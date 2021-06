Samsung Galaxy Tab S7 FE débarque en Inde avec Android 11, énorme batterie

in

Samsung a lancé les Galaxy Tab S7 FE et Tab A7 Lite en Inde. La Tab S7 FE est une version édulcorée de la Galaxy Tab S7 premium. La nouvelle tablette Fan Edition comprend Android 11, une batterie de 10 090 mAh et le chipset Snapdragon 750G.

Samsung a lancé le Galaxy Tab S7 FE, alias le modèle Fan Edition du Galaxy Tab S7 plus haut de gamme en Inde. La tablette n’était auparavant lancée qu’en Russie.

Le prix de la Tab S7 FE est compatible avec l’iPad de 8e génération avec connectivité Wi-Fi et cellulaire en Inde. Cependant, il dispose d’un écran plus grand de 12,4 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600.

Comme son nom l’indique, la Fan Edition Galaxy Tab S7 est livrée avec des spécifications édulcorées par rapport au modèle non FE. Néanmoins, il devrait offrir des performances solides avec le processeur Snapdragon 750G de milieu de gamme.

La Galaxy Tab S7 FE sous Android 11 dispose également d’une énorme batterie de 10 090 mAh pour que vous puissiez regarder des heures de Netflix ou passer des appels vidéo toute la journée. Il obtient également une charge rapide de 45 W qui, selon Samsung, peut recharger la batterie en 90 minutes. Cependant, vous devrez acheter le chargeur 45W séparément car la tablette n’est livrée qu’avec un adaptateur 15W dans la boîte.

Pour plus de productivité, la Galaxy Tab S7 FE comprend un stylet S dans la boîte. Samsung a également regroupé de nombreux abonnements logiciels premium avec l’appareil tels que Clip Studio et Canva pour tirer parti du stylet.

Vous avez la possibilité d’obtenir le clavier Book Cover de Samsung pour utiliser la tablette comme un PC utilisant DeX. Vous pouvez également l’utiliser comme deuxième écran à côté de votre PC.

Les appareils photo de la Galaxy Tab S7 FE comprennent un appareil photo arrière de 8 MP et un appareil photo avant en mode paysage de 5 MP.

Pour la connectivité, vous obtenez à la fois le Wi-Fi et le LTE à bord.

Outre la Fan Edition Tab S7, Samsung a également lancé la Galaxy Tab A7 Lite moins chère en Inde. Il dispose d’un écran de 8,7 pouces, de la puce MediaTek Helio P22T, d’une batterie de 5 100 mAh, de 32 Go de stockage interne extensible jusqu’à 1 To, d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 2 MP.

Prix ​​​​du Samsung Galaxy Tab S7 SE en Inde

La Galaxy Tab S7 FE commence à Rs 46 999 pour la variante 4 Go + 64 Go. Il coûte Rs 50 999 pour la variante 6 Go + 128 Go.

Pendant ce temps, la Galaxy Tab A7 Lite est disponible avec 3 Go de RAM + 32 Go de stockage, au prix de Rs 14 999 pour le modèle LTE et Rs 11 999 pour le modèle Wi-Fi.

Les clients intéressés peuvent acheter la Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab A7 Lite sur Samsung.com, dans les magasins exclusifs Samsung et dans les principaux magasins de détail en ligne et hors ligne à partir du 23 juin.