécessite de creuser dans ce que chacun offre pour vos scénarios d’utilisation spécifiques.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite vs Galaxy A7 : puissance et spécifications

Source : Samsung

La différence la plus importante et la plus évidente entre les deux tablettes est que la Galaxy Tab A7 a un écran beaucoup plus grand, ce qui en fait une meilleure option pour des choses comme les appels vidéo, regarder des vidéos, jouer et visualiser des fichiers volumineux ou des sites Web dans toute leur splendeur. Mais il y a plus à faire qu’il n’y paraît.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Samsung Galaxy Tab A7 Taille de l’écran 8,7 pouces 10,4 pouces Résolution de l’écran 1340×800 WXGA+ TFT 2000×1200 WUXGA+ TFT Connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, 3,5 mm, Smart Switch Wi-Fi, Bluetooth 5.0 , Wi-Fi Direct, USB 2.0, 3,5 mm, Smart Switch Haut-parleur Système à quatre haut-parleurs Dolby Atmos Système à quatre haut-parleurs Dolby Atmos Caméra Arrière 8MP AF, Avant 2MP Arrière 8MP AF, 5MP avant Processeur Processeur octa-core (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) Processeur Qualcomm SM6115 Couleurs Gris, Argent Gris foncé, Argent, Or Système d’exploitation Android Android Mémoire interne 32 Go, 64 Go (extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD) 32 Go, 64 Go (extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD) Mémoire 3 Go de RAM 3 Go de RAM Batterie 5 100 mAh 7 040 mAh Dimensions 8,37 x 4,91 x 0,31 pouces 9,75 x 6,2 x 0,28 pouces Poids 367 g 476 g

D’une part, la Galaxy Tab A7 Lite a un processeur octa-core tandis que la Galaxy Tab A7 a un processeur Qualcomm SM6115, et les deux fonctionnent sous Android OS. Ils sont tous les deux assez puissants et, avec 3 Go de RAM, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin, bien que vous puissiez vous attendre à ce que le Galaxy A7 ait un peu plus de puissance, le rendant plus adapté à une utilisation professionnelle ou éducative ou à un divertissement sérieux.

Les deux sont disponibles en itérations de 32 Go ou 64 Go, mais vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To avec l’une ou l’autre tablette via une carte microSD en option. C’est plus qu’assez d’espace pour des tonnes de fichiers de travail, de photos personnelles, de vidéos, de jeux et plus encore.

Source : Samsung

Audiblement, les deux sont dotés de la technologie de son surround Dolby Atmos, vous obtiendrez ainsi une expérience audio immersive, quel que soit votre choix. Les deux sont également livrés avec un essai gratuit de deux mois sur YouTube Premium, mais le Galaxy A7 ajoute également six mois de Spotify Premium gratuit, ce qui pourrait être un facteur décisif pour les mélomanes. Les deux ont également des prises stéréo 3,5 mm, une inclusion importante si vous tenez toujours votre paire d’écouteurs ou d’écouteurs filaires préférés.

Une technologie d’interface utilisateur est incluse avec les deux tablettes, ce qui permet de démarrer facilement quelque chose sur un seul appareil, comme un film sur votre smartphone Samsung Galaxy compatible, puis de le reprendre en toute transparence sur la tablette.

Les deux ont des caméras avant et arrière, avec la même caméra arrière 8MP autofocus qui peut capturer des vidéos FHD 1920×1080 à 30 images par seconde (FPS). Cependant, l’A7 a une caméra frontale bien meilleure à 5MP contre 2MP. Cela importera si vous prévoyez de prendre beaucoup de selfies ou de faire beaucoup d’appels vidéo, car vous aurez l’air beaucoup plus clair et obtiendrez des selfies plus détaillés avec l’A7. La caméra frontale du Galaxy A7 est également orientée paysage, ce qui la rend encore plus attrayante pour les photos de groupe et les appels vidéo.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite vs Galaxy A7 : apparence et convivialité

Source : Samsung

Les Galaxy Tab A7 Lite et Tab A7 sont toutes deux disponibles dans des finitions grises et argentées, bien que l’A7 soit dans une nuance de gris plus foncé. L’A7 ajoute également une option dorée élégante pour ceux qui aiment se sentir majestueux. Comme indiqué, le Galaxy A7 a un écran beaucoup plus grand de 10,4 pouces par rapport à l’écran de 8,7 pouces de l’A7 Lite. Cela pourrait faire une énorme différence lorsque vous regardez des films, jouez à des jeux ou profitez d’appels vidéo, en particulier si l’on considère que l’écran de l’A7 a également une résolution plus élevée à 2000×1200 pixels par rapport à l’écran 1340×800 de l’A7 Lite. Il est également ultra-large.

Cela dit, selon comment et où vous prévoyez d’utiliser la tablette, vous pourriez être prêt à sacrifier un peu sur la taille et la résolution si cela signifie que vous pouvez plus facilement mettre la tablette dans votre sac et l’emporter avec vous. Non seulement l’A7 Lite est plus léger, plus mince et plus compact que l’A7, mais il est également livré avec un cadre en métal plus robuste qui vous offre une plus grande tranquillité d’esprit lorsque vous le sortez. Cela la rend également plus attrayante en tant que tablette familiale conçue pour le partage que vous pouvez remettre aux enfants pour des voyages sur la route, par exemple.

Les deux tablettes disposent d’une batterie longue durée et d’une charge rapide, bien que la batterie de l’A7 soit légèrement plus grande à 7 040 mAh. Cela dit, étant donné qu’il dispose également d’un processeur plus rapide, les deux tablettes durent probablement des durées similaires avant d’avoir besoin d’être rechargées. Et les deux utilisent l’USB-C pour la recharge.

Avec les deux, vous pouvez également les connecter facilement à d’autres appareils Samsung compatibles pour partager des éléments tels que des photos, des rappels, des notes et des événements de calendrier via la fonction de partage rapide.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite vs Galaxy A7 : ce que vous devriez considérer d’autre

Source : Samsung

Du point de vue de la connectivité, les deux tablettes offrent les mêmes options, notamment le Wi-Fi (pas de LTE ni de 5G), Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct et Smart Switch. Ils ont également les mêmes quatre capteurs pour GPS, Glonass, Beidou et Galileo.

Cependant, le Galaxy A7 ajoute quelques fonctionnalités qui plairont particulièrement à ceux qui utiliseront la tablette pour le travail, notamment l’authentification biométrique, le double appui pour se réveiller et la sécurité Samsung Knox. Cela rend la tablette plus sûre, en particulier si vous prévoyez de l’utiliser en déplacement, en voyage, au bureau ou dans divers endroits. De telles fonctionnalités ne sont pas vraiment nécessaires pour une tablette que vous partagerez avec la famille et ne sont donc pas incluses dans l’A7 Lite.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite vs Galaxy A7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Samsung

Lorsque vous décidez entre le Samsung Galaxy Tab A7 Lite et le Galaxy A7, il s’agit vraiment de savoir comment et pourquoi vous voulez la tablette. Étant donné que les deux sont assez proches en prix, ce n’est pas vraiment une question de budget. Si vous envisagez d’emporter la tablette avec vous et de la partager avec la famille, la Galaxy Tab A7 Lite est le choix évident. Il est mince, compact, léger et possède un cadre robuste pour que vous puissiez l’utiliser, le remettre à votre conjoint ou à votre enfant et ne pas craindre qu’il soit mal manipulé.

Cependant, si la tablette est utilisée à des fins professionnelles ou pour regarder des films en solo, jouer à des jeux ou d’autres activités gourmandes en bande passante et haute résolution, la Galaxy Tab A7 pourrait être la meilleure option. Vous remarquerez la différence de résolution et de taille d’écran, et le processeur le plus puissant vous sera utile lorsque vous effectuerez plusieurs tâches.

Partager avec la famille

Samsung Tab A7 Lite 8.7″ – Gris 32Go

Parfait pour partager

La Galaxy Tab A7 Lite est la tablette parfaite à emporter pour tous les membres de la famille, à emporter avec vous en voyage et à utiliser pour des vidéos occasionnelles, la navigation sur le Web et les jeux. Le cadre en métal robuste et la taille compacte signifient qu’il est idéal à glisser dans un sac à dos et à emporter avec vous.

Améliorations notables

Samsung Galaxy Tab A7 10.4″ 2020

Mieux pour les vidéos

Bien que le Samsung Galaxy Tab A7 soit peut-être l’ancien modèle des deux, il reste la meilleure option pour regarder des vidéos, passer des appels vidéo, prendre des selfies et d’autres fins de divertissement grâce à l’écran de résolution plus grande et plus élevée et au processeur plus rapide. De plus, la sécurité supplémentaire le rend idéal pour l’emmener au bureau ou à l’école.

