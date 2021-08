Samsung Galaxy Tab S7 FE débarque aux États-Unis, Wi-Fi ou 5G

in

TL;DR

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE arrive enfin aux États-Unis. Il y aura à la fois des modèles Wi-Fi et 5G avec des spécifications légèrement différentes. Le modèle 5G débarque en premier des opérateurs Samsung et américains le 5 août.

Samsung a connu un succès considérable jusqu’à présent avec ses modèles « Fan Edition ». Le Galaxy S20 FE était notre téléphone préféré de 2020, et l’édition Fan du Galaxy Tab S7 se porte bien dans le monde entier.

Malheureusement, la Samsung Galaxy Tab S7 FE n’est pas arrivée aux États-Unis. Cela change aujourd’hui, cependant! Samsung vient d’annoncer que la Tab S7 FE sera disponible aux États-Unis à partir de demain, le 5 août.

Il y aura deux modèles de tablette : un modèle Wi-Fi uniquement et un modèle qui ajoute la connectivité 5G. Il existe de subtiles différences de spécifications entre les deux, mais elles se ressemblent plus qu’elles ne sont différentes. Voir le tableau des spécifications ci-dessous pour plus d’informations.

Notez que la Galaxy Tab S7 FE est livrée avec un stylet S dans la boîte, ce qui est une belle touche. Cependant, il n’est pas livré avec une couverture de livre ou une couverture de livre de clavier, vous devrez donc les acheter séparément.

Spécifications du Samsung Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi)Galaxy Tab S7 FE (5G)Écran

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

ACL de 12,4 pouces

Résolution de 2 560 x 1 600

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

ACL de 12,4 pouces

Résolution de 2 560 x 1 600

Processeur

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

Qualcomm Snapdragon 778G

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

Qualcomm Snapdragon 750G

RAM

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

4 Go

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

4 Go

Stockage

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

64 Go interne

Prise en charge microSD jusqu’à 1 To

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

64 Go interne

Prise en charge microSD jusqu’à 1 To

Pouvoir

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

Batterie 10 090 mAh

Charge filaire rapide

Pas de recharge sans fil

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

Batterie 10 090 mAh

Charge filaire rapide

Pas de recharge sans fil

Appareils photo

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

Arrière:

– 8MP simple avec AF

De face:

– 5MP simple

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

Arrière:

– 8MP simple avec AF

De face:

– 5MP simple

Ports

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

USB-C 3.2

fente pour carte microSD

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

USB-C 3.2

fente pour carte microSD

l’audio

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

Haut-parleur double

Son par AKG

Prise en charge de Dolby Atmos

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

Haut-parleur double

Son par AKG

Prise en charge de Dolby Atmos

Connectivité

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

5G (Sous6)

802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0

Logiciel

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

Android 11

Une interface utilisateur

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

Android 11

Une interface utilisateur

Dimensions & poids

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

7,28 x 11,21 x 0,25 pouces

1,34 lb

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

7,28 x 11,21 x 0,25 pouces

1,34 lb

Couleurs

Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) :

Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Light Green, Mystic Light Pink

Galaxy Tab S7 FE (5G) :

Noir mystique

Prix ​​et disponibilité

L’édition 5G du Samsung Galaxy Tab S7 FE débarque en premier. Il sera disponible sur Samsung.com, Verizon et AT&T à partir de demain, le 5 août. Il atterrira bientôt chez T-Mobile, US Cellular et d’autres opérateurs.

Le modèle alimenté par 5G coûtera 669,99 $.

Si vous ne vous souciez pas de la 5G (et que vous voulez le processeur légèrement meilleur du modèle Wi-Fi), les précommandes ouvrent demain sur Samsung.com. Le modèle Wi-Fi uniquement vous coûtera 529,99 $ avec une disponibilité courant septembre.

Quel que soit l’appareil que vous choisissez, vous obtiendrez un crédit de 80 $ sur Samsung.com. Pas mal!