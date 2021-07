Samsung Galaxy Unpacked 2021 en août : Vous vous demandez à quoi vous attendre lors de l’événement ? Ces fuites pourraient donner une bonne idée

Cependant, que ces fuites se révèlent être les produits réels que Samsung publie ou non ne sera clair que lorsque le géant des smartphones organisera son événement Galaxy Unpacked cet été.

Fuite Samsung Galaxy Unpacked : Le Samsung Galaxy Unpacked a peut-être été privé d’excitation alors que le leaker Evan Blass a tweeté des fuites dans une série de messages. L’événement sera probablement long car le fil que Blass a publié est assez long, y compris des GIF montrant deux nouveaux téléphones Samsung Galaxy pliables, deux nouvelles montres Galaxy, un ensemble de nouveaux boutons Galaxy et un nouveau téléphone Galaxy FE. Selon la fuite, l’événement aurait lieu le 11 août.

Lire aussi | Samsung Galaxy Tab 7 Lite : Tablette légère, puissante et abordable

Les fuites montrent le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sous tous les angles, ainsi que des graphiques qui semblent être des rendus officiels des nouvelles gammes supposées. On dit également que le Z Fold 3 pourrait prendre en charge le stylet S Pen. Blass a divulgué des graphiques de Z Fold 3 en noir, blanc et vert, et de Z Flip 3 en noir, vert, or et violet.

pic.twitter.com/8A4jTffvFJ – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

Les GIF des rendus du Samsung Galaxy S21 FE présumé ont également été partagés par Blass, et l’appareil pouvait être vu en blanc, noir, gris jaunâtre et violet. Si l’appareil est bel et bien commercialisé par le géant des smartphones, il s’agira probablement d’un téléphone milieu de gamme qui servirait d’alternative au plus cher S21, dont il semble également s’être beaucoup inspiré. Cela pourrait être similaire à ce que Samsung a fait avec S20 et S20 FE.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le lancement ou non du téléphone, depuis qu’un rapport a fait surface le mois dernier qui indiquait que la production de l’appareil avait été arrêtée par Samsung, en réponse à quoi la société a déclaré que rien n’avait encore été fait. déterminé autour de la production du téléphone et de sa prétendue suspension. Cependant, les fuites de Blass indiquent que le téléphone serait lancé cette année.

Outre les téléphones très attendus, Blass a également divulgué des GIF de ce qui semble être deux nouvelles montres Samsung Galaxy, dont un modèle qui semble correspondre à la rumeur Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le GIF montre la lunette tournante ainsi que deux boutons sur le côté droit de la montre. Les GIF montraient la montre en blanc, noir et gris, et il est probable que la montre fonctionnerait sur la nouvelle plate-forme de smartwatch de Samsung et Google.

pic.twitter.com/meaguSn6TR – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

La deuxième montre divulguée par Blass semblait être la Galaxy Watch Active 4, qui ne semble pas avoir de lunette tournante rotative, mais pourrait être disponible en deux tailles différentes selon les rumeurs – 44 mm et 40 mm. Le gris, le blanc, la paix, le noir et le vert foncé semblent être les couleurs dans lesquelles la montre serait disponible.

Il a également divulgué des rendus de ce qui semble être le Samsung Galaxy Buds 2, qui serait équipé d’une fonction de suppression active du bruit. Les GIF que Blass a partagés montrent que les bourgeons et l’intérieur du boîtier blanc sont disponibles en gris, blanc et violet.

pic.twitter.com/GLdtPAbuoj – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

Cependant, que ces fuites se révèlent être les produits réels que Samsung publie ou non ne sera clair que lorsque le géant des smartphones organisera son événement Galaxy Unpacked cet été.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.