Samsung Galaxy Watch 3 Titanium est presque à moitié prix pour Prime Day

La Samsung Galaxy Watch 3 est peut-être la dernière montre intelligente du plus grand fabricant de smartphones Android au monde, mais cela ne la rend pas moins éligible pour de bonnes affaires. Lors de son lancement l’année dernière, Samsung a publié un modèle premium en titane qui était sa montre intelligente la plus chère, mais c’est maintenant l’une des meilleures offres de montres intelligentes que vous pouvez trouver sur Prime Day.

La Galaxy Watch Active 3 Titanium a été initialement lancée pour 600 $ en raison de sa construction premium. Ce serait difficile à vendre, même pour les passionnés de Samsung et d’Android les plus dévoués. Heureusement, Prime Day arrive avec les marchandises, réduisant le prix de cette smartwatch premium de près de moitié ! Maintenant, vous pouvez acheter cette montre en titane pour seulement 340 $, ce qui en fait un achat beaucoup plus facile.

En tant que dernier ajout à la gamme de montres intelligentes de Samsung, la Galaxy Watch 3 présente bon nombre des dernières spécifications qui rivalisent avec la plupart des meilleures montres intelligentes Android d’aujourd’hui. Il est équipé d’un grand écran AMOLED de 1,2 pouce et d’une lunette rotative pour une navigation facile, de 1,5 Go de RAM pour des performances rapides et de 8 Go de stockage pour télécharger vos applications et listes de lecture préférées. Il dispose également de nombreuses fonctionnalités de santé et de remise en forme telles que le GPS intégré, le suivi automatique de l’entraînement et la surveillance ECG.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si vous recherchez une montre intelligente puissante avec un design classique qui fonctionne bien avec votre smartphone Galaxy, cette montre est faite pour vous. Samsung promet également au moins trois ans de support pour ses montres intelligentes, ce qui signifie que la Galaxy Watch 3 Titanium restera à jour jusqu’à la fin de 2023.

Bien sûr, bien que la Galaxy Watch 3 Titanium soit une bonne affaire à 340 $, elle est toujours plus chère que de nombreuses autres montres intelligentes, y compris la Samsung Galaxy Watch Active 2, qui est également en vente pour Prime Day à près de la moitié du prix. La Galaxy Watch Active 2 possède bon nombre des mêmes fonctionnalités que son homologue plus récent, mais avec un peu moins de RAM et la moitié du stockage. Pourtant, elle reste l’une de nos montres intelligentes préférées et vaut vraiment le détour.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.