Samsung Galaxy Tab S7 FE officiel, mais pourrait voir le retard

Aujourd’hui, Samsung a officiellement lancé une nouvelle tablette (h/t SamMobile). Atterrissant avec la marque “Fan Edition”, c’est une version plus économique de la série à succès Galaxy Tab S7 de l’entreprise.

Ceux d’entre vous qui connaissent le surnom de Fan Edition sauront comment cela fonctionne. Le Samsung Galaxy Tab S7 FE ressemble beaucoup au Tab S7 ordinaire, mais réduit certaines fonctionnalités pour réduire le prix. Samsung a connu un grand succès avec cette stratégie en ce qui concerne les smartphones, le Galaxy S20 FE étant notre téléphone préféré de 2020. C’est cependant la première fois que Samsung utilise la marque pour une tablette.

Malheureusement, la tablette n’est officiellement disponible qu’en Russie actuellement. De plus, un rapport de la Corée du Sud (le territoire d’origine de Samsung) suggère qu’il pourrait s’agir d’une exclusivité russe pendant un certain temps. Selon le rapport, la pénurie mondiale actuelle de puces pourrait empêcher Samsung de faire une version plus large.

La tablette commence à 49 990 roubles russes (~ 696 $) pour la version LTE 4 Go/64 Go. Il existe également une version LTE 6 Go/128 Go pour 54 990 roubles (~ 765 $). Ces prix sont étranges car le Galaxy Tab S7 lui-même commence à 649 $. Cependant, la tarification pour différents pays se traduit rarement de manière unilatérale.

Samsung Galaxy Tab S7 FE : Spécifications et fonctionnalités

La Galaxy Tab S7 FE est livrée avec un écran de 12,4 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600. À l’intérieur se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, qui devrait offrir une expérience solide (mais toujours de milieu de gamme). Il a un appareil photo 5MP solitaire à l’avant et un shooter 8MP à l’arrière.

Android 11 alimente la tablette et il y a une batterie de 10 090 mAh à l’intérieur qui se charge à 45 W avec un câble.

Un stylet S Pen est inclus avec la tablette, le même que celui fourni avec les principaux modèles Tab S7. Cependant, la tablette n’a pas de place pour stocker la tablette en interne – ni de prise casque.

Vous aurez quelques choix de couleurs pour le Samsung Galaxy Tab S7 FE, notamment le noir, l’argent, le vert et le rose.