Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G arrive en Espagne : caractéristiques et prix de la tablette Fan Edition de Samsung | La technologie

La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G arrive en Espagne comme une alternative plus abordable à la Galaxy Tab S7, mais sans perdre un peu de son style et plus orientée vers le divertissement et les loisirs.

Il y a environ un mois, la firme sud-coréenne a annoncé le lancement d’une nouvelle version de son tablette Galaxy Tab S7 haut de gamme appel Galaxy Tab S7 FE 5G. La marque annonce maintenant l’arrivée de ce modèle dans les magasins espagnols à temps pour la campagne estivale.

Le nouveau modèle Galaxy Tab S7 FE 5G est proposé comme une option plus abordable et plus proche du grand public sans avoir à faire de gros sacrifices puisqu’il conserve de nombreux avantages du modèle de référence, mais certains changements dans le matériel font que la facture finale soit plus accessible à un public plus large.

Contrairement à la Galaxy Tab S7 ou Tab S7 +, la version ventilateur n’est pas aussi axée sur la productivité et vise davantage à offrir un support pour qualité pour les loisirs et le divertissement, bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne peut pas être utilisé.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S7 + 5GDimensions et poids284,8 x 185,0 x 6,3mm | 608 gr285 x 185 x 5,7 mm | 575 grÉcran TFT | 12,4 pouces | Résolution WQXGA (2560 × 1600 pixels) ProcesseurQualcomm Snapdragon 750 5G | Adreno 619Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G GPU | Adreno 650 GPUSystème d’exploitationAndroid 11 | Une interface utilisateurAndroid 11 | Une caméra UIPrincipale : 8 mégapixels AF | Face avant : 5 mégapixels Principal 13 Mpx (f/2.0) | 5 Mpx grand angle (f/2,2) | Avant 8 Mpx (f/2.0) RAM et stockage 4 Go de RAM avec stockage interne de 64 Go | 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne | microSD jusqu’à 1 To.6 Go | 8 Go | 128 Go UFS 3.0 | 256 Go UFS 3.0 | Extensible jusqu’à 1 To avec batterie microSD10 090 mAh | 45 WLi-Po 10 090 mAh charge rapide | Connectivité 5G à charge rapide 45W | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5 0 | USB Type C 3.2 Gen1 | GPS + GLONASS, Beidou, Galilée | S-PenDual SIM | 5G | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Bluetooth 5.0 | USB-C | GPS | GLONASS | Haut-parleurs stéréo GalileoSoundDual AKG | Haut-parleurs stéréo doubles Dolby Atmos d’AKG | Dolby Atmos

Il y a quelques mois, nous avons eu l’occasion de tester à la première personne les excellentes performances offertes par la Galaxy Tab S7 – voici notre analyse de la Galaxy Tab S7 + –Dans les tâches de productivité, correspondant aux modèles les plus puissants du marché.

Cependant, tout le monde n’a pas besoin de performances aussi élevées ou de payer pour des fonctionnalités dont ils ne profiteront finalement pas. C’est là que le Galaxy Tab S7 FE qui vient d’arriver sur le marché espagnol s’adapte parfaitement.

Galaxy Tab S7 FE 5G arrive avec un Écran TFT 12,4 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et la prise en charge de la S-Pen inclus avec la tablette. Cela laisse une porte ouverte à la créativité et au divertissement pour petits et grands.

La version spéciale pour ventilateurs conserve les mêmes dimensions, bien que le passage à un Processeur Qualcomm Snapdragon 750 huit cœurs avec GPU Adreno 619 le fait grossir légèrement dans son épaisseur et gagne quelques grammes de plus.

La nouvelle tablette Samsung arrive dans notre pays en deux versions avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, et avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité. Les deux modèles avec rangement extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Cette édition spéciale pour les fans de la Galaxy Tab S7 arrive avec la même version du système d’exploitation Android 11 fonctionnant sous le Couche de personnalisation Samsung OneUI que le modèle de référence, ainsi qu’avec la même capacité de batterie que les modèles supérieurs avec 10 090 mAh et un système de Charge rapide 45W.

Comme indiqué dans le nom lui-même, Galaxy Tab S7 FE 5G ne renonce pas à la meilleure connectivité et arrive avec prise en charge des réseaux 5G, en plus d’avoir une connectivité 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS et USB 3.2 type C.

L’arrivée de la nouvelle tablette Samsung dans les magasins espagnols arrive juste à temps pour la campagne estivale, donc si vous pensez à acheter une tablette avec laquelle profiter de votre série préférée de la plage ou de votre lieu de vacances sans payer plus.

La version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour le Samsung Galaxy S7 FE 5G vient pour un prix de 649 euros, tandis que la version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage Il le fait pour 669 euros.