Samsung Galaxy Tab S7, le rival incontesté de l’iPad Pro, avec une bonne remise | La technologie

Apple et Samsung ne sont pas seulement en concurrence sur le marché des smartphones. Ils font tous les deux les meilleurs comprimés. Et ici, vous avez le Samsung Galaxy Tab S7 en offre.

S’il existe une tablette capable de tenir tête à l’iPad Pro, en tout, c’est bien la Samsung Galaxy Tab S7. Et maintenant, vous l’avez à un bon prix sur Amazon.

Saisir une tablette Samsung Galaxy S7 avec le stylet S-Pen inclus, en vente sur Amazon pour 496,85 euros.

On parle de l’une des meilleures tablettes que vous pouvez acheter en ce moment. Avec un écran de 11 pouces à 120 Hz, l’un des processeurs les plus rapides des tablettes, un stylet S-pen, des appareils photo de qualité mobile et une batterie de 8 000 mAh à charge rapide.

Obtenez le puissant Samsung Galaxy Tab S7 avec une remise sur Amazon

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 C’est le dernier modèle sorti par Samsung. Il a un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Idéal pour jouer à des jeux vidéo ou naviguer et utiliser les réseaux sociaux sans se fatiguer les yeux.

Monter le processeur Qualcomm Snapdragon 865+, le plus puissant de l’année dernière, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pourrez utiliser les applications et les jeux les plus puissants sur Android. Et avec le meilleur son, grâce à ses 4 haut-parleurs AKG et son son Dolby Atmos.

Ce qui différencie le Samsung Galaxy S7 de ses tablettes, c’est le S-Pen et les caméras. Avec le S-Pen, vous pouvez dessiner ou prendre des notes sur l’écran comme un vrai crayon ou marqueur, car il détecte différents types de pression.

Il a une caméra arrière de 13 Mo capable d’enregistrer des vidéos 4K, et une façade de 8 Mo, idéale pour les appels vidéo. C’est une qualité bien supérieure à celle des appareils photo des autres tablettes, dont l’iPad Pro.

Vous avez une chance d’obtenir une tablette Samsung Galaxy S7 avec le stylet S-Pen inclus, en vente sur Amazon pour 496,85 euros.

