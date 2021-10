Samsung Galaxy Tab S7 vs Tab S7 Plus : Lequel devriez-vous acheter ?

Meilleur pour la plupart

La Galaxy Tab S7 est une tablette haut de gamme avec des spécifications et des performances qui résistent un an plus tard. Il offre un écran LCD net et fluide, des performances ultra-rapides et toute la RAM et le stockage que vous pourriez demander. Combinez tout cela avec le S Pen gratuit inclus dans la boîte, et vous vous retrouvez avec une affaire assez solide.

À partir de 522 $ sur Amazon

Avantages

Taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz Grand écran qui reste facile à utiliser Processeur Snapdragon 865+ Beaucoup de RAM et de stockage Prix plus abordable

La Tab S7+ plus grande et plus époustouflante partage beaucoup d’ADN avec le modèle de base, y compris son processeur et sa mémoire. Mais il atteint une taille de 12,4 pouces et remplace le panneau LCD par un panneau Super AMOLED, ce qui en fait l’un des meilleurs écrans que nous ayons vus sur n’importe quel appareil mobile. Cette mise à niveau équivaut cependant à une forte augmentation des prix.

À partir de 675 $ sur Amazon

Avantages

L’écran AMOLED est à couper le souffle Le taux de 120 Hz est aussi fluide que possible Excellente toile pour le dessin ou la productivité Le dernier processeur de Qualcomm De nombreuses spécifications à tous les niveaux

Les inconvénients

La taille peut être un peu gênante Très cher

Samsung a conçu deux tablettes puissantes et saisissantes avec la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7 Plus. Les deux sont construits avec des processeurs et des performances similaires, mais le S7+ améliore la taille et la qualité de l’écran pour une augmentation significative des prix. Les deux sont des tablettes relativement chères, alors vaut-il la peine de faire faillite avec la plus grande tablette ? Lors de la pesée du Samsung Galaxy Tab S7 par rapport au Tab S7+, nous dirions que le Tab S7 ordinaire prend le gâteau, mais vous voudrez au moins envisager la mise à niveau.

Samsung Galaxy Tab S7 vs Tab S7+ Prix et disponibilité

Source : Joe Maring / Android Central

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont disponibles depuis un peu plus d’un an maintenant, avec trois configurations de stockage disponibles pour chacune :

Catégorie Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ 128 Go/6 Go 650 $ 850 $ 256 Go/8 Go 730 $ 930 $ 512 Go/8 Go 830 $ 1030 $

Les prix ci-dessus ne sont pas fixes. Maintenant que ces comprimés sont sortis depuis un certain temps, vous êtes susceptible de voir des remises importantes sur les deux si vous regardez au bon moment. Cela pourrait influencer votre choix d’achat.

De plus, ces prix sont spécifiquement pour les variantes Wi-Fi des tablettes. Les modèles 5G sont disponibles chez T-Mobile/Sprint, Verizon et US Cellular, tous les opérateurs vendant la Galaxy Tab S7 pour 850 $ et la Tab S7+ pour 1 050 $ (les deux ne sont livrés qu’avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage).

Samsung Galaxy Tab S7 vs Tab S7+ La plupart des gens devraient obtenir le Galaxy Tab S7 ordinaire

Source : Samsung

Les Galaxy Tab S7 et S7+ ont plus en commun que différents, ce qui est une excellente nouvelle pour la Tab S7, plus abordable. En dehors de certaines différences d’affichage, que nous expliquerons plus en détail ci-dessous, elles sont presque indiscernables.

Les deux tablettes sont équipées du processeur Qualcomm Snapdragon 865+ et de 6 ou 8 Go de RAM (selon la configuration de stockage que vous choisissez). En d’autres termes, ils sont plus que suffisamment puissants pour n’importe quelle application ou jeu que vous leur lancez. Ils sont également livrés avec votre choix de 128, 256 ou 512 Go de stockage, la prise en charge de la carte microSD avec jusqu’à 1 To d’espace supplémentaire, des caméras arrière 13MP + 5MP et une caméra selfie 8MP. Les Tab S7 et S7+ sont également livrés avec un stylet S Pen sans frais supplémentaires, vous offrant un outil prêt à l’emploi pour dessiner, esquisser ou prendre des notes manuscrites. Grâce à la latence réduite de seulement 9 ms, cette version du S Pen se sent mieux que toutes les tablettes Galaxy précédentes.

En regardant l’écran de la Tab S7, vous avez droit à un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2800 x 1752 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un écran de haute qualité dont nous ne pensons pas que vous serez déçu de sitôt, et cette taille de 11 pouces atteint un bon point idéal pour être assez grand pour une consommation de contenu agréable sans être trop encombrant.

Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Système d’exploitation Android 11

Une interface utilisateur 3.1.1 Android 11

Un écran UI 3.1.1 11 pouces

ACL

2560×1600

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

HDR10+ 12,4 pouces

Super AMOLED

2800×1752

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur HDR10+ Qualcomm Snapdragon 865+ Qualcomm Snapdragon 865+ Mémoire 6 Go

8 Go 6 Go

8 Go de stockage 128 Go

256 Go

512 Go 128 Go

256 Go

Caméra arrière 512 Go 1 13MP primaire

f/2.0 13MP primaire

Caméra arrière f/2.0 2 5MP ultra-large

f/2.2 5MP ultra-large

Caméra frontale f/2.2 8MP

f/2.0 8MP

f/2.0 Audio Quatre haut-parleurs Quatre haut-parleurs Batterie 8 000 mAh 10 090 mAh Charge Charge filaire 45 W Charge filaire 45 W Sécurité Capteur d’empreintes digitales latéral Capteur d’empreintes digitales à l’écran Dimensions 165,3 x 253,8 x 6,3 mm 185 x 285 x 5,7 mm Poids 498 g (Wi-Fi )

500g (LTE)

502g (5G) 575g

Samsung Galaxy Tab S7 vs Tab S7+ La Tab S7+ a un meilleur écran (et un prix plus élevé)

Source : Joe Maring / Android Central

Cela nous amène à la Galaxy Tab S7+, qui, comme mentionné ci-dessus, possède bon nombre des mêmes caractéristiques que celles de la Tab S7 ordinaire. De loin, la principale raison pour laquelle vous voudriez obtenir cela par rapport à son frère moins cher est son écran plus impressionnant.

Outre une taille plus grande à 12,4 pouces, le S7+ abandonne également la technologie LCD au profit de Super AMOLED. Cela se traduit par des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, et si vous regardez beaucoup de films ou jouez à de nombreux jeux, c’est un avantage appréciable. La taille de l’écran de 12,4 pouces signifie que la Tab S7+ peut parfois être un peu lourde, c’est donc quelque chose que vous voudrez garder à l’esprit.

Là où le grand écran brille, c’est si vous prévoyez d’utiliser la Tab S7+ pour beaucoup de travail créatif ou si vous finissez par acheter la couverture de clavier en option. Avec ce clavier, l’interface de bureau DeX de Samsung et l’écran de 12,4 pouces, la Tab S7+ est un remplacement d’ordinateur portable vraiment attrayant.

La seule autre différence entre les spécifications est que la Tab S7+ a une batterie de 10 090 mAh plus grande que celle de 8 000 mAh de la S7, bien que nous ne nous en inquiétions pas trop. La Tab S7+ est conçue pour jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, tandis que la Tab S7 devrait durer jusqu’à 15 heures, ce qui signifie qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux.

Samsung Galaxy Tab S7 vs Tab S7+ Go Plus pour Premium, S7 pour les performances, ou attendez S8

Source : Joe Maring / Android Central

Bien qu’il soit indéniable que le Galaxy Tab S7+ est une machine vraiment impressionnante, nous pensons que la plupart des gens sont mieux lotis avec le Tab S7 moins cher. Bien sûr, l’écran n’est peut-être pas aussi beau, mais vous économisez 200 $ et obtenez toujours tout le reste offert sur le modèle Plus.

Nous apprécions que Samsung n’ait pas maîtrisé la Tab S7 comme il aurait pu le faire facilement. Bien que 650 $ ne soient pas une petite somme d’argent, ce n’est pas une mauvaise affaire si l’on considère tout ce que la tablette contient. L’écran 120 Hz est excellent, les performances sont aussi rapides que vous pourriez demander et la durée de vie de la batterie est très fiable.

La Tab S7+ est une bonne option à considérer si vous voulez une taille d’écran plus grande ou la meilleure technologie d’affichage AMOLED, principalement si vous l’utilisez pour effectuer plusieurs tâches avec le mode DeX. Mais dans l’ensemble, nous devons donner notre meilleure recommandation à son homologue plus petit. Pourtant, les deux sont facilement les deux meilleures tablettes Android aujourd’hui, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec l’une ou l’autre.

Si aucun des deux appareils ne vous appelle, vous pouvez envisager le Galaxy Tab S7 FE, qui est aussi grand que le S7+ mais offre un prix inférieur au S7. Cet appareil offre des compromis de milieu de gamme si les deux S7 ordinaires coûtent trop cher pour vous, mais les S7 et S7+ le surpassent malgré un an de plus, et ils peuvent être trouvés en vente ces jours-ci.

Vous voudrez peut-être aussi attendre la Galaxy Tab S8 à la place. Jusqu’à présent, des rumeurs suggèrent que les S8 et S8 Plus pourraient avoir des spécifications similaires à celles de leurs prédécesseurs, à l’exception d’un chipset Snapdragon 895 amélioré. Et il y a aussi un prétendu 14,6 S8 Ultra avec un écran de 14,6 pouces, un rapport écran/corps de 92% et un chipset Exynos 2200 surpuissant. Cette tablette légère et massive pourrait valoir la peine d’attendre sur le S7 ou le S7+, mais attendez-vous à ce que toutes les tablettes S8 coûtent beaucoup plus cher que les modèles S7 à prix réduit.

