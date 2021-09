Samsung Galaxy Tab S7 FE, la meilleure alternative à l’iPad Air, est en vente 100 euros moins cher | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez acheter une tablette Android avec un grand écran et de bonnes performances ? La Samsung Galaxy Tab S7 FE est la meilleure alternative à l’iPad Air et elle est actuellement en vente sur Amazon avec une remise de 100 euros.

Au début de l’été, le catalogue Samsung a reçu une nouvelle tablette. Nous parlons de la Samsung Galaxy Tab S7 FE, un modèle de la gamme “Fan Edition” qui coupe légèrement certaines fonctionnalités haut de gamme de la Galaxy Tab S7 pour réduire le prix de l’appareil.

Si vous souhaitez acheter une tablette Android à la hauteur de l’iPad Air, la Galaxy Tab S7 FE est une excellente alternative Et en ce moment il est en vente chez Amazon pour 529 euros dans sa version avec 128 Go de stockage interne.

Le prix habituel de cette tablette est de 629 euros, donc vous économisez 100 euros grâce à cette promotion. Comme il est récemment arrivé sur le marché, il s’agit d’une remise très intéressante et à court terme, il sera difficile de le trouver moins cher, c’est donc le bon moment pour l’acheter.

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas d’une remise directe, mais queVous devez appliquer un coupon pour bénéficier de la réduction. Tu peux le faire en cochant la case « Appliquer un coupon de 100 € », situé juste en dessous du prix, et vous verrez que sur l’écran de paiement le montant final reste à 529 euros.

A ce prix, cette tablette Samsung est très intéressante si l’on prend en compte ses caractéristiques et ses avantages. Dans notre examen de la Samsung Galaxy Tab S7 FE, nous avons pu voir qu’il s’agit d’une option parfaite pour les utilisateurs à la recherche d’une tablette de bonne taille avec des performances fluides.

La Galaxy Tab S7 FE est équipée d’un Écran de 12,4 pouces, ce qui le rend idéal pour les personnes qui souhaitent utiliser l’appareil pour consommer du contenu multimédia. En outre, est compatible avec le S-Pen, le stylo numérique de SamsungIl a donc la polyvalence et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour télétravailler ou étudier confortablement.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Le cerveau est le Processeur Snapdragon 750G, qui est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne dans la version qui est en vente. Cet équipement vous permet de déplacer n’importe quelle application ou jeu en toute simplicité.

L’autonomie nous a également agréablement surpris lorsque nous l’avons eu en main. Il a une batterie de 10 090 mAh qui parvient à se mesurer au quotidien et prend en charge la charge rapide à 45 W.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.