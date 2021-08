Samsung Galaxy Unpacked Août 2021: Comment regarder et à quoi s’attendre

Le prochain Galaxy Unpacked de Samsung est presque à nos portes, et nous nous attendons à des mises à jour assez importantes de la gamme de matériel mobile de l’entreprise. De nombreux produits et mises à jour ont été taquinés au cours des derniers mois, en particulier depuis Google I/O en mai. Maintenant, Samsung est enfin prêt à faire plusieurs annonces mercredi, et nous avons fourni un lien pour regarder l’événement ci-dessous.

Suite à de nombreuses rumeurs, Samsung devrait lancer plus de quelques nouveaux produits lors de l’événement. Le plus gros sera probablement les nouveaux smartphones pliables que la société a déjà taquinés. Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seront les derniers de la gamme pliable de la société, offrant des spécifications et des conceptions mises à jour. Au moment de la rédaction de cet article, Samsung n’avait encore présenté aucun de ces appareils, mais les fuites montrent des smartphones pliables beaucoup plus rationalisés.

Samsung devrait également lancer de nouveaux appareils S Pen qui fonctionneront avec ses nouveaux pliables.

En plus des nouveaux smartphones, la Galaxy Watch 4 fera ses débuts en tant que successeur de l’une des meilleures montres connectées Android. Samsung a déjà présenté certains aspects de sa nouvelle montre One UI, basée sur la mise à jour Wear OS 3. En tant que première montre connectée à exécuter la mise à jour, le lancement nous donnera un meilleur aperçu des améliorations apportées à la plate-forme portable de Google (et maintenant de Samsung). Nous verrons également probablement deux variantes de la Galaxy Watch 4, une version régulière et une “Classic” avec une lunette tournante physique.

Samsung peut également nous donner une nouvelle paire d’écouteurs sous la forme de Galaxy Buds 2. D’après la conception et les spécifications divulguées, ils peuvent ne pas être très différents de l’actuel Galaxy Buds Pro, bien qu’avec un prix moins cher.

Un Galaxy S21 FE a été répandu, avec une récente fuite “accidentelle” suggérant qu’il pourrait y avoir une sortie imminente. Cependant, la plupart des rumeurs semblent indiquer que l’appareil a été retardé et ne sera lancé qu’en octobre. Cela dit, il faudra voir ce que Samsung a dans sa manche chez Unpacked.

L’événement Galaxy Unpacked est prévu pour le 11 août à 10 h HE. Vous pouvez vous connecter ci-dessous ou sur le site Web de Samsung pour regarder l’événement et découvrir toutes les annonces en premier, et assurez-vous également de pouvoir découvrir toute la couverture des produits par Android Central! De quoi êtes-vous le plus excité ?

