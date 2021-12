Samsung Galaxy Tab A8 : Une bonne tablette, beaucoup de stockage

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

La Samsung Galaxy Tab A8 est désormais officielle. La tablette offre une bonne fiche technique à un prix suspecté. Vous pourrez l’acheter en gris, argent ou or rose en janvier 2022.

Aujourd’hui, Samsung a dévoilé sa dernière offre de tablettes. Ce n’est pas le produit phare Galaxy Tab S8 que de nombreux acheteurs haut de gamme sont ravis de voir en 2022, mais il convient parfaitement à un type d’acheteur différent.

Au dos de la Samsung Galaxy Tab A8, vous trouverez un simple appareil photo 8MP. Il y a un jeu de tir 5MP à l’avant enterré dans les lunettes relativement épaisses entourant l’écran. Ailleurs autour de la tablette, vous trouverez une prise casque 3,5 mm, un port USB-C et des haut-parleurs quad-stéréo.

À l’intérieur, il y a un processeur octa-core sans nom avec des vitesses de 2 GHz. Android 11 alimente la machine, mais Android 12 est probablement juste au coin de la rue. Le Wi-Fi 5 est embarqué ainsi que le Bluetooth 5.0. Dans certaines régions, il y aura également un modèle LTE.

Samsung Galaxy Tab A8 : Variantes et disponibilité

C. Scott Brown / Autorité Android

Il y aura trois variantes de modèle : 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage, 4 Go/64 Go et 4 Go/128 Go. Quel que soit votre choix, vous pouvez étendre le stockage avec une carte microSD pour 1 To d’espace supplémentaire. Comme d’habitude, les trois variantes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Les trois coloris proposés sont le gris, l’argent et l’or rose. Encore une fois, toutes les zones ne verront pas les trois couleurs, malheureusement.

Samsung n’a pas divulgué les prix exacts du Samsung Galaxy Tab A8, mais a déclaré qu’il serait disponible sur Samsung.com à partir de janvier 2022. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons trouvé les détails exacts des prix.

commentaires