Samsung Galaxy Tab S8 : Actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs !

Parmi les meilleures tablettes Android disponibles aujourd’hui, le seul véritable échec se situe entre la Samsung Galaxy Tab S7 et sa mise à niveau, la Galaxy Tab S7+. Mais étant donné que les deux tablettes ont environ un an avec des chipsets vieillissants, nous attendons avec impatience l’arrivée de la nouvelle Galaxy Tab S8.

Nous commençons tout juste à voir les premières rumeurs et fuites sur le Galaxy Tab S8 en juillet, ce qui rend peu probable que la société hautement scrutée et qui fuit publie la nouvelle tablette de si tôt. Au lieu de cela, nous avons appris que Samsung pourrait imiter la série Galaxy S21 et sortir trois nouvelles tablettes, dont une version Tab S8 “Ultra” qui pourrait aller de pair avec l’iPad Pro. Mais on en saura plus dans les prochains mois.

Le Samsung Galaxy Tab S8 n’arrivera probablement pas avant un certain temps, mais quiconque envisage d’acheter une tablette Android devra décider s’il faut l’attendre ou acheter quelque chose maintenant. Voici donc ce que nous savons de sa date de sortie potentielle, de son prix, de ses spécifications et de son logiciel.

Samsung Galaxy Tab S8 : date de sortie

Samsung n’a pas officiellement annoncé la Galaxy Tab S8, et nous ne nous attendons pas à ce qu’elle arrive bientôt. D’autres appareils Samsung Galaxy ont traditionnellement divulgué des mois avant leurs dates de sortie, et nous commençons tout juste à entendre des rumeurs d’une nouvelle tablette Samsung. En fait, une fuite de Naver du 7 juillet repérée par Techradar a affirmé que Samsung ciblerait une version début 2022 et ne garantissait aucune version 2021.

Nous espérions vaguement que Samsung annoncerait la tablette lors de son prochain événement Unpacked le 11 août 2021, étant donné que les Galaxy S7 et S7+ ont été lancés début août 2020. Malheureusement, une prétendue fuite massive de Samsung Unpacked ne faisait aucune mention de la tablette ; Au lieu de cela, la société se concentrera sur le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Watch 4 et le Galaxy Buds 2. Ne comptez pas sur une révélation de Samsung de sitôt.

La date de sortie de la Galaxy Tab S8 pourrait très bien dépendre du moment où Samsung lancera la Galaxy S22. Il est peu probable que la société lance sa tablette et son téléphone en même temps, car cela pourrait réduire les ventes des deux. Cependant, si le S22 est lancé en janvier comme le S21, cela pourrait pousser encore plus loin le lancement de la tablette.

Samsung Galaxy Tab S8 : Prix

La Galaxy Tab S7Source : Joe Maring / Android Central

Nous y reviendrons plus en détail ci-dessous, mais nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait trois nouvelles tablettes Galaxy : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra. Alors oui, Samsung pourrait imiter son propre système de nommage des téléphones pour ses prochaines tablettes – et sortir une énorme tablette de 14,6 pouces comme première option.

Les spécifications supposées des S8 et S8+ ne sont pas trop différentes de celles de leurs prédécesseurs dans des domaines tels que la taille de l’écran, la durée de vie de la batterie, la mémoire et le stockage. L’année dernière, les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ ont été lancés avec un prix catalogue de 649 $ et 849 $, respectivement, coûtant des centaines de plus si vous mettez à niveau le stockage ou ajoutez une connectivité cellulaire. Les prix de la gamme S8 pourraient être similaires, mais c’est de la pure spéculation pour l’instant.

Quant à l’apparent S8 Ultra, sa taille massive et ses spécifications conçues pour rivaliser avec l’iPad Pro en feront un appareil coûteux. Nous ne serions donc pas du tout surpris si cela coûtait 1 000 $ ou (beaucoup) plus.

N’oubliez pas non plus que Samsung peut vendre trois versions de chaque tablette : Wi-Fi, 4G et 5G, les modèles cellulaires étant payants.

Samsung Galaxy Tab S8 : Conception

La Galaxy Tab S7+Source : Hayato Huseman / Android Central

Selon un tweet maintenant supprimé – repéré par GSMArena et largement couvert par d’autres sites technologiques – les Galaxy Tab S8 et S8+ auront des conceptions similaires à leurs prédécesseurs.

Selon cette fuite (dont nous ne pouvons garantir l’exactitude), la Galaxy Tab S8 aura un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, quatre haut-parleurs et une épaisseur de 6,3 mm. Tous ces éléments correspondent au S7. De même, la Galaxy Tab S8+ pourrait ramener un écran AMOLED de 12,4 pouces à 120 Hz et un design de 5,7 mm d’épaisseur. Comme auparavant, la Tab S8 aura un capteur d’empreintes digitales latéral, mis à niveau vers un capteur à l’écran pour le S8+.

Soit Samsung a décidé de ne pas bousculer le bateau avec ses prochains designs, soit il s’agit d’une fausse fuite utilisant d’anciennes spécifications pour donner de la crédibilité. Prenant les informations pour argent comptant, il est décevant que Samsung ait à nouveau rendu ses écrans OLED disponibles uniquement sur ses tablettes les plus chères, soit pour réduire le coût de la Tab S8, soit pour inciter les acheteurs à se tourner vers les modèles plus grands.

La supposée Galaxy Tab S8 Ultra pourrait avoir un design intrigant : un cadre de 14,6 pouces mesurant seulement 5,5 pouces d’épaisseur et pesant 650 g. Mais, le plus excitant, il peut avoir un rapport écran/corps de 92% avec des lunettes vraiment minuscules, quelque chose que vous ne verriez généralement que sur un smartphone beaucoup plus petit.

Bien sûr, la question sera de savoir si quelqu’un trouve la Galaxy Tab S8 Ultra ultra-large de 1,4 livre confortable à tenir, quelle que soit sa minceur. Il est plus probable que les acheteurs le considéreront comme un remplacement d’ordinateur portable portable destiné à s’asseoir sur votre bureau avec un clavier amovible.

Samsung Galaxy Tab S8 : Spécifications

Source : Joe Maring / Android Central

S’inspirant de cette même fuite, les Galaxy Tab S8 et S8+ pourraient avoir 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, ainsi que deux caméras arrière (13 MP et 5 MP) et une caméra selfie de 8 MP. Pour la durée de vie de la batterie, la Tab S8 pourrait avoir une batterie de 8 000 mAh contre 10 090 mAh pour la Plus – encore une fois, la même chose que la série S7.

Quant à la Galaxy Tab S8 Ultra, elle peut avoir une batterie de 12 000 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM, une caméra selfie ultra-large supplémentaire de 5 MP et jusqu’à 512 Go de stockage.

Bien que la fuite ne mentionne pas de chipset, il est logique que ces appareils obtiendront un chipset Snapdragon plus rapide que le Snapdragon 865 Plus de l’année dernière. La puce Qualcomm la plus rapide que nous connaissons actuellement est le Snapdragon 888 Plus, mais il reste des mois pour que des Snapdragons plus rapides apparaissent.

Samsung Galaxy Tab S8 : Logiciel

Source : Joe Maring / Android Central

En supposant que la date de sortie annoncée au début de 2022 soit exacte, il s’agit de savoir si les tablettes arriveront avec One UI 3.1 ou One UI 4. Nous soupçonnons One UI 4; l’année dernière, Samsung a livré la série S21 avec Android 11 et a mis à jour la plupart de ses nouveaux appareils vers le nouveau système d’exploitation au début de 2021. Il s’ensuit que Samsung aura Android 12 optimisé pour le nouveau matériel au moment où le S8 sortira.

D’un autre côté, Android 12 semble être une mise à jour plus substantielle qu’Android 11, ce qui pourrait rendre plus difficile pour Samsung d’être en temps opportun avec les mises à jour. Par conséquent, il est possible que Samsung démarre les tablettes avec Android 11 comme espace réservé, puis les met rapidement à jour vers 12 une fois que le système d’exploitation est prêt.

Meilleure tablette Android actuelle

Samsung Galaxy Tab S7

De haute qualité pour un prix raisonnable

Étant donné que le Galaxy Tab S8 n’est peut-être pas une énorme mise à niveau sur le Tab S7, il n’y a aucun mal à en accrocher un en ce moment. Il est en tête de notre liste des meilleures tablettes Android grâce à sa conception légère, son écran agréablement lumineux et coloré et ses performances solides, et il coûtera probablement moins cher que son successeur.

