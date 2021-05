Samsung Galaxy Tab S7 FE officiellement annoncé, le “ budget ” Galaxy Tab A7 Lite est également suivi

Les deux tablettes seront disponibles au Royaume-Uni à partir du 18 juin. La Galaxy Tab S7 FE sera disponible en précommande à partir du 2 juin.

Samsung a officiellement annoncé le Galaxy Tab S7 FE quelques jours après avoir accidentellement répertorié la version la plus abordable du Galaxy Tab S7 Plus en Allemagne. Une tablette encore plus économique appelée Galaxy Tab A7 Lite a également été dévoilée aux côtés. Il s’agit d’une version «allégée» de la Galaxy Tab A7. Les deux tablettes seront initialement disponibles à l’achat au Royaume-Uni et Samsung prévoit de les commercialiser prochainement sur d’autres marchés (probablement également en Inde).

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab S7 FE Prix, disponibilité

La Galaxy Tab S7 FE commence à 589 GBP (environ 60 500 Rs) pour la version de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage allant jusqu’à 629 GBP (environ 64 500 Rs) pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La Galaxy Tab A7 Lite avec LTE commence à 179 GBP (environ 18000 Rs) tandis que la variante Wi-Fi uniquement de la tablette coûtera 149 GBP (environ 15000 Rs).

Les deux tablettes seront disponibles au Royaume-Uni à partir du 18 juin. La Galaxy Tab S7 FE sera disponible en précommande à partir du 2 juin.

Matériel Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran TFT WQXGA de 12,4 pouces et est alimentée par un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. La tablette exécute One UI 3.1 basée sur Android 11. Il prend en charge le stylet S-Pen et Samsung en regroupera un gratuitement dans la boîte. Il est en outre soutenu par une batterie de 10 090 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 45 W (un chargeur conforme doit être acheté séparément).

La tablette est livrée avec une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Il dispose de deux haut-parleurs stéréo réglés par AKG qui prennent en charge Dolby Atmos. La 5G est également prise en charge sur la tablette.

Samsung lance silencieusement la Galaxy Tab S7 FE 5G, une Tab S7 Plus plus abordable avec le S-Pen fourni

Matériel Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Celui-ci est livré avec un écran WXGA TFT de 8,7 pouces et un processeur MediaTek Helio P22T sous le capot. Il exécute Android 11 avec le processeur One UI Core 3.1.

Il y a une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 2 mégapixels.

Il existe deux haut-parleurs stéréo soutenus par Dolby Atmos. La tablette est soutenue par une batterie de 5100 mAh avec une charge rapide de 15 W.

