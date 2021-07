Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S6 : faut-il mettre à niveau ?

Beaucoup d’argent pour mettre à niveau

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE n’est pas encore officiellement sorti, et bien qu’un prix de vente n’ait pas été confirmé pour le marché américain, sur la base des prix britanniques, il dépassera probablement les 700 $. Cela en fait une mise à niveau coûteuse qui n’en vaudra la peine que pour ceux qui profiteront des nouvelles fonctionnalités.

Si vous venez d’acheter une Galaxy Tab S6 Lite récemment. il est peut-être trop tôt pour investir autant dans une toute nouvelle tablette. La Tab S6 continuera de convenir parfaitement à la plupart des utilisateurs, mais si vous avez une raison de mettre à niveau, la Galaxy Tab S7 FE est un choix solide.

Il semble que le concept d’obsolescence accélérée, selon lequel un produit devient « vieux » beaucoup plus rapidement qu’auparavant, soit toujours répandu dans le secteur de la technologie. Juste au moment où vous achetez le meilleur smartphone ou la meilleure tablette Android, il semble que quelques mois plus tard, un meilleur produit soit publié. C’est peut-être pourquoi certains acheteurs du Samsung Galaxy Tab S6 Lite, qui a été introduit au printemps 2020, se demandent s’ils devraient passer au nouveau Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S6 Lite : puissance et spécifications

Source : Joe Maring / Android Central

Lorsque l’on regarde le Samsung Galaxy Tab S7 FE contre le Galaxy Tab S6 Lite, il y a quelques mises à niveau marquées qui pourraient l’ancien une proposition séduisante. Mais est-ce que cela vaut le prix probablement cher juste un an (ou moins) après l’achat d’une tablette ? Cela dépendra si 1) vous pouvez revendre la Galaxy Tab S6 Lite ou la transmettre et 2) les nouvelles fonctionnalités feront vraiment une différence en termes de productivité. Gardez également à l’esprit que Samsung propose généralement des prix de mise à niveau spéciaux lorsque vous échangez un ancien appareil, il est donc probable que vous puissiez obtenir une bonne affaire en rendant votre Galaxy Tab S6 Lite et en payant un peu plus pour passer au Galaxy Tab S7 FE. Mais devriez-vous? Tout d’abord, regardons comment les deux comprimés se comparent,

Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S6 Lite Taille de l’écran 12,4 pouces 10,4 pouces Résolution de l’écran 2 560 x 1 600 WQXGA 2 000 x 1 200 WUXGA TFT Connectivité WiFi, Bluetooth 5.0, WiFi Direct, 5G, LTE WiFi, Bluetooth 5.0, Haut-parleur stéréo 3,5 mm Double stéréo Haut-parleurs (son par AKG), Dolby Atmos Dual Speakers (son par AKG), Dolby Atmos Camera Arrière 8MP AF, Avant 5MP Arrière 8MP AF, 5MP avant Processeur Processeur Octa-core (2×2,2GHzm 6×1,8GHz) Processeur Octa-core ( 4×2,3GHz, 4×1,7GHz) Couleurs Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink Oxford Grey, Angora Blue, Chiffon Rose S Pen Compatibilité Oui, inclus Oui, inclus Système d’exploitation Android 11 Android 10 Mémoire interne 64 Go, 128 Go (extensible jusqu’à 1 To via carte microSD) 64 Go, 128 Go (extensible jusqu’à 1 To via carte microSD) Mémoire 4 Go de RAM 4 Go de RAM Autonomie de la batterie Jusqu’à 13 heures Jusqu’à 13 heures Dimensions 185 x 284,8 x 6,3 mm 154,3 x 244,5 x 7 mm Poids 608 g 465 g

Il y a clairement d’énormes mises à niveau avec le Samsung Galaxy Tab S7 FE, ce qui en fait la meilleure option pour une utilisation sérieuse de la productivité, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudiants collégiaux ou universitaires, de professionnels et de créatifs. Il est plus riche en fonctionnalités, dispose d’un écran plus grand et de meilleure qualité et, comme vous le verrez ci-dessous, est livré avec des tonnes de fonctionnalités supplémentaires qui pourraient être utiles.

Les deux tablettes sont alimentées par un processeur octa-core, bien que la S7 FE fonctionne sur Android 11 tandis que la S6 Lite fonctionne sur Android 10. La Tab S7 FE a une batterie de 10 090 mAh et la S6 Lite une batterie de 7 040 mAh, mais les deux peuvent fonctionner jusqu’à 13 heures par charge et prend en charge la charge rapide, pour que vous puissiez reprendre vos activités en un rien de temps.

Il y a clairement d’énormes améliorations avec le Samsung Galaxy Tab S7 FE, qui font de l’assise la meilleure option pour une utilisation sérieuse de la productivité.

En ce qui concerne la connectivité, la plus grande différence est que la Galaxy Tab S7 FE dispose d’une connectivité sans fil 5G/LTE ainsi que du Wi-Fi. Donc, si vous avez besoin d’utiliser votre tablette en déplacement, même dans des endroits où vous n’avez pas accès au Wi-Fi (ou préférez ne pas vous connecter à un réseau public), l’option 5G pourrait être un obstacle. Avec la Galaxy Tab S6 Lite, votre seule option est le Wi-Fi. Les deux ont également Bluetooth 5.0 pour se connecter aux claviers, souris, haut-parleurs et autres périphériques.

Cependant, si vous envisagez d’utiliser une vieille paire d’écouteurs filaires avec la tablette, vous voudrez peut-être renoncer à la mise à niveau car la Tab S7 FE n’a pas de port casque 3,5 mm contrairement à la Tab S6 Lite. Cela dit, les deux ont l’USB-C, et si vous n’avez pas encore acheté une paire des meilleurs écouteurs sans fil, vous voudrez peut-être investir dans ceux-ci de toute façon !

Comme son écran est plus grand, la Tab S7 FE est également, par défaut, plus grande et légèrement plus lourde. Les deux offrent 4 Go de RAM et sont livrés avec 64 ou 128 Go d’espace de stockage, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Vous pouvez prendre des photos à l’aide de la caméra arrière 8MP avec mise au point automatique et utiliser la caméra frontale 5MP dont chaque tablette est équipée pour les selfies et les appels vidéo. Avec le S7 FE, cependant, une fonctionnalité intéressante vous assurera de rester au centre de l’écran lorsque vous basculez la tablette en mode paysage pendant un appel vidéo. Les trois microphones qui entourent l’écran permettront également à votre voix de rester limpide. Soit dit en passant, les deux sont équipés de deux haut-parleurs AKG et de la prise en charge de Dolby Atmos pour une expérience audio plus immersive.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S6 Lite : apparence et convivialité

Source : Samsung

La Galaxy Tab S7 FE est disponible dans des options de couleurs clairement plus «professionnelles», comme Mystic Black et Silver, par rapport aux couleurs ludiques disponibles pour la Galaxy Tab S6 Lite, qui comprend Angora Blue et Chiffon Rose (bien que la Tab S7 FE soit disponible en rose aussi!) La Tab S7 FE a un écran beaucoup plus grand à 12,4 pouces par rapport à l’écran de 10,4 pouces de la Tab S6 Lite, et il offre une meilleure résolution, de sorte que vous obtiendrez une image beaucoup plus nette et vibrante. Cela pourrait être un dealbreaker pour les types créatifs ; si vous accédez principalement à des documents textuels et prenez des notes, cependant, la résolution de l’écran peut ne pas faire une énorme différence car les deux sont généreux avec les pixels.

Mais en matière de convivialité et de prise de notes, la Galaxy Tab S7 FE a une longueur d’avance. Ils sont tous deux livrés avec le stylet magnétique S Pen dans la boîte, qui fonctionne de manière transparente pour prendre des notes, naviguer dans les pages Web, etc. Mais le S7 FE inclut Samsung Notes, qui peut convertir l’écriture manuscrite en texte. Il peut même marquer automatiquement le contenu et rechercher intelligemment le bon endroit pour l’enregistrer et le classer, que vous écriviez les ingrédients d’une recette ou que vous preniez des notes lors d’une réunion budgétaire.

Le S7 FE possède également des tonnes de fonctionnalités qui simplifient le multitâche, comme Multi-Active Window, qui vous permet de garder trois applications ouvertes à la fois sans avoir à basculer entre les écrans. Avec App Pair, vous pouvez lancer instantanément une combinaison préférée d’applications en même temps, une fonctionnalité pratique petite mais appréciée qui vous fera économiser quelques clics supplémentaires.

Source : Samsung

Le S7 FE fonctionne également avec Samsung DeX, vous pouvez donc le combiner avec Book Cover Keyboard pour le transformer en un ordinateur portable à part entière. La Galaxy Tab S6 Lite peut fonctionner avec une souris et un clavier en option, mais elle ne prend pas en charge DeX. Avec le S7 FE, vous pouvez faire des choses comme utiliser la tablette comme écran secondaire à côté d’un ordinateur compatible.

Le S Pen peut également être utilisé avec S7 FE pour diverses applications créatives, telles que Clip Studio Paint et Canva Pro – vous obtenez même un essai de six mois de ce dernier. Vous pouvez également utiliser gratuitement Noteshelf, une application pour prendre des notes colorées à l’aide du S Pen.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S6 Lite : ce que vous devriez considérer d’autre

Source : Samsung

Au moment d’écrire ces lignes, les deux tablettes sont livrées avec une variété de cadeaux que vous pourriez être tenté d’essayer. Les deux incluront un essai gratuit de YouTube Premium. La Galaxy Tab S7 FE offre également un accès illimité à Samsung TV Plus, avec plus de 160 chaînes.

Avec la Galaxy Tab S6 Lite, vous pouvez envoyer du contenu sans fil depuis la tablette vers un téléviseur Samsung compatible à l’aide de l’application SmartView. Il comprend également des fonctionnalités telles que la synchronisation multi-appareils pour l’utiliser à la fois comme téléphone et moniteur, un point d’accès instantané pour synchroniser automatiquement les applications avec des appareils Samsung compatibles et Quick Share pour une connexion par simple contact avec d’autres appareils pour partager des fichiers.

Comme indiqué, les deux peuvent être utilisés avec un clavier et une souris en option, mais la Galaxy Tab S7 FE fonctionne avec Samsung DeX, ce qui vous donne un accès transparent aux applications et aux fichiers, que vous pouvez ouvrir à l’aide d’une barre des tâches simplifiée.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S6 Lite : faut-il mettre à niveau ?

Source : Joe Maring / Android Central

Du point de vue de la productivité, en particulier pour les professionnels, les étudiants et les créatifs, le Samsung Galaxy Tab S7 FE est la meilleure option. Cependant, la différence de prix présumée pourrait en faire une pilule difficile à avaler si vous avez déjà dépensé de l’argent pour le S6 Lite il n’y a pas si longtemps. Lorsque l’on considère la Galaxy Tab S7 FE par rapport à la Galaxy Tab S6 Lite, la première coûtera probablement deux fois plus cher que la seconde une fois officiellement disponible aux États-Unis, ce qui en fait une mise à niveau intéressante si vous pouvez vraiment utiliser les fonctionnalités.

Sinon, la Galaxy Tab S6 Lite est toujours une tablette solide avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour vous permettre de rester productif. Si vous utilisez la tablette pour un mélange de plaisir et de travail, la Tab S6 Lite continuera à suffire. Mais si vous faites beaucoup de prise de notes, de travail créatif, d’enregistrement de vidéos et que vous devez rester connecté lors de vos déplacements, même sans connexion Wi-Fi à proximité, le S7 FE vaudra la peine d’être mis à niveau.

Améliorations importantes

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Mieux, plus vite, plus fort

La Galaxy Tab S7 FE est sans aucun doute meilleure, plus rapide et plus puissante que la Galaxy Tab S6 Lite. Cependant, si vous n’utilisez pas les fonctionnalités complémentaires ou ne réalisez pas vraiment les avantages des mises à niveau, cela ne vaut peut-être pas la peine d’en faire plus, car cette tablette ne sera probablement pas bon marché.

Travailler et jouer

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Travail, plaisir et plus

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une tablette solide qui, si elle est achetée neuve, peut être achetée à un prix décent. Il n’est pas aussi puissant et riche en fonctionnalités que le S7 FE, mais si vous y avez déjà investi récemment, la mise à niveau pourrait ne pas être dans votre budget, à moins que vous n’ayez vraiment besoin d’un écran plus grand, de Samsung Notes et d’autres fonctionnalités.

