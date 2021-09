Samsung Galaxy Tab S8 : ce qu’on veut voir

Il est très probable que la Samsung Galaxy Tab S8 devienne la meilleure tablette Android de l’année – en partie parce qu’elle s’annonce comme un appareil très puissant, et en partie parce qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup d’ardoises exécutant le logiciel conçu par Google.

En effet, le paysage des tablettes Android est assez clairsemé de nos jours, mais une entreprise sur laquelle on peut compter pour lancer des ardoises impressionnantes est Samsung, avec sa gamme Galaxy Tab S qui s’avère être de véritables alternatives à un iPad. La Galaxy Tab S7 FE est désormais cassée et la Tab S8 pourrait sortir avant la fin de l’année. Cela dit, nous entendons maintenant qu’il pourrait ne pas atterrir avant le début de 2022.

Ce sera la suite des Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus, qui, avec leurs grands écrans et leurs accessoires de stylet et de clavier, correspondent aux meilleurs d’Apple à bien des égards. Mais leurs successeurs – le Samsung Galaxy Tab S8 et le Samsung Galaxy Tab S8 Plus, ainsi que peut-être un Galaxy Tab S8 Ultra – sont maintenant en préparation.

Ci-dessous, vous trouverez une liste des principales choses que nous attendons des prochaines meilleures tablettes de Samsung, mais avant cela, nous avons inclus des détails sur la date de sortie et le prix probables, ainsi que les fuites et les rumeurs qui commencent à s’accumuler – et nous mettrons à jour cet article chaque fois que nous entendrons quelque chose de nouveau, alors revenez régulièrement.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La prochaine tablette Samsung premiumQuand est-il sorti ? Peut-être en août mais peut-être pas avant début 2022Combien ça coûtera? On ne sait pas, mais c’est sûr que ça coûte cher

Une rumeur de date de sortie pointe vers le début de 2022 pour le lancement du Samsung Galaxy Tab S8. Cela correspond à une autre rumeur plus récente, qui suggérait que la gamme atterrirait aux côtés du Samsung Galaxy S22, que nous attendons vers janvier. Une autre source a également dit la même chose.

Nous prendrions cependant cela avec une pincée de sel, car si Samsung n’est pas totalement cohérent avec le moment où il sort de nouveaux modèles Galaxy Tab S, la gamme Samsung Galaxy Tab S7 et Samsung Galaxy Tab S6 sont tous arrivés dans les magasins en août de leurs années de lancement.

Donc, avant cette rumeur, nous nous attendions à ce que le Samsung Galaxy Tab S8 atterrisse aux alentours d’août 2021. Mais avec des pénuries de chipsets affectant la production de smartphones et de tablettes, il est certainement possible que l’ardoise se soit glissée dans l’année prochaine.

En ce qui concerne le prix, il n’y a pas de nouvelles, mais le Samsung Galaxy Tab S7 a commencé à 649,99 $ / 619 £ / 1 149 $ AU, tandis que le Galaxy Tab S7 Plus, plus cher, a commencé à 849,99 $ / 799 £ / 1 549 $ AU, donc les prix peuvent être similaires pour le prochain modèle. Si quoi que ce soit, la gamme Samsung Galaxy Tab S8 pourrait coûter plus cher, car la tendance est à la hausse des prix.

Fuites et nouvelles

La première fuite majeure du Samsung Galaxy Tab S8 à attirer notre attention révèle beaucoup de choses sur la prochaine ardoise, qui sera apparemment disponible dans des variantes de 11 pouces, 12,4 pouces et 14,6 pouces – cette dernière étant un énorme ajout à la gamme.

Du point de vue des spécifications, les tablettes dépasseraient 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour le plus grand modèle, tandis que des variantes 5G seront disponibles. Les trois modèles devraient avoir des appareils photo à double objectif 13MP + 5MP à l’arrière, ainsi qu’un appareil photo 8MP à l’avant (bien que la Tab S8 Ultra ait apparemment également un objectif ultra-large 5MP à l’avant).

Cette fuite indique également une batterie de 8 000 mAh dans la Galaxy Tab S8 standard, une de 10 090 mAh dans la Tab S8 Plus et une de 12 000 mAh dans la Galaxy Tab S8 Ultra.

Cela va légèrement à l’encontre d’une autre fuite, qui correspond à la taille de la batterie de la Galaxy Tab S8 Plus, mais suggère que le modèle Ultra en a une de 11 500 mAh.

En ce qui concerne le chipset, une fuite indique que l’Exynos 2200 est utilisé dans le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra et que le Snapdragon 898 est utilisé dans le Galaxy Tab S8 Plus. Ceux-ci devraient être les deux chipsets Android les plus rapides du début de 2022.

Cela dit, nous avons entendu ailleurs que les trois modèles pourraient utiliser le chipset Snapdragon 898. De plus, les trois ardoises peuvent prendre en charge une charge de 45 W, ce qui est raisonnablement rapide.

Nous pouvons également prédire certaines choses sur les prochaines tablettes. Sur la base de la forme passée, deux de ces trois modèles seront probablement appelés Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8 Plus. Le modèle haut de gamme, quant à lui, s’appellerait le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Les modèles Plus et Ultra auront probablement aussi un écran AMOLED, et ils auront probablement aussi tous les deux un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un chipset haut de gamme (nous nous attendons à ce qu’il s’agisse du Snapdragon 888 ou Snapdragon 888 Plus de Qualcomm).

Ce que nous voulons voir

La Samsung Galaxy Tab S7 et en particulier la Galaxy Tab S7 Plus sont d’excellentes ardoises, cette dernière étant en tête de notre liste des meilleures tablettes Android, mais elles ne sont pas parfaites. Voici ce que Samsung peut faire pour rendre la Tab S8 encore meilleure.

1. Plus de ports

Le Samsung Galaxy Tab S7 n’a qu’un seul port (Crédit image: TechRadar)

Le Samsung Galaxy Tab S7 est presque un ordinateur portable, surtout une fois que vous ajoutez l’accessoire clavier en option, mais il n’a qu’un seul port USB-C, ce qui limite un peu sa polyvalence.

Donc, pour le Samsung Galaxy Tab S8, nous aimerions voir un deuxième port ajouté, et idéalement aussi un port casque 3,5 mm. Les tablettes n’ont pas besoin d’être aussi minces et compactes que les téléphones, nous pensons donc que l’utilité d’un tel port est supérieure à l’espace économisé en le supprimant.

2. Un prix compétitif

La gamme Galaxy Tab S se positionne dans le haut de gamme du marché, donc ces ardoises vont toujours être chères, mais nous avons noté dans notre test Tab S7 que le prix est vraiment un peu trop élevé, donc nous aimerions voir celui adressé pour la gamme Samsung Galaxy Tab S8.

Nous ne sommes pas convaincus que le prix va baisser, mais des choses plus étranges se sont produites, alors nous croisons les doigts.

3. Un cache clavier rétroéclairé

Le clavier du Samsung Galaxy Tab S7 n’est pas rétroéclairé (Crédit image: Future)

Le Samsung Galaxy Tab S7 prend en charge un couvre-clavier en option, qui est généralement assez bon, mais le fait que les touches ne soient pas rétro-éclairées signifie qu’il est difficile à utiliser dans l’obscurité.

C’est une petite chose mais qui pourrait faire une grande différence pour certaines personnes, nous aimerions donc que la couverture du clavier de la Galaxy Tab S8 ait des touches rétro-éclairées.

4. Un écran OLED sur tous les modèles

Le Samsung Galaxy Tab S7 Plus a un écran OLED, mais le Tab S7 de base est doté d’un écran LCD inférieur, donc pour le Samsung Galaxy Tab S8, nous voulons voir OLED sur les deux modèles.

Avec de plus en plus d’entreprises proposant des écrans OLED sur leurs appareils et Apple les proposant désormais sur presque tous les iPhone, nous pensons qu’il est raisonnable que même les ardoises les plus basiques de la gamme de tablettes phare de Samsung utilisent également OLED.

De plus, alors qu’Apple a adopté l’OLED sur ses téléphones, la gamme iPad utilise toujours l’écran LCD, c’est donc un moyen par lequel le Samsung Galaxy Tab S8 pourrait se démarquer.

5. Un dos résistant aux empreintes digitales

Le dos du Galaxy Tab S7 est susceptible de prendre des empreintes digitales (Crédit image: TechRadar)

Les Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7 Plus ont un dos en aluminium et un aspect et une sensation haut de gamme, mais une chose qui gâche quelque peu l’apparence est leur tendance à prendre les empreintes digitales, comme nous l’avons noté dans notre revue.

C’est un problème rencontré par de nombreux téléphones et tablettes, mais c’est un problème que nous aimerions que Samsung essaie de résoudre pour le Galaxy Tab S8, d’autant plus que les tablettes ne sont pas couvertes de coques aussi souvent que les téléphones, nous voulons donc un dos qui reste vierge.