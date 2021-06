Samsung Galaxy Watch 4 : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs !

La Samsung Galaxy Watch 3, l’une des meilleures montres intelligentes Android, vient peut-être d’être lancée en novembre 2020, mais les dernières rumeurs en provenance de Corée du Sud suggèrent que la société pourrait déjà développer sa remplaçante – avec quelques gros changements et mises à niveau en cours. pour renverser Apple de son trône de smartwatch.

Il n’y a aucune confirmation si la smartwatch 2021 de Samsung sera nommée “Galaxy Watch 4” ou adoptera entièrement un nouveau nom. Cependant, nous savons que cette nouvelle montre exécutera la nouvelle version de Wear OS, ce qui aurait un impact important sur la prise en charge des applications et la connectivité des téléphones Android. Il pourrait également comporter un chipset plus récent et plus rapide, ce qui pourrait le placer en avance sur les meilleures montres Wear OS.

Les détails sont assez rares jusqu’à présent, mais nous avons récupéré toutes les fuites connues sur les spécifications, les fuites de conception et les prix, ainsi que tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Watch 4.

Le meilleur de Samsung – jusqu’à présent

Montre Samsung Galaxy 3

La Galaxy Watch 3 offre un matériel époustouflant et diverses fonctionnalités axées sur la santé, notamment un ECG et un capteur de pression artérielle. Malheureusement, il n’a pas la plus large prise en charge des applications tierces, mais vous obtiendrez une bonne autonomie de la batterie, un écran lumineux et le logiciel zippy Tizen OS de Samsung.

Montre Samsung Galaxy 4 :

Disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 4

Source : Android Central

Avant de pouvoir prédire avec précision la date de sortie du Samsung Galaxy Watch 4, nous devrons examiner les fenêtres de lancement précédentes de Samsung. La Galaxy Watch 3 n’a qu’environ six mois à ce stade et a été lancée au second semestre 2020, tandis que la Galaxy Watch Active 2 a environ 18 mois. Malgré le délai d’exécution relativement rapide du dernier modèle, tout indique que Samsung lancera une paire de nouvelles montres intelligentes dans quelques mois.

Des fuites récentes ont donné des comptes rendus similaires aux plans de Samsung: la société dévoilera sa nouvelle montre à Unpacked 2021, à la fin de l’été, aux côtés du Galaxy Z Fold 3. Dans le passé, la Galaxy Watch 3 n’était expédiée qu’un jour après son annonce, tandis que la Galaxy Watch Active 2 a pris un peu plus d’un mois. Si l’on en croit la fuite la plus récente, nous verrons la Galaxy Watch 4 arriver le 11 août.

Samsung Galaxy Watch 4 Prix

Source : Samsung

La Galaxy Watch 3 avait un prix exorbitant pour une montre connectée au lancement, même pour la plus petite variante non LTE. Bien que vous le trouviez régulièrement en vente de nos jours, Samsung s’attendait clairement à ce que les acheteurs paient une prime en échange de son boîtier en acier ou en titane, de son bracelet en cuir, de sa lunette tournante et d’un tas de capteurs de suivi de la santé.

Lancée en deux tailles, la Galaxy Watch 3 41 mm se vendait 400 $ PDSF ou 450 $ avec LTE Cellular inclus. À 45 mm, il s’est vendu 429 $, plus 50 $ de plus pour la fonctionnalité LTE.

Si la Galaxy Watch 4 conserve les mêmes fonctionnalités que son prédécesseur tout en ajoutant des fonctionnalités plus avancées comme la surveillance de la glycémie, elle pourrait devenir encore plus un article de luxe à prix élevé. Mais pour rester compétitif avec Apple – dont les trois dernières montres de la série se sont vendues à 399 $ au lancement – ​​nous soupçonnons fortement que la dernière montre de Samsung coûtera 399 $, avec des prix plus élevés pour les données cellulaires ou un écran plus grand.

Conception de la montre Samsung Galaxy 4

Source : Hayato Huseman / Android Central

Nous sommes à peu près certains que les spécifications et les différences logicielles mises à part, la conception du Samsung Galaxy Watch 4 ne connaîtra pas de changement majeur par rapport aux années précédentes. Il devrait conserver son écran AMOLED circulaire et (espérons-le), bien que la question demeure de savoir si Samsung conservera la lunette tournante.

Les deux dernières montres Samsung Galaxy avaient chacune deux variantes millimétriques différentes. Vous pouvez vous attendre à voir la même chose avec la Samsung Galaxy Watch 4, bien que nous serions ravis de voir Samsung proposer trois tailles avec une version “mini”. Même la plus petite Galaxy Watch 3 peut être un peu chonky sur des poignets plus petits.

Des fuites ont indiqué des tailles de boîtier légèrement différentes sur ces nouveaux modèles; 42 mm/46 mm et 40 mm/42 mm pour la Watch 4 et l’Active 4, respectivement.

Samsung Galaxy Watch 4 Nouvelles fonctionnalités et spécifications

Source : Andrew Martonik / Android Central

Les détails sont encore rares sur la dernière montre de Samsung, mais nous avons entendu des rumeurs clés à ce sujet. L’entreprise prévoyait d’ajouter un moniteur de glycémie fiable et non invasif, mais a apparemment abandonné ses plans.

En ce qui concerne le nouveau système d’exploitation, nous avons noté dans notre examen de la Galaxy Watch 3 que le système d’exploitation Tizen est très intuitif, voire “zippé”, mais prend en charge une terrible application tierce. Cependant, avec un nouveau système d’exploitation Wear OS développé à la fois par Google et Samsung, votre Galaxy Watch 4 pourrait avoir accès aux meilleures applications Wear OS, à la prise en charge de Google Pay et à une meilleure intégration avec les smartphones non Samsung.

Il serait également livré avec une nouvelle puce Exynos de 5 nm, qui pourrait dépasser les performances du nouveau Qualcomm Snapdragon Wear 4100, qui est construit sur un processus de 12 nm.

Catégorie Système d’exploitation Samsung Galaxy Watch 4 Wear OS Chipset Sans nom Puce Exynos 5nm Affichage Capteurs AMOLED HRM, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante, électrocardiogramme Lunette tournante GPS embarqué inconnu ✔️ Connectivité Bluetooth 5, cellulaire (en option) Tensiomètre ️ (en la plupart des pays) Électrocardiogramme ✔️ Résistance à l’eau 5ATM

Quant à ce que nous espérons voir dans la Galaxy Watch 4, nous aimerions voir une autonomie légèrement meilleure : la Galaxy Watch 3 dure à peine une journée avec un affichage permanent. Samsung et Google ont amélioré la durée de vie de la batterie lors de la Google I/O 2021, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles la Galaxy Watch 4 n’apporterait pas de gains de batterie significatifs. Le 3 n’avait également que 8 Go de stockage contre 32 Go sur l’Apple Watch Series 6, donc j’espère que Samsung fera plus de place sur sa nouvelle montre.

Enfin, nous aimerions voir la surveillance de la pression artérielle activée aux États-Unis. Alors que l’application Galaxy Watch est prise en charge dans 32 pays différents, Samsung n’a pas encore obtenu l’approbation de la FDA aux États-Unis.

Le meilleur de Samsung – jusqu’à présent

Montre Samsung Galaxy 3

La Galaxy Watch 3 offre un matériel époustouflant et diverses fonctionnalités axées sur la santé, notamment un ECG et un capteur de pression artérielle. Malheureusement, il n’a pas la plus large prise en charge des applications tierces, mais vous obtiendrez une bonne autonomie de la batterie, un écran lumineux et le logiciel zippy Tizen OS de Samsung.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Construit avec fierté

Exprimez-vous pour le mois de la fierté et changez le thème de votre téléphone. Voici comment!

Le mois de la fierté est arrivé, et bien que les fonds d’écran arc-en-ciel soient partout, et si vous vouliez apporter une fierté plus spécialisée à votre téléphone ? Que vous soyez bi, pan, lesbienne, as (comme moi), agender, intersexe ou toute autre orientation, voici comment afficher votre fierté exacte sur votre écran d’accueil avec Tapet, KWGT et Icon Pack Studio.