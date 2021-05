Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Apple iPad Pro 12.9 “: que devriez-vous acheter?

La victoire pour Android

Samsung Galaxy Tab S7 +

Conçu pour les utilisateurs iOS

iPad Pro (2021)

Pour les utilisateurs d’Android, le Samsung Galaxy Tab S7 + est une tablette solide à considérer. Il offre de nombreuses fonctionnalités attrayantes pour le travail et les loisirs, notamment le S Pen supérieur, le processeur octa-core ultra-rapide, un écran magnifique, une batterie longue durée et quatre haut-parleurs. Bien que ce soit assez cher, il s’agit d’une tablette haut de gamme complète avec un écran suffisamment grand pour une utilisation à la maison ou en déplacement.

À partir de 779 $ sur Amazon

Avantages

Fabuleuse expérience S Pen Expérience similaire à celle d’un PC avec clavier en option Superbe écran haute résolution Stockage extensible jusqu’à 1 To 14 heures d’autonomie

Les inconvénients

Pas de prise casque 3,5 mm L’expérience DeX et les applications peuvent être de taille maladroite

Comme d’autres produits Apple, l’iPad Pro fonctionne de manière transparente avec d’autres appareils Apple, ce qui est parfaitement logique si vous vivez dans l’écosystème Apple. Si ce n’est pas le cas, cependant, vous pouvez toujours profiter de nombreux avantages de la tablette, notamment un design magnifique, un clavier magique élégant en option, un crayon Apple et une expérience d’application de réalité augmentée (RA) supérieure.

À partir de 1200 $ sur Amazon

Avantages

Intégration transparente avec d’autres appareils Apple Superbe écran Liquid Retina Clavier magique supérieur Puce rapide, traitement graphique fluide

Les inconvénients

Pas de prise casque 3,5 mm Seulement 10 heures d’autonomie de la batterie Pas idéal pour les utilisateurs de l’écosystème Android

En fin de compte, que vous achetiez le Samsung Galaxy S7 + ou l’Apple iPad Pro, cela dépendra de l’écosystème dans lequel vous vivez. Cependant, si vous n’êtes pas lié à l’un ou l’autre, c’est une course serrée. En termes de spécifications, elles sont presque mortes, mais la fantastique expérience S Pen de Samsung fait de la Galaxy Tab S7 + une excellente option pour la productivité. En revanche, l’Apple iPad Pro, fidèle à la marque, est idéal pour les types plus créatifs grâce à des fonctionnalités telles que la caméra TrueDepth et le moteur neuronal et le scanner LiDAR pour des expériences de réalité augmentée (RA) supérieures. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que vous ne pouvez pas être productif sur un iPad Pro ni faire preuve de créativité sur un Galaxy S7 +.

Samsung Galaxy Tab S7 + contre Apple iPad Pro (2021): spécifications face à face

Source: Hayato Huseman / Android Central

Le Samsung Galaxy S7 + et l’Apple iPad Pro disposent d’écrans haute résolution de taille généreuse et fonctionnent avec des claviers en option et leurs propres stylets, respectivement le S Pen et l’Apple Pencil. Ils offrent tous deux un traitement ultra-rapide, de superbes expériences de caméra intégrées et une connectivité Bluetooth.

Mais passons en revue les spécifications clés pour voir comment elles se comparent à un niveau minimal.

Samsung Galaxy Tab S7 + Apple iPad Pro (2021) Système d’exploitation Android iPadOS Autonomie de la batterie Jusqu’à 14 heures Jusqu’à 10 heures Écran 12,4 pouces Super AMOLED 12,9 pouces Résolution de l’écran à rétine liquide WQXGA (2800×1752) 2048×2,732 Poids 590 Grammes 682 grammes (Wi-Fi) Processeur 685g (5G) Octa-core Apple M1 Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go (extensible jusqu’à 1 To via microSD) 128 Go-2 To Chargement USB-C Caméra frontale USB-C 8MP Caméras arrière 12MP 13 MP + 5 MP 12MP Wide + 10MP Ultra-Wide + Scanner LiDAR 3D TOF Haut-parleurs Quad Haut-parleurs par AKG, Dolby Atmos Quatre haut-parleurs Prise casque audio Non Non Stylet Samsung S Pen Apple Pencil Option cellulaire LTE 5G Dimensions 185 x 285 x 5,7 mm 280,6 x 214,9 x 6,4 mm Options de finition Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze Silver, Space Grey

En ne regardant que les spécifications, le Samsung Galaxy Tab S7 + est le plus portable des deux. Il a des dimensions hors tout plus petites et est plus léger que l’iPad Pro. L’iPad Pro a plus de stockage intégré, avec jusqu’à 2 To d’espace de stockage, mais gardez à l’esprit que vous pouvez étendre la Galaxy Tab S7 + jusqu’à autant avec une carte microSD en option uniquement si vous avez besoin de payer à l’avance pour le stockage. vous pourriez ne pas utiliser. Vous bénéficiez également de plusieurs heures d’autonomie nominale de la batterie avec le modèle Samsung.

La Galaxy Tab S7 + est certainement la meilleure option pour une utilisation en déplacement, tandis que l’iPad Pro est suffisamment léger et petit pour être emporté avec vous. Néanmoins, il pourrait être plus confortable à utiliser à la maison, en particulier avec le délicieux accessoire Magic Keyboard en option.

Samsung Galaxy Tab S7 + vs Apple iPad Pro (2021): le look

Les deux tablettes ont des écrans impressionnants, lumineux et réactifs ainsi qu’un taux de rafraîchissement régulier de 120 Hz. L’écran Galaxy Tab S7 + offre une prise en charge HDR10 + pour toute la gamme de couleurs NTSC et la certification des soins oculaires. L’affichage bord à bord Liquid Retina de l’iPad Pro est presque tout écran, avec la prise en charge de la large gamme de couleurs TrueTone P3 ainsi que la prise en charge de HDR10 et Dolby Vision.

Les deux sont disponibles dans des options de couleurs fraîches et fonctionnent de manière transparente avec les accessoires de clavier en option et leurs stylets respectifs. Cependant, aucun des deux n’a de prise casque 3,5 mm, ce qui signifie que vous devrez utiliser des écouteurs sans fil ou un adaptateur USB-C vers 3,5 mm si vous souhaitez écouter avec des écouteurs filaires.

Samsung Galaxy Tab S7 + vs Apple iPad Pro (2021): faire avancer les choses

Source: Hayato Huseman / Android Central

Du point de vue de la productivité, les deux tablettes ont de beaux et grands écrans, bien que l’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple puisse être beaucoup trop grand pour certains, surtout si vous optez pour une tablette pour des raisons de portabilité. Et certains pourraient trouver la Galaxy Tab S7 + de 12,4 pouces trop grande pour être vraiment portable mais trop petite pour rivaliser avec un ordinateur portable complet.

La Galaxy Tab S7 + est certainement la meilleure option pour une utilisation en déplacement, tandis que l’iPad Pro pourrait être plus confortable à utiliser à la maison.

Cependant, la plus grande taille de l’iPad Pro lui donne un avantage appréciable lorsque vous souhaitez travailler, en particulier lorsqu’il est associé au Magic Keyboard, qui se connecte magnétiquement. Cela transforme essentiellement l’iPad Pro en un ordinateur portable. Vous obtenez des touches rétroéclairées, un trackpad où vous pouvez cliquer n’importe où et des gestes multi-touch. Le trackpad pour iPadOS rend le curseur contextuel, de sorte qu’il se transforme en l’outil dont vous avez besoin en fonction de l’endroit où il est placé sur l’écran. Vous pouvez également régler l’angle du clavier.

Mais vous pouvez être vraiment productif avec la Galaxy Tab S7 +, soit avec un clavier Bluetooth en option, soit en utilisant la meilleure partie de cette tablette: le Samsung S Pen. Alors que l’Apple Pencil vous permet de faire des choses intéressantes avec l’iPad Pro, le Samsung S Pen fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez utiliser des fichiers d’annotation dans Samsung Notes, écrire sur des fichiers PDF, exporter du contenu vers Office, convertir l’écriture manuscrite, etc. Il est important de noter que vous pouvez également utiliser l’Apple Pencil avec l’iPad Pro pour prendre des notes dans l’application Notes, annoter des documents, dessiner, créer, etc. Et il se recharge lorsqu’il est attaché magnétiquement à l’iPad. Les deux stylets sont à faible latence.

Source: Apple

Vous obtenez beaucoup plus d’autonomie de la batterie de la Galaxy Tab S7 +, qui est évaluée à jusqu’à 14 heures par charge et offre une charge rapide. Vous n’obtiendrez que jusqu’à 10 heures d’utilisation par charge avec l’iPad Pro, mais il dispose également d’une charge rapide. Les deux se chargent via USB-C.

Il est facile de synchroniser des fichiers entre la Galaxy Tab S7 + et votre téléphone, et vous pouvez faire de même avec l’iPad Pro et d’autres appareils Apple. Et avec les deux, vous pouvez effectuer plusieurs tâches en toute simplicité grâce aux processeurs ultra-rapides: la puce M1 d’Apple est extrêmement rapide.

Cependant, la Galaxy Tab S7 + est le roi de la productivité ici. Vous pouvez utiliser son tableau de bord de maison intelligente pour gérer les appareils intelligents connectés et même répondre aux appels téléphoniques depuis votre tablette à l’aide de la fonction de point d’accès automatique. Il dispose également d’une interface de bureau Samsung DeX, même si certains utilisateurs l’ont parfois trouvée capricieuse.

Samsung Galaxy Tab S7 + vs Apple iPad Pro (2021): capturer des souvenirs

Source: Hayato Huseman / Android Central

Samsung et Apple ont augmenté leurs jeux pour la photographie, et ces deux tablettes ne font pas exception.

La Galaxy Tab S7 + dispose d’une caméra frontale de 8MP pour les selfies, les appels vidéo, etc., ainsi que d’une caméra arrière de 13MP et d’un appareil photo 5MP avec mise au point automatique, flash et possibilité de filmer des vidéos jusqu’à 4K à 30FPS. Apple a chargé une tonne de fonctionnalités photo dans l’iPad Pro, y compris non seulement d’excellents appareils photo avant et arrière pour discuter via FaceTime, prendre des selfies Portrait, etc., mais également des fonctionnalités telles que la mise au point automatique, le HDR intelligent et la stabilisation automatique de l’image. Vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu’à 4K avec cette caméra jusqu’à 60 images par seconde, ainsi que des vidéos au ralenti et en accéléré. Le processeur graphique à huit cœurs est idéal pour éditer des vidéos 4K, des conceptions 3D et des applications AR.

Source: Apple

En parlant de RA, ce qui distingue l’iPad Pro ici, c’est le moteur neuronal pour l’apprentissage automatique sur appareil et le scanner LiDAR qui améliorent l’expérience avec les applications AR de nouvelle génération. Vous pouvez les visualiser de manière réaliste, en ajustant la vue pour placer des images RA devant ou derrière des objets du monde réel.

Samsung Galaxy Tab S7 + vs Apple iPad Pro (2021): quel est le meilleur?

Source: Apple

En considérant tout, vous trouverez peut-être un meilleur rapport qualité-prix avec le Samsung Galaxy Tab S7 +. Vous pouvez en acheter un pour moins cher (par rapport à l’iPad Pro 12,9 pouces) et profiter d’une autonomie de batterie considérablement plus longue et d’une expérience imbattable avec le Samsung S Pen, fourni dans la boîte – pas besoin d’en acheter un séparément comme avec le Apple Pencil. Il y a une raison pour laquelle la Galaxy Tab S7 + reste l’une des meilleures tablettes Android du marché à l’heure actuelle.

Cela dit, si vous recherchez un ordinateur portable de remplacement, en particulier pour des tâches créatives telles que l’esquisse, le dessin et la prise de notes, l’iPad Pro d’Apple est un digne concurrent. Cependant, si tel est le cas, vous voudrez presque certainement également investir dans le Magic Keyboard, à quel point vous payez autant pour un MacBook Air de toute façon.

Les deux offrent des fonctionnalités de productivité convaincantes, mais ceux qui ont une sensibilité plus créative et les fans d’Apple seront naturellement attirés par l’iPad Pro. Mais pour une excellente tablette à la fois pour la productivité et le plaisir, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Galaxy Tab S7 +.

Grande tablette polyvalente

Samsung Galaxy Tab S7 +

Productivité et plaisir des pièces égales

Pour un prix raisonnable, vous pouvez obtenir une tablette portable de bonne taille mais parfaitement légère, livrée avec le Samsung S Pen pour prendre des notes, dessiner et plus encore. Profitez de 14 heures d’autonomie pour regarder des vidéos, jouer à des jeux et plus encore, avec la possibilité d’effectuer plusieurs tâches à la fois grâce au processeur octa-core.

Les créateurs de contenu rêvent

Apple iPad Pro (2021)

Explorez votre côté créatif

Les créateurs de contenu seront naturellement attirés par l’iPad Pro, que vous réalisiez des vidéos 4K, que vous preniez des photos à l’aide des caméras TrueDepth et ultra-larges ou que vous profitiez des applications de réalité augmentée (RA). Mais quand il est temps de se mettre au travail, l’iPad Pro n’est pas en reste. Combinez-le avec le Magic Keyboard pour une véritable expérience de type ordinateur portable, ou utilisez plutôt l’Apple Pencil pour dessiner, dessiner ou prendre des notes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Gardez-le en sécurité Gardez-le en sécurité

Ce sont les meilleurs étuis pour Galaxy Tab S7 + que vous pouvez acheter

L’une des tablettes les plus puissantes de Samsung à ce jour est grande, audacieuse et a absolument besoin d’une protection contre les chutes, les bosses et les bosses. Un bon étui est à la fois fonctionnel et durable, et ces étuis sont les meilleurs.

Mettez-le sur mon onglet

Ce sont les meilleurs étuis pour Galaxy Tab S7 que vous pouvez acheter!

Vous prenez une Galaxy Tab S7? C’est une tablette de grande taille qui a besoin d’une protection appropriée, sans oublier que vous aurez absolument besoin d’une béquille intégrée pour maintenir la tablette droite sur votre table pendant que vous travaillez, jouez à des jeux ou faites défiler sans réfléchir sur Twitter. Voici les cas sur lesquels vous et votre Galaxy Tab S7 pouvez compter.

Toute la protection

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose en termes de protection de votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses options intéressantes qui sont soit lourdes. devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.