Samsung Galaxy Unpacked 2021 aujourd’hui : quand et où regarder l’événement

Regardez cet espace pour les mises à jour de Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Samsung Galaxy déballé 2021 : Le jour de l’événement tant attendu Galaxy Unpacked 2021 de Samsung est enfin arrivé. Dans quelques heures, le géant de la technologie sud-coréen dévoilerait sa gamme de produits pour 2021, y compris ce qui serait probablement le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3. Quels que soient leurs noms, Samsung a confirmé que le Galaxy Fold et le Galaxy Les files d’attente de flip seraient mises à jour pendant l’événement cette année, et cela est également visible dans l’invitation à l’événement. Excité de voir toutes les annonces au fur et à mesure qu’elles sont faites ? Eh bien, voici quand et où vous pouvez attraper le Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 : quand regarder

L’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 est prévu pour le 11 août, c’est-à-dire aujourd’hui. Il se tiendra à 23 heures KST ou heure de Corée, où se trouve le siège de Samsung. Cela signifie qu’il se tiendra à 10 h HE ou, en Inde plus précisément, à 19 h 30 mercredi.

Où Samsung Galaxy déballé 2021?

Comme l’année dernière, ou comme tous les grands événements technologiques depuis mars 2020 en fait, l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 se tiendrait également virtuellement. L’événement serait diffusé en direct sur le site Web de Samsung, où les utilisateurs peuvent se connecter pour assister à l’événement.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 : à quoi s’attendre

Les prochains ajouts aux séries Galaxy Fold et Flip seraient annoncés lors de l’événement, mais aucune nouvelle note ne serait dévoilée, a confirmé Samsung. Ce qui est excitant, c’est que le nouveau smartphone Fold serait compatible avec le S Pen. En dehors de cela, Samsung est également très susceptible d’annoncer les nouveaux produits de sa gamme Samsung Galaxy Watch, avec les nouveaux appareils fonctionnant sur Wear OS 3 – la plate-forme commune de montres intelligentes de Samsung et de Google. Last but not least, les Galaxy Buds 2 pourraient également être dévoilés lors de l’événement, si l’on en croit les rumeurs.

Mais Samsung pourrait-il nous réserver une surprise dont nous n’avons pas encore eu le vent ? Eh bien, plus que quelques heures avant que nous le sachions !

