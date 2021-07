Samsung Galaxy Tab S7 FE, analyse et avis | La technologie

Tirant à la fin de l’année dernière, Samsung nous a surpris avec le Galaxy S20 FE. C’était un téléphone qui collectait certaines des meilleures sections des S20 et S20 +, mais qui fournissait un téléobjectif optique et, en plus, un SoC Qualcomm au lieu de l’Exynos de service.

C’était, comme nous vous l’avons dit dans notre analyse, un mobile vraiment attractif et Il semble que la stratégie du nom « FE » ait bien fait son chemin parmi les utilisateurs, à tel point que la société sud-coréenne lance désormais la Galaxy Tab S7 FE.

C’est une tablette qui coupe certaines sections qui se démarquaient dans l’analyse originale de la Tab S7 pour offrir un produit très rond à un prix plus attractif. Et, après quelques semaines de travail et surtout de consommation multimédia, On vous dit si la Samsung Galaxy Tab S7 FE en vaut la peine.

MatePad 11Écran 10,95 “Panneau IPS | Résolution 2 560 x 1 600 pixels | Rafraîchissement 120 Hz | Format 16: 10 ProcesseurSnapdragon 865 RAM mémoire 6 Go Stockage64 / 128 Go | Extensible via microSDBattery7 250 mAh | Charge rapide 22,5 W | Charge inversée 5 W Caméras 13 Mpx arrière | 8 Mpx façadeConnectivitéWi-Fi 6 | Bluetooth 5.1Taille et poids253,8 x 165,3 x 7,25 mm | 485 grammesAccessoiresÉtui clavier | CrayonPrixÀ partir de 399 euros

Sections d’analyse de la Galaxy Tab S7 FE:

Miser sur des matériaux de qualité et un design premium

Avant de parler du design, et de commencer par l’analyse, il faut dire que bien que le nom suggère une tablette « pas chère », c’est un appareil que l’on trouve en ce moment pour environ 649 euros. Et oui, il est moins cher que le S7 d’origine, mais pas aussi bon marché que, sûrement, certains utilisateurs s’y attendaient.

Maintenant bien, nous parlons d’une tablette aux dimensions énormes en raison de son panneau de 12,4 “ que nous ne voyons que dans les tablettes comme le S7 lui-même ou l’iPad Pro.

Cela dit, parlons design, puisque nous sommes avant une tablette très bien finie avec un corps en aluminium qui est unibody. Cela signifie que l’arrière et les cadres sont constitués du même morceau d’aluminium qui se courbe sur les côtés arrière.

C’est un corps unique qui donne une excellente sensation dans la main et qui me fait manquer, et beaucoup, le toucher de ces mobiles d’il n’y a pas si longtemps qui avaient des dos en aluminium.

Le profil est extrêmement mince avec seulement 6,3 millimètres Et cela, avec son poids de 608 grammes, en fait une tablette vraiment légère malgré sa taille de panneau.

Nous avons des cadres symétriques de dimensions réduites qui jouent leur rôle en nous permettant de soutenir les pouces sans couvrir l’écran et, comme je l’ai dit, nous pourrons passer des heures avec dans nos mains sans le rendre inconfortable.

Les haut-parleurs sont, si nous les tenons horizontalement avec la caméra vers le haut, en haut des côtés gauche et droit. Nous n’en avons que deux, mais le son est puissant, comme nous vous le montrerons plus tard. L’important est que vous n’allez pas les couvrir avec la paume de votre main.

Sur les différents côtés et sur le module caméra, qui dépasse un peu, nous avons différents microphones, le panneau de boutons est dans la zone supérieure et, là aussi, nous avons le slot pour la SIM et la microSD, ainsi qu’une zone aimantée pour le stylet qui est maintenant incluse dans la boîte.

Dans la zone inférieure, nous avons les trois broches pour connecter un clavier que nous n’avons pas pu tester, mais qui élargissent les possibilités créatives de la tablette.

Les découpes dans le panneau n’affectent pas trop l’expérience

Dans la conception, nous ne voyons pas de changements évidents par rapport à sa sœur aînée, mais le terrain de l’écran est déjà autre chose.

Sur le panneau, il y a une coupure évidente à la fois dans le type d’écran et dans le rafraîchissement, mais nous devons dire que l’expérience est bonne avec ce que nous avons, à savoir un écran LCD 12,4 “avec des couleurs très Samsung.

On perd l’AMOLED de la Tab S7Oui, mais je pense que la gamme offerte par le S7 FE est vraiment bonne pour consommer du contenu.

Il peut manquer un peu de contraste, ce qui devient évident lorsque l’on augmente la luminosité au-dessus de 50%, mais en parlant de luminosité, vous n’aurez aucun problème à voir le contenu dans n’importe quelle situation grâce à une moyenne de 448 lux avec un écart de 19,9 lux .

Et la palette devant nous est… ce qu’elle est. Samsung n’est pas le plus généreux, pas même dans ses panneaux AMOLED, en ce qui concerne les modes de couleur et la personnalisation de la balance des blancs et ces réglages d’image, mais ici nous n’avons aucun type de paramètre d’affichage, juste une partie de l’accessibilité comme le contraste élevé.

Et une autre coupe a à voir avec le taux de rafraîchissement du panneau. De 20 Hz on passe à 60 et ici, et compte tenu du fait qu’il existe des tablettes moins chères, comme la MatePad 11 -analyse-, avec 120 Hz, nous pensons que Samsung aurait pu faire quelque chose de plus.

120 Hz peut-être pas, mais pour ces 650 euros je pense que 90 Hz aurait été le bon choix, d’autant plus que le SoC qui intègre la Tab S7 FE pourrait déplacer les jeux à cette fréquence et, en plus, tout irait un peu plus fluide.

Avant de passer au cœur, allons-y avec le son. Comme je l’ai dit, nous avons deux orateurs, mais quels orateurs.

Le son a un volume qui pourrait être plus fort, mais en général il est assez rond.

Il pèche d’avoir des aigus mal définis quand on le monte à 100% et que les basses sont un peu saturées, mais pour consommer du contenu c’est spectaculaire.

Une SD 750G performante et offrant DeX pour la productivité

Le S7 original comportait le Snapdragon 865+, un processeur qui est toujours une vraie bête même avec le SD 888 sur le marché. Cependant, Samsung a décidé de descendre d’un cran pour monter un processeur de la gamme moyenne supérieure actuelle.

Il s’agit de Snapdragon 750G, une puce qui offre une connectivité 5G et qui propose 2 cœurs à 2,2 GHz et six à 1,8 GHz.Il existe deux configurations de RAM et de stockage, 4 Go + 64 ou 6 Go + 128, ce que nous avons, et le GPU est l’Adreno 619.

Ensuite, nous comparons les performances dans les benchmarks de cette puce avec les dernières générations de Samsung et les deux dernières tablettes Huawei :

Samsung Galaxy Tab S7 FESamsung Galaxy Tab S7 + Galaxy Tab S6Huawei MatePad 11Huawei MatePad ProProcessor | RAMSD 750GSD 865 PlusSD 855 SD 865Kirin 990Geekbench 4 Unique2.5494.4862.126-3.896Geekbench 4 Multi7.83912.9078.279-11.985Geekbench 5 Unique539937-920760Geekbench 5 Multi1.9252.720-3.2342.9414625.431 VulkanT) (Open AnGLukan2.GLu) 2.3496.31 3496.338AnkanT) .684480.586357.280622.457447.061PC Mark8.48012.2377.8428.6288.581

Il est logique que ce soit en dessous, mais comme vous pouvez le voir, il y a quelques tests où le 750G est au dessus du Snapdragon 855, quelque chose qui n’est pas mal du tout et montre où se situe actuellement la gamme 700.

Bien sûr, il y a quelques coupures au-delà de l’alimentation, puisque nous n’avons pas de Wi-Fi 6 ou NFC, qui, en revanche, n’est pas aussi utile sur une tablette que sur un mobile.

Les benchmarks ne font pas tout et ce qui compte c’est l’union avec le logiciel. Ici, je peux seulement dire que la tablette se comporte à merveille dans toutes les situations et que, même si ce n’est pas une perte de vitesse et de puissance à certains moments, elle fait le travail. Nous avons Android 11 avec les derniers correctifs et la couche OneUI 3.1 avec protection Knox.

Le multitâche est rapide, nous pourrons éditer des photos lourdes dans RAF sans problème avec des applications comme Photoshop Express, nous pourrons lire des titres comme Genshin Impact ou Call of Duty avec une bonne qualité d’image et les tâches quotidiennes sont un morceau de gâteau.

Galaxy Tab S7 Tab FE Écriture séquentielle 180,31 Mo/s Lecture séquentielle 706,71 Mo/s Écriture aléatoire 18,25 Mo/s Lecture aléatoire 15,73 Mo/s Vitesse mémoire 5,24 Go/s

La tablette est idéale pour consommer du contenu, mais dans ces tâches plus lourdes, elle se comporte également très, très bien. Et puis nous avons intégré Samsung DeX, quelque chose que nous pouvons activer sur la tablette elle-même ou lors de la connexion de la Tab S7 FE à un moniteur via HDMI.

Ce bureau le plus typique d’un ordinateur est activé dans lequel nous pouvons accéder rapidement à plusieurs applications simultanées dans Windows et où la tablette continue de fonctionner à merveille.

Je regrette que la mémoire soit UFS 3.1 plus rapide pour ouvrir les applications plus tôt dans ce mode, mais les performances sont bonnes.

En outre, Samsung inclut le S-Pen dans la boîte, qui sert de pointeur dans certaines situations dans lesquelles nous avons besoin de précision, il nous permettra de prendre des notes ou de dessiner facilement, il a des actions spécifiques dans OneUI et il reste ancré sur la face supérieure grâce à ses aimants.

Comme je dis, à tout moment et dans toutes sortes de tâches, l’expérience est très bonne et oui, dans certaines choses spécifiques, vous pouvez voir que le matériel n’est pas le pointeur, mais il satisfera la grande majorité des utilisateurs.

Maintenant, si on parle de caméras et de micros, il faut dire que les micros sont compétents pour capter notre voix, mais les caméras témoignent et ils sont là parce qu’ils doivent l’être.

La qualité vidéo maximale est de 1,080p30 et cela aurait été bien si elle était au moins de 1,080p60, et en termes de photographies, nous avons des résultats «normaux» pour une tablette.

Et d’autre part, vous devez commenter la méthode de déverrouillage. Nous n’avons pas de lecteur d’empreintes digitales, chose que les tablettes, sauf celles d’Apple, curieusement, ont oublié.

Nous nous appuyons sur le motif typique, le pin, ou une photo reconnaissance faciale qui fonctionne quand on veut. C’est assez erratique et la vérité est que plusieurs fois, la plupart, nous finirons par mettre l’épingle.

C’est un peu étrange étant donné que Samsung n’a pas la reconnaissance faciale la plus rapide sur ses téléphones, mais au moins cela fonctionne bien sur ces appareils et nous trouvons ici une expérience totalement différente.

Énorme batterie de 10 090 mAh avec un chargeur ridicule

Samsung n’a pas hésité à insérer une énorme batterie dans sa Tab S7 FE. Il s’agit d’une “batterie” de 10 090 mAh qui parvient à se mesurer au quotidien en proposant environ cinq jours d’utilisation si on l’utilise en tablette.

Cela signifie plusieurs heures de vidéo, des réseaux sociaux, un jeu occasionnel, de la musique, la retouche d’une photo avec Photoshop Express et la consultation du réseau.

Le chiffre est réduit si nous essayons de l’utiliser pour travailler avec Samsung DeX, car nous aurons pendant deux jours, mais bien sûr, nous utilisons ici l’appareil de manière plus intensive.

Dans les tests synthétiques, nous avons un résultat de 7 heures 22 minutes d’écran avec une luminosité de 100%, quelque chose qui n’est pas mal du tout si l’on considère que, comme nous l’avons vu dans la section sur l’écran, la luminosité maximale est considérable.

Ce que je n’aime pas tant c’est la charge. Bien que la tablette supporte une puissance de 45 W, mais le chargeur inclus dans la boîte fait 15 W. Et oui, il faut une éternité pour obtenir 100%. Plus précisément environ trois heures.

Les ‘fans’ qui peuvent se le permettre ne le regretteront pas

Au final, nous sommes face à une tablette dans laquelle Samsung a su très bien mesurer ce qu’il maintient, ce qu’il élimine et où il continue avec un bon niveau, mais avec des spécifications un peu plus modestes. de pouvoir descendre de plus de 1000 euros pour la Tab S7 à moins de 700 pour ce modèle FE.

Le changement le plus évident est celui de la technologie du panneau, puisqu’un écran AMOLED brille toujours de sa propre lumière grâce à son interprétation des couleurs, mais le panneau que nous avons entre nos mains a de bonnes couleurs (bien qu’avec moins de contraste) et, surtout , une luminosité à la hauteur de ce que l’on attend d’un appareil des sud-coréens.

Ce n’est pas si puissant, nous n’avons pas de NFC et l’audio n’est pas si génial, mais à la fin nous avons une tablette de bonne taille qui se défend dans toutes sortes d’applications et de jeux et que c’est une joie à la fois de consommer du multimédia et de créer.

Ça oui, Vous devez être très clair sur le fait que vous voulez une si grande tablette, car ils font quand même 12,4″ entre les mains. Si cette taille vous convient, allez-y car c’est un achat fortement recommandé.