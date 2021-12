Samsung Galaxy Watch 3 vs Galaxy Watch Active 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Dernier et meilleur

Montre Samsung Galaxy 3

Toujours l’un de nos favoris

Montre Samsung Galaxy Active 2

La Samsung Galaxy Watch 3 s’appuie sur les succès de l’une des montres « Android » les plus populaires de tous les temps avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles couleurs et une plus grande attention aux modes de vie sains. C’est vraiment une montre connectée de nouvelle génération visant à rivaliser avec les meilleurs comme Apple et Garmin.

À partir de 299 $ sur Amazon

Avantages

Lunette tournante physique Nouvelles fonctions de veille et de fonctionnement Détection de trajet Option GPS LTE intégrée Plus de deux jours d’autonomie de la batterie

Les inconvénients

Plus de 100 $ de plus que Watch Active 2 Surveillance de la pression artérielle

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est notre montre connectée préférée pour les utilisateurs d’Android depuis ses débuts fin 2019, et elle restera probablement en tête de notre liste jusqu’à ce que la Watch Active 3 apparaisse sur la scène. Il est léger, sportif et parfait pour un usage quotidien.

À partir de 149 $ chez Walmart

Avantages

Lunette tournante numérique Option GPS LTE intégrée Aspect plus léger et plus épuré Beaucoup moins cher que la Galaxy Watch 3 Autonomie de deux jours

Les inconvénients

Pas de détection de déclenchement Surveillance de la pression artérielle

Ne vous laissez pas tromper par la convention de nommage lorsque vous comparez la Samsung Galaxy Watch 3 à la Galaxy Watch Active 2; ce sont tous deux les deuxièmes itérations de deux des appareils portables les plus populaires de Samsung. Même avec la nouvelle Galaxy Watch 4 de 2021 prenant une grande partie de l’attention, la Galaxy Watch Active 2, sortie fin 2019, et la Galaxy Watch 3 mi-2020, ces deux montres connectées sont toujours d’excellents appareils et partagent énormément de famille. ADN.

En parlant de la Galaxy Watch 4, fin 2021, Samsung a envoyé plusieurs fonctionnalités de cette smartwatch aux Active 2 et Watch 3 dans une mise à jour logicielle. Des fonctionnalités de santé telles que la détection avancée des chutes et les défis de groupe mis à jour sont arrivées aux côtés de nouveaux cadrans de montre et plus encore. Mais vous n’êtes pas ici pour découvrir leurs similitudes, n’est-ce pas ? Voyons donc en quoi la Watch 3 est différente de la Watch Active 2 et pourquoi vous voudrez peut-être envisager l’une par rapport à l’autre.

Samsung Galaxy Watch 3 vs Galaxy Watch Active 2 : Quand les galaxies entrent en collision

Même si la Galaxy Watch 3 n’est que la deuxième montre intelligente phare de Samsung, lors de sa sortie avec les téléphones Galaxy S20 et Galaxy Note 20, la société a estimé que l’appareil représentait un tel bond en avant qu’un saut dans la numérotation était nécessaire. En conséquence, le dernier et le plus grand portable de Samsung a réitéré la première édition et a emprunté certaines des meilleures fonctionnalités de la Galaxy Watch Active 2 à succès.

Donc, si ces deux montres sont si similaires, pourquoi voudriez-vous opter pour l’Active 2 au lieu de la plus récente Watch 3 ? Il y a plusieurs raisons, notamment le style, la coupe et le prix, pour n’en nommer que quelques-unes.

Samsung Galaxy Watch 3 Écran Samsung Galaxy Watch Active 2 1,2 pouce ou 1,4 pouce Super AMOLED 1,2 pouce ou 1,4 pouce Super AMOLED Dimensions 41 x 42,5 x 11,3 mm

45 x 46,2 x 11,1 mm 40 x 40 x 10,9 mm

44 x 44 x 10,9 mm Poids 49,2-53,8 g 26-30 g Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, LTE (certains modèles) Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, LTE (certains modèles) Eau -résistance 5ATM+ IP68 / MIL-STD-910G 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G Autonomie de la batterie 2+ jours (varie selon le modèle) 2 jours (varie selon le modèle) Capteurs HRM, électrocardiogramme (ECG), accéléromètre, gyroscope, baromètre, température ambiante capteur de lumière, tensiomètre HRM, électrocardiogramme (ECG), accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante, tensiomètre Système d’exploitation Tizen Tizen Notifications Oui Oui GPS intégré Oui Oui Paiements NFC Oui

Samsung Pay Oui

Électrocardiogramme Samsung Pay Oui

non disponible dans le monde entier Oui

non disponible dans le monde Tensiomètre Oui

non disponible dans le monde entier Oui

non disponible dans le monde entier LTE en option Oui Oui Couleurs Acier inoxydable : Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic Silver

Titane : Mystic Black Aluminium : Noir, Or, Argent, Or rose

Acier inoxydable : noir, or, argent Matériau Acier inoxydable

Titane Aluminium

Acier inoxydable

C’était beaucoup à couvrir. Plongeons-nous dans ce qui rend chaque montre géniale avant de décider du vainqueur de ce match.

Focus Athleisure : Samsung Galaxy Watch Active 2

Source : Chris Wedel/Android Central

Le Samsung Galaxy Watch Active 2 est le portable parfait pour la personne axée sur le fitness qui veut un compagnon de smartwatch légitime. Il se compare assez favorablement aux montres de sport et aux trackers plus dédiés dans cet espace tout en dépassant considérablement ces autres appareils en ce qui concerne l’interface utilisateur, la puissance et la fonctionnalité de smartwatch.

Cette montre sportive est disponible en deux tailles, une plus petite de 40 mm et une plus grande de 44 mm, avec quatre couleurs subtiles mais magnifiques au choix, dont le noir, l’or, l’argent et le rose. Le boîtier est construit en aluminium brossé, qui est durable et léger, et la sensation générale avec les bandes en fluoroélastomère incluses est assez confortable. Vous ne remarquez presque même pas que vous l’avez mis!

L’écran est un panneau SUPER AMOLED lumineux et magnifique, et il présente l’une des meilleures fonctionnalités d’interface utilisateur de Samsung, une lunette tournante. Eh bien, en quelque sorte. La lunette tournante est virtuelle, mais elle vous offre une expérience similaire à celle de la Galaxy Watch et de la Galaxy Watch 3. Le seul inconvénient est que lorsque vos doigts sont mouillés ou en sueur, il peut être un peu difficile d’utiliser cette fonctionnalité (et en tant que montre de sport, vos mains peuvent être glissantes lorsque vous essayez de l’utiliser).

Comme vous vous en doutez, le GPS est intégré et des versions LTE sont disponibles dans les deux tailles. La Watch Active 2 est également disponible dans une édition de golf, avec des distances de parcours précises sur plus de 40 000 parcours dans le monde, ainsi que des bracelets et des couleurs amusants et sportifs dans les deux tailles. Donc, si vous êtes un golfeur passionné, cela pourrait vous inciter à swinguer avec cette montre.

Montre connectée de nouvelle génération : Samsung Galaxy Watch 3

Source : Android Central

Il a fallu environ deux ans à Samsung pour mettre à jour sa populaire Galaxy Watch, mais cela ne l’a pas empêché de continuer à être l’un des appareils portables les plus recherchés sur Android Central à ce jour. Les fans sont donc sans aucun doute ravis de le voir mis à jour sous la forme de la Galaxy Watch 3.

Attendez, vous pourriez dire, qu’est-il arrivé à la Galaxy Watch 2 ? Eh bien, cela n’a jamais existé. Samsung a sauté une génération dans les noms parce qu’il estimait que cette montre était un tel bond en avant en termes de performances, et nous pensons qu’il pourrait s’agir de quelque chose.

La dernière version de la gamme Galaxy Watch est livrée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment une version de détection de chute (voyage), la possibilité de contrôler la montre intelligente avec des gestes de la main et de nouveaux cadrans et commandes. Qui ont été encore améliorés dans la mise à jour logicielle de novembre 2021. Il existe également de nouvelles fonctionnalités de santé, de forme physique et de style de vie, telles que l’analyse avancée de la course et la surveillance améliorée du sommeil. Samsung offre également la possibilité de se connecter à plus de 120 entraînements vidéo via l’application Samsung Health sur votre smartphone Galaxy.

Malheureusement, certaines des fonctionnalités de santé les plus importantes ne seront pas disponibles pour tout le monde au lancement et probablement pendant un certain temps à venir. Comme la Watch Active 2, sortie en novembre 2019, la Watch 3 ne prendra en charge la lecture de l’oxygène dans le sang et l’électrocardiogramme que dans certains endroits comme la Corée du Sud et les États-Unis. les concurrents ont des fonctionnalités similaires activées dans d’autres parties du monde.

Il existe une version 41 mm pour les poignets plus petits qui coûte 299 $ et une version plus grande de 45 mm qui coûte 399 $. Bien que le prix de cette montre soit une augmentation substantielle par rapport à l’Active 2, elle se situe toujours dans le bas de gamme des montres intelligentes de premier ordre comme l’Apple Watch. Il est disponible dans des options de finition en acier inoxydable et en titane, avec des couleurs vives telles que le nouveau Mystic Bronze pour correspondre au Note 20 Ultra et un Mystic Black furtif (ce que je choisirais).

Lequel devriez-vous acheter?

Source : Samsung

En ce qui concerne les montres connectées, le conseil d’achat consiste généralement à acheter le dernier appareil disponible. Encore plus que les smartphones, les mises à niveau générationnelles peuvent fonctionner de manière exponentielle mieux que les versions précédentes.

C’est pourquoi, lorsque je suis obligé de choisir un gagnant, je devrais vous recommander, si vous envisagez à la fois le Samsung Galaxy Watch 3 et le Samsung Galaxy Watch Active 2, d’opter pour la nouvelle option. Oui, la plus récente Watch 3 est plus chère, mais si vous obtenez la version 41 mm en acier inoxydable Bluetooth, elle est moins chère que la plus grande LTE Active 2. Je sais que ce n’est pas exactement des pommes contre des pommes (ou des galaxies contre des galaxies), mais ils n’êtes pas aussi éloignés que vous ne l’imaginez. Et vous pouvez vous attendre à ce que la Watch 3 ait également des offres et des ventes au cours des prochains mois.

Malgré ma recommandation officielle, je pense que la Galaxy Watch Active 2 est toujours une sacrée smartwatch. C’est pourquoi c’est l’une de nos montres intelligentes Android préférées. Il offre une tonne de fonctionnalités d’utilisation, d’excellentes performances et une durée de vie de la batterie comparable à des économies de prix significatives. Donc, si vous choisissez d’aller avec ce portable, vous ne le regretterez pas.

Dernier et meilleur

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 3

Mise à niveau générationnelle

La Galaxy Watch 3 s’appuie sur son prédécesseur avec des composants internes et des capteurs améliorés et emprunte une page de fitness à son frère, l’Active 2. Cependant, cette montre a plus de substance et de gravité et est aussi bien associée à des vêtements de cérémonie qu’à des vêtements de sport. .

Toujours l’un de nos favoris

Montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2

Une belle montre de tous les jours

C’est la montre intelligente Android à obtenir si vous êtes enclin aux activités de fitness et que vous ne voulez pas quelque chose comme un Garmin ou un Fitbit. Elle gère toutes les fonctions sportives de ses concurrents et est nettement meilleure en tant que smartwatch.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.