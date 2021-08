Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Nouveau gamin dans le quartier

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Plus petit, mais plus puissant

Samsung Galaxy Tab S7

La Galaxy Tab S7 FE de Samsung est calée au milieu des Tab S7 et S7+ avec son écran de 12,4 pouces. Il dispose d’une connectivité 5G, grâce au chipset Snapdragon 750G, tout en prenant également en charge le mode Samsung DeX lorsqu’un clavier est connecté. De plus, Samsung inclut le même stylet S Pen de la Tab S7 dans la boîte avec la Tab S7 FE.

Avantages

Avantages

Écran plus grand Connectivité 5G disponible Prise en charge Samsung DeX Comprend un stylet S Pen

Les inconvénients

Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz Processeur pas aussi puissant que Tab S7

Il est facile de comprendre pourquoi la Galaxy Tab S7 reste la meilleure tablette Android lorsque vous disposez de plus d’options de stockage, d’une autonomie plus longue et d’un processeur plus rapide. Malgré l’inclusion d’un écran plus petit, cela est aidé par le taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz et une meilleure qualité d’affichage. Vous pourriez manquer la connectivité 5G, mais des options LTE sont toujours disponibles.

Avantages

Avantages

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Léger et plus portable Processeur plus rapide Plus d’options de stockage Plus longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients

Pas d’options de connectivité 5G Écran plus petit

Pour une raison ou une autre, Samsung a décidé que le moment était venu de laisser tomber un autre candidat à la meilleure tablette Android. Mais la Galaxy Tab S7 FE adopte-t-elle le surnom de Fan Edition, ou la Galaxy Tab S7 est-elle toujours la meilleure tablette pour tout le monde ?

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 : design et puissance

Source : Joe Maring / Android Central

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette Android, mais que vous savez que vous voulez plus de puissance que ce qui est offert par les meilleures tablettes Amazon, alors Samsung est la voie à suivre. Mais il y a encore quelques autres considérations à faire, et maintenant que le Galaxy Tab S7 FE a été annoncé, il y a une autre option à considérer. Jusqu’à présent, la Galaxy Tab S7 a été positionnée comme la meilleure tablette Android dans l’ensemble, avec sa combinaison de puissance et de polyvalence n’est égalée que par la plus grande Galaxy Tab S7+.

Avec la Galaxy Tab S7 FE, nous découvrons un appareil qui mérite d’être placé dans la famille Tab S7 avec un design élégant et professionnel. Les bords plats et les coins arrondis complètent l’écran presque sans cadre, ainsi qu’un panneau AMOLED qui correspond à la Tab S7 en termes de résolution. Cela arrive malgré le fait que la Tab S7 FE soit dotée d’un écran de 12,4 pouces, tandis que la Tab S7 est équipée d’une dalle AMOLED de 11 pouces. Mais il y a aussi la principale différence en termes de taux de rafraîchissement, car Samsung n’a inclus qu’un panneau 60 Hz avec la variante FE, tandis que le Tab S7 inclut l’écran 120 Hz auquel nous nous habituons.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S7 Écran 12,4 pouces 11 pouces Résolution 2560×1600 2560×1600 Taux de rafraîchissement 60 Hz 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 865+ RAM 4 Go / 6 Go 6 Go / 8 Go Stockage 64 Go / 128 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go MicroSD Oui ; extensible jusqu’à 1 To Oui ; extensible jusqu’à 1 To Caméra frontale 5MP 8MP Caméra(s) arrière 8MP 13MP (principale) + 5MP (ultra-large) Autonomie de la batterie Jusqu’à 13 heures Jusqu’à 15 heures Compatibilité S Pen Oui, inclus Oui, inclus Dimensions 284,8 x 185 x 6,3 mm 253,8 x 165,3 x 6,3 mm Poids 608 g (1,34 lb) 498 g (1,1 lb)

Sous le capot, nous avons une histoire de deux chipsets, qui offrent tous deux quelque chose d’un peu différent l’un de l’autre. La Galaxy Tab S7 FE fait ses débuts avec le Snapdragon 750G, tandis que la Galaxy Tab S7 (et S7+) est alimentée par le Snapdragon 865+. Malheureusement, il s’agit d’une version légèrement surpuissante du Snapdragon 865 présentée dans la plupart des meilleurs téléphones Android de l’année dernière.

Bien que vous ne remarquiez peut-être aucune différence de performances au quotidien, le Snapdragon 865+ continue de surpasser le Snapdragon 750G lorsqu’il s’agit de tâches plus gourmandes en processus. La Tab S7 obtient également le feu vert en termes de RAM et de stockage, car vous pouvez obtenir 6 Go ou 8 Go de RAM, tandis que les options de stockage vont de 128 Go à 512 Go.

Source : Joe Maring / Android Central

Le Galaxy Tab S7 obtient un autre signe de tête dans le département des appareils photo sur tous les fronts. Vous trouverez une caméra selfie de 8 MP intégrée dans les lunettes à l’avant, ainsi qu’un ensemble de deux caméras à l’arrière. Ceci est mis en évidence par un objectif grand angle principal de 13MP et un capteur ultra-large secondaire de 5MP. La Tab S7 est le meilleur choix pour les utilisateurs de caméras utilisant une tablette, pas seulement parce que la Tab S7 FE ne dispose que d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra selfie de 5 MP. Mais aussi parce que la Tab S7 est plus légère et plus portable que sa concurrente Fan Edition.

L’une des principales raisons de considérer la Tab S7 FE est à quel point vous vous souciez vraiment de la connectivité 5G. La Galaxy Tab S7 est limitée aux variantes LTE ou Wi-Fi, tandis que la FE inclut les deux ainsi que la possibilité d’utiliser les réseaux 5G. Alors que les opérateurs et les fabricants de smartphones continuent d’améliorer la connectivité 5G, il peut être extrêmement important d’avoir les vitesses de réseau les plus rapides si vous travaillez en déplacement.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 : qu’est-ce qui est similaire ?

Source : Samsung

À la manière de Samsung, ces deux tablettes contiennent de nombreuses fonctionnalités. La plus grande similitude est l’inclusion d’un stylet S dans la boîte, éliminant le besoin d’essayer de trouver une option de stylet tiers appropriée. De plus, les Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab S7 fonctionneront avec les étuis à clavier, bien que ceux-ci soient achetés séparément. Et avec certains des meilleurs claviers Galaxy Tab S7 FE, vous pourrez également les utiliser avec l’une des autres options Galaxy Tab S7 de Samsung.

La combinaison des étuis S Pen et clavier inclus peut transformer ces deux tablettes en chevaux de travail portables. Même s’il ne prend pas en charge la 5G sur la Tab S7 FE, vous pouvez toujours obtenir une connectivité cellulaire sur la Tab S7 standard. Et une fois que ces étuis pour clavier sont connectés à votre Galaxy Tab, le bureau se transforme en une interface semblable à un ordinateur portable avec Samsung DeX. Et c’est une fonctionnalité qui a été incluse sur la dernière tablette de Samsung.

Les autres fonctionnalités du logiciel sont pratiquement les mêmes, car vous pourrez facilement créer des paires d’applications ou utiliser la fenêtre multi-active, qui permet d’ouvrir jusqu’à trois applications simultanément. Samsung positionne vraiment ces deux tablettes pour les créatifs ou ceux qui veulent travailler.

Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Galaxy Tab S7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Joe Maring / Android Central

Comme c’est le cas lorsqu’il s’agit de comparer deux des meilleurs appareils, tout dépend de vos besoins. La Galaxy Tab S7 FE arbore un écran plus grand et une connectivité 5G, tout en prenant en charge Samsung DeX et en incluant un S Pen dans la boîte. Le Snapdragon 750G est suffisamment puissant pour la plupart des tâches, et l’écran plus grand aidera à soulager la fatigue oculaire potentielle lors de l’utilisation de la Tab S7 FE pendant de longues périodes.

Mais la Galaxy Tab S7 est plus légère, plus portable, offre un taux de rafraîchissement plus rapide et un processeur plus puissant. D’un point de vue logiciel, les fonctionnalités sont essentiellement les mêmes, et la seule vraie raison pour laquelle vous ne voudrez peut-être pas vérifier le Tab S7 est qu’il ne dispose pas de connectivité 5G. Jetez cela de côté, et il est facile de voir pourquoi cela reste au sommet des meilleures tablettes Android.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 2021 – Tablette Android 12.4″

Quelques ajouts solides, mais en grande partie la même expérience

La Galaxy Tab S7 FE est arrivée et essaie de s’appuyer sur la marque FE pour Samsung. Il dispose d’un écran plus grand de 12,4 pouces, d’un stylet S Pen inclus dans la boîte et d’une connectivité 5G. Mais il est encore un peu en deçà des meilleures tablettes Android du secteur de l’alimentation.

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 – Tablette Android

Si vous cherchez la meilleure tablette Android, ne cherchez pas plus loin

La Galaxy Tab S7 n’offre peut-être pas le plus grand écran, mais elle compense cela par un taux de rafraîchissement plus rapide et un processeur plus puissant. C’est la tablette parfaite pour 95% de ceux qui recherchent quelque chose pour regarder des films ou travailler.

