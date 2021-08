Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 FE 5G : Quelle est la différence et lequel devriez-vous acheter ?

Fonctionne comme un ordinateur portable

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Mobilité en déplacement

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une excellente tablette pour les professionnels sérieux et les étudiants qui veulent une tablette qui peut fonctionner comme un ordinateur portable, et même comme un remplacement potentiel d’un ordinateur portable. De plus, il est disponible à un prix vraiment abordable, ce qui est impressionnant compte tenu de son ensemble de fonctionnalités stellaires.

À partir de 530 $ chez Samsung

Avantages

Grand écran haute résolution Livré avec un stylet S Utilisation comme un ordinateur portable avec accessoires Option tablette abordable

Les inconvénients

Peut-être plus que ce dont vous avez besoin

La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G est en fait exactement la même tablette que la Galaxy Tab S7 FE, mais avec l’ajout de la connectivité 5G. Avec un plan d’opérateur mobile en option, cela signifie que vous pouvez assurer une connectivité ultra-rapide lors de vos déplacements, même sans accès au Wi-Fi. Mais cela a un prix.

À partir de 670 $ chez Samsung

Avantages

Grand écran haute résolution Livré avec un S-Pen Utilisation comme un ordinateur portable avec accessoires Connexion 5G pratique en cas de besoin

Les inconvénients

Besoin d’un plan pour utiliser la 5G Beaucoup plus cher Peut-être plus que ce dont vous avez besoin

En termes simples, la Samsung Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab S7 FE 5G sont exactement la même tablette. C’est juste que la Galaxy Tab S7 FE 5G ajoute la possibilité de se connecter au réseau 5G ultra-rapide et fiable lorsque vous n’avez pas accès au Wi-Fi, que le service Wi-Fi est inégal ou en panne, ou que vous êtes sur le route et en mouvement. Vous avez bien sûr besoin d’un plan d’opérateur applicable pour tirer parti de la connectivité 5G. Et l’option 5G est en fait un peu plus chère. Mais lorsque l’on considère la Galaxy Tab S7 FE par rapport à la Galaxy Tab S7 FE 5G, l’option de connectivité ultra-rapide de nouvelle génération de cette dernière ouvre un monde de possibilités pour les travailleurs mobiles, ceux qui vivent dans les zones rurales et sur le terrain. aller professionnels, étudiants et autres.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 FE 5G : quelles sont les caractéristiques ?

Source : Samsung

Au départ, les spécifications des deux tablettes sont identiques, y compris le processeur octa-core, Android 11 et la batterie de 10 090 mAh qui peut durer jusqu’à 13 heures. Ils prennent également tous les deux en charge la charge rapide de 45 W, avec un chargeur de 45 W en option dans lequel il peut être intéressant d’investir si vous avez la version 5G, d’autant plus que vous l’utiliserez probablement davantage en déplacement.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G Taille de l’écran 12,4 pouces 12,4 pouces Résolution de l’écran 2 560 x 1 600 WQXGA 2 000 x 1 200 WUXGA TFT Connectivité WiFi, Bluetooth 5.0, WiFi Direct, WiFi, Bluetooth 5.0, WiFi Direct, 5G, LTE Haut-parleur double Haut-parleurs stéréo (son par AKG), doubles haut-parleurs stéréo Dolby Atmos (son par AKG), caméra Dolby AF arrière 8MP, AF avant 5MP arrière 8MP, Processeur avant 5MP Processeur octa-core (2×2,2 GHz 6×1,8 GHz) Processeur octa-core (2×2.2GHz 6×1.8GHz) Couleurs Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Livré avec Magnetic S-Pen Système d’exploitation magnétique S-Pen Android 11 Android 11 Mémoire interne 64 Go, 128 Go, 256 Go (extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD) 64 Go, 128 Go (extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD) Mémoire 4 Go de RAM 4 Go de RAM Autonomie de la batterie Jusqu’à 13 heures Jusqu’à 13 heures Dimensions 185 x 284,8 x 6,3 mm 185 x 284,8 x 6,3 mm Poids 608 g 608 g

Source : Samsung

La connectivité 5G ici est le plus grand différenciateur, vous permettant de vous connecter de n’importe où et de profiter des vitesses ultra-rapides et de la fiabilité de la 5G. Cela inclut la possibilité de télécharger du contenu beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez avec une connexion Wi-Fi, ainsi qu’une faible latence et un faible décalage. Si vous ne pouvez pas risquer d’être coupé en raison de problèmes de connectivité ou de décalage lors de vos déplacements, opter pour la version 5G peut être plus logique.

Gardez à l’esprit qu’aucune des tablettes n’a de prise casque 3,5 mm, vous devrez donc utiliser des écouteurs sans fil, bien que les deux aient USB-C, vous pouvez donc brancher des écouteurs USB-C ou utiliser un adaptateur.

Avec 4 Go de RAM et un choix entre 64 ou 128 Go de stockage (le S7 FE est apparemment également disponible en option 256 Go), il y a amplement d’espace pour stocker tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez étendre les deux avec une carte microSD jusqu’à 1 To, que vous pouvez acheter séparément.

Si vous souhaitez prendre des photos, les deux ont une caméra arrière de 8 MP avec mise au point automatique ainsi qu’une caméra frontale de 5 MP, ce qui est parfaitement convenable pour les appels vidéo et, bien sûr, les selfies. Une fonctionnalité intéressante avec les deux pour les appels vidéo garantira que vous êtes toujours au centre du cadre une fois que la tablette est tournée horizontalement. Les trois microphones environnants signifient également que vous serez entendu clairement lors d’un appel, et les deux haut-parleurs d’AKG font de l’audio une expérience agréable. Ajoutez la prise en charge Dolby Atmos lorsque vous regardez des films, jouez à des jeux ou écoutez de la musique, et vous obtiendrez une expérience totalement immersive.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 FE 5G : Esthétique et utilisation

Source : Samsung

Les deux tablettes sont disponibles dans la variété de finitions Mystic de Samsung, y compris le noir et l’argent plus professionnel et le vert ou le rose plus créatif et ludique. Le grand et lumineux écran haute résolution de 12,4 pouces est idéal pour les professionnels ou les étudiants qui ont besoin d’examiner les détails de photos et de vidéos, de travailler sur des documents et de voir l’image complète.

L’inclusion du S Pen magnétique dans la boîte avec les deux modèles est essentielle pour la productivité, ainsi que Samsung Notes pour convertir l’écriture manuscrite en texte. Cela vous sera utile pour prendre des notes lors d’une réunion ou d’un cours à l’école, pour noter des choses sur un chantier ou pour réfléchir à des idées. Une fonctionnalité vraiment intéressante avec les deux est la possibilité de marquer automatiquement votre écriture manuscrite pour rechercher intelligemment le bon endroit pour l’enregistrer et le classer.

Source : Samsung

Les deux tablettes sont le rêve d’un multitâche grâce à une fonctionnalité appelée App Pair qui vous permet d’ouvrir jusqu’à trois applications en même temps. Configurez-les à l’aide du panneau Edge dans l’arrangement personnalisé de votre choix, afin de pouvoir travailler sur un e-mail tout en discutant par vidéo avec un client, par exemple. Pour quelqu’un comme moi, cela pourrait s’avérer utile lors d’un salon professionnel pour mettre à jour deux comptes de médias sociaux différents tout en prenant des notes lors d’une conférence. Vous pouvez également ouvrir plusieurs instances de la même application pour vraiment faire les choses aussi efficacement que possible.

La compatibilité avec Samsung DeX est également un plus pour les propriétaires d’autres appareils Samsung Galaxy, vous pouvez donc utiliser l’une ou l’autre tablette comme écran secondaire à côté d’un ordinateur. Combinez l’une ou l’autre tablette avec le clavier Samsung Book Cover et elle devient un poste de travail complet pratiquement n’importe où.

L’avantage supplémentaire de la connectivité 5G dans le Galaxy Tab S7 FE 5G, cependant, signifie que vous pouvez vous connecter à Internet et faire avancer les choses où que vous soyez, même avec une connexion Wi-Fi irrégulière ou inexistante. Vous pourriez même obtenir une meilleure connexion via la 5G pour les activités gourmandes en bande passante, comme le streaming vidéo ou les jeux pendant les heures creuses.

Les deux sont également livrés avec des périodes d’essai gratuites pour des applications créatives comme Clip Studio Paint et Canva Pro, idéales pour les graphistes, ainsi qu’un accès gratuit à Noteshelf pour prendre des notes colorées avec le S Pen.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 FE 5G : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Samsung

C’est assez simple : lorsque l’on regarde la Galaxy Tab S7 FE par rapport à la Galaxy Tab S7 FE 5G, les deux tablettes sont idéales pour les professionnels ou les étudiants qui ont besoin d’une tablette fiable qu’ils peuvent utiliser pour prendre des notes, travailler sur un certain nombre de choses à la fois, et connectez-vous à un clavier pour une expérience similaire à celle d’un ordinateur portable en cas de besoin. L’un ou l’autre pourrait en fait être un remplacement d’ordinateur portable décent.

Mais si vous avez tendance à utiliser l’ordinateur portable en déplacement pour un accès critique aux logiciels et programmes, ou à des endroits où le service Wi-Fi est au mieux inégal, au pire inexistant, l’option 5G est faite pour vous. J’ai des amis, par exemple, qui vivent dans des zones rurales où les connexions Wi-Fi sont instables ou inexistantes. Dans ces cas, il serait même logique pour eux d’opter pour une version 5G et un forfait (si un bon est disponible auprès d’un opérateur de votre région) à utiliser à la maison.

Même si vous avez accès au Wi-Fi, la 5G offre des vitesses ultra-rapides et une connexion fiable à faible latence avec peu ou pas de décalage, ce qui pourrait faire la différence entre un téléchargement de fichier en une minute et littéralement deux secondes. Selon vos besoins, la 5G peut valoir l’investissement supplémentaire. Mais gardez à l’esprit qu’il y a une grosse différence de prix entre les deux tablettes – environ 140 $ de plus, plus le coût d’un forfait sans fil à utiliser avec.

Cependant, si vous souhaitez économiser de l’argent et que vous pouvez vous contenter du Wi-Fi ou du point d’accès de votre téléphone, vous pouvez opter pour la Tab S7 FE standard. Vous bénéficiez toujours de toutes les fonctionnalités disponibles dans la tablette haut de gamme de Samsung.

Dans tous les cas, vous obtenez une grosse tablette avec de nombreuses fonctionnalités. Donc, si vous pensez que ces deux tablettes pourraient dépasser vos besoins, vous pouvez également regarder la Samsung Galaxy Tab S7 FE contre la Galaxy Tab S7, cette dernière pourrait vous convenir parfaitement à la place.

Fera très bien pour la plupart

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Pour travailler et jouer

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est plus que suffisante pour répondre aux besoins exigeants de la plupart des professionnels et des étudiants. Cela pourrait même être un remplacement viable pour un ordinateur portable avec le clavier, la souris, le Samsung DeX, le S Pen et d’autres accessoires en option.

Faites avancer les choses n’importe où, plus rapidement

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Connectivité partout

Si vous avez besoin d’une connectivité rapide, fiable et toujours active à la maison, au bureau et en déplacement n’importe où, l’option 5G peut valoir la peine d’investir. N’oubliez pas que vous aurez également besoin d’un plan et que la tablette elle-même est plus cher. Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas compter uniquement sur le Wi-Fi, cette fonctionnalité améliorée en vaudra la peine.

