Samsung Galaxy Watch 4, analyse et avis de la nouvelle Active | La technologie

Une grande entreprise ne peut pas changer une gamme de produits du jour au lendemain, mais il est clair qu’à un moment donné, elle doit s’arrêter complètement et commencer à faire de nouvelles choses.

Nous l’avons vu avec le nouveau design du MacBook Pro et, aussi, avec la nouvelle stratégie apparente de Samsung. Les pliables semblent vouloir «manger» une famille Note bien-aimée, mais que cette année il n’y aura pas de continuité et les montres sont également arrivées avec des nouveautés importantes.

Et, bien qu’il y ait des changements de design, le plus évident est la nouvelle approche plus ‘Apple’ avec l’Apple Watch -en passant, analyse de la Watch 7- pour faire de la Galaxy Watch le meilleur ami d’un mobile Samsung.

Maintenant, ce sont des montres avec WearOS de Google, mais avec une personnalisation de Samsung, et après avoir essayé la Watch 4 Classic, il est temps de vous dire notre expérience avec la Watch 4 « tout simplement », qui n’est autre que le modèle qui vient remplacer l’Active.

Samsung Galaxy Watch 4 Dimensions40,4 x 39,3 x 9,8 mm | 25,9 grammes / 44,4 x 43,3 x 9,8 mm | 30,3 grammesÉcran couleur SuperAMOLED | 1,19 « ou 1,36 » | 330 dpi | 900 Luxes | Corning Gorilla Glass DXMatérielSamsung Exynos W920 verre 5 nm | 1,5 Go de RAM | 16 Go de stockage interne Batterie Chargement par contact magnétique | Chargement sans fil Qi | 247 mAhConnectivitéBluetooth 5.0 | Wi-Fi double bande | NFC | GPS | LTE (selon modèle) CapteursAccéléromètre | Gyroscope | Capteur BioActive (fréquence cardiaque) | Baromètre | Électrocardiogramme (ECG) | Capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) | SpO2 | Lumière ambianteMatériaux du braceletBracelet en silicone | InterchangeableRésistance5 ATM | IP68 | MIL-STD-810G Prix 280 euros sur Amazon

Sections d’analyse de la Samsung Galaxy Watch 4:

Un délicieux panneau AMOLED dans un corps d’écran plat

J’ai toujours aimé les montres connectées Samsung et J’ai trouvé qu’ils étaient l’un des plus haut de gamme de l’industrie. Outre les matériaux utilisés, une grande partie du mérite revient à la lunette mécanique, qui est la marque de fabrique du nouveau modèle Classic.

Cette montre «standard» 4, pour ainsi dire, prend le relais de la Galaxy Watch Active. Ce sont les modèles les plus axés sur le sport et se passent de cette lunette mécanique, mais sur le périmètre de l’écran, ils ont un certain degré de sensibilité pour imiter la sensation du système mécanique.

Dans l’Active, nous avons trouvé des côtés légèrement incurvés qui ont rendu l’expérience très confortable, mais ici Samsung a décidé de rendre toute la façade plate.

C’est une question de goût, mais j’aimais plus le design précédent et, aussi, quand il s’agissait de glisser mon doigt de ce côté, Je pense que l’expérience était supérieure dans l’Active. Mais bon, c’est une question de s’habituer au nouveau design.

Sur les côtés de la boîte, nous avons deux boutons, un pour naviguer dans les menus et activer Bixby (oui, on passe à WearOS, mais on continue avec l’assistant Samsung) et un autre pour activer Samsung Pay et, bien sûr, payer avec la puce NFC.

Le pourtour rouge d’un des boutons donne une touche élégante à l’ensemble et en bas on retrouve les capteurs typiques de ce type de montre.

La Watch 4 est certifiée IP68 et vous pourrez nager avec sans problème, ainsi que des bracelets interchangeables grâce à la norme 20 millimètres afin que vous puissiez personnaliser la montre et mettre un bracelet qui vous convient le mieux.

Celui qui est livré en standard est confortable et je pense de bonne qualité, mais le système d’ancrage laisse un peu d’air entre le boîtier de la montre et le poignet et chez les personnes avec ce poignet plus fin, cela peut être un problème.

Mais bon, Passons à l’écran car c’est le joyau de la couronne de cette smartwatch. Nous avons deux panneaux de 44 millimètres -1,36 « – ou 40 mm -1,19 » – et le panneau SuperAMOLED est spectaculaire.

Dans les deux cas nous avons une densité de 330 pixels par pouce et la luminosité est d’environ 830 lux, selon notre mesure. C’est une luminosité suffisamment élevée pour voir parfaitement le contenu en pleine lumière et le contraste de la dalle me semble adéquat pour les différentes sphères.

Nous avons une montre très personnalisable Grâce aux sphères préinstallées et à celle que nous pouvons télécharger dans l’application Samsung Wear, nous trouverons de nombreux modèles différents pour toutes les occasions.

Ils ont l’air très bien, ils sont personnalisables et interactifs (si on montre le pouls ou les étapes, on clique sur l’icône et ça nous amène au widget correspondant) et nous avons le mode d’affichage permanent, ainsi certains cadrans peuvent passer pour une montre analogique.

La sensibilité est également excellente et je n’ai vraiment rien à redire sur l’écran. Je l’ai aimé.

WearOS et la cape Samsung s’entendent très bien

Nous disons qu’à l’extérieur ils n’ont pas tellement changé, mais à l’intérieur les choses changent.

Ils sont encore très familiers et Si vous venez d’une Galaxy Watch 3 ou d’un modèle précédent, ici vous vous sentirez comme chez vous car oui, on est passé de Tizen, un logiciel 100% Samsung, à WearOS, de Google, mais avec une couche de personnalisation Samsung.

Esto implica que la mayoría de los menús, las notificaciones a la izquierda y los widgets a la derecha, el menú de accesos rápidos a funciones y configuración en la parte superior y el poder responder notificaciones, realizar multitarea y gestos de las anteriores generaciones, están ici.

Et tout va très très vite. Le nouveau processeur de 5 nanomètres, l’Exynos W920, ainsi que les 1,5 Go de mémoire RAM permettent au système de fonctionner en douceur à tout moment.

Je n’ai jamais eu l’impression que l’horloge était paresseuse et cela nous permet d’effectuer plusieurs tâches à la fois, ce que j’apprécie vraiment.

Par exemple, nous pourrons nous entraîner et appuyer sur l’un des boutons latéraux pour accéder à l’écran principal et, à partir de là, accéder au menu pour changer la chanson en cours ou voir les notifications.

C’est l’idéal car me permet d’en faire plus sans sortir mon téléphone de ma poche Et oui, vous pourrez également répondre aux notifications de certaines applications, à la fois avec des messages vocaux en texte, du texte via un mini-clavier qui apparaît à l’écran ou avec des réponses prédéterminées.

Au niveau des fonctions comme la smartwatch elle est très complète et si vous l’utilisez avec un mobile Samsung, la palette d’options est énorme comme une meilleure et plus grande intégration avec les applications que vous installez sur la montre et que vous avez également sur votre mobile ou des fonctions de santé aussi curieuses que le détecteur de ronflement.

Nous parlerons de savoir s’il est possible de porter la Watch 4 la nuit grâce à sa batterie, mais la mesure du sommeil je pense qu’elle le fait de manière très réussie et si vous avez un mobile Samsung sur la table de chevet, les microphones et le processeur des deux appareils vous dira le lendemain matin si vous avez ronflé ou non.

C’est une fonction pour le moins curieuse, mais les plus grandes innovations se trouvent sur le toit du sport. Comme son frère le Classic, nous avons la mesure de 90 sports différents et la possibilité de choisir à tout moment ce que l’on veut faire ou d’activer la détection automatique.

Cela fonctionne très bien et, par exemple, si vous marchez vite pendant plus de 10 minutes, la montre vous dira si vous voulez compter cela comme une séance de sport, en démarrant le chronomètre de ces 10 minutes précédentes.

La mesure sportive en termes de battements par seconde m’a semblé assez précise, mais comme on vous le dit toujours, ce n’est pas un dispositif médical.

Et cela s’étend à la mesure de l’oxygène dans le sang ou au calcul de l’IMC -body mass index’-, qui est la fonction étoile. Il suffit de poser le bout des doigts sur les boutons latéraux pour fermer le circuit, de ne pas bouger pendant quelques secondes et cela nous donne une approximation de notre composition corporelle.

À quoi ça sert? Eh bien, à part regarder notre santé de manière plus détaillée, pour pouvoir comparer notre état physique pendant que nous faisons de l’exercice.

L’horloge nous encourage assez à nous lever de la chaise Et j’aime remplir les cœurs, car c’est le même processus de « fermeture de l’anneau » que sur l’Apple Watch. Sur ce, Samsung, mes plus sincères félicitations.

Vous pourrez également recevoir et répondre aux appels et si vous avez le modèle LTE, vous n’aurez pas à transporter votre mobile dans votre poche pour continuer à recevoir des notifications.

C’est une smartwatch avec toutes les lettres, mais je trouve encore peu d’applications dans le magasin, surtout si on va vers les plus utilisées et que le processus de configuration est un peu lourd, puisqu’il faut installer plusieurs applications (Wear and Health) dans le mobile, ainsi que divers plugins pour faire fonctionner l’horloge.

Un peu plus d’une journée d’utilisation si on exploite toutes ses fonctions

La Watch 4 a une tonne de fonctionnalités, un écran lumineux haute résolution et WearOS et tout cela fonctionne contre l’autonomie.

Plus une smartwatch comprend, avec la technologie actuelle, moins d’autonomie. C’est ce que nous avons vu avec chaque génération de la Huawei Watch. Le premier avait une grande autonomie, le second est tombé de moitié et avec la Watch 3 nous avons eu un jour et demi avec tout activé.

Et il en va de même pour les nouvelles montres Samsung, puisqu’avec l’écran à luminosité automatique et les principales fonctions de mesure, ainsi que les notifications, nous avons pour une journée complète d’utilisation.

Cela signifie qu’il peut passer la nuit, mais il faut le charger avec le café du matin pour pouvoir le transporter le lendemain et que le chargement complet prend presque une heure et demie.

Donc, vous devez décider si vous voulez mesurer le sommeil… ou combien de temps vous êtes éveillé. Et la charge se fait à l’aide du chargeur sans fil et magnétisé fourni dans la boîte.

Les meilleures montres connectées que vous pouvez acheter si vous avez un Android

Samsung et Huawei ont été les deux entreprises leaders en matière de création de montres intelligentes pour Android. Cependant, avec toute la controverse de Huawei et bien que sa dernière smartwatch, la Watch 3, soit une excellente montre, il semble que Samsung soit resté seul.

Actuellement, C’est la seule smartwatch qui peut résister à l’Apple Watch à la fois en termes de fonctions et dans cet écosystème particulier que possèdent ceux de Cupertino et que, semble-t-il, ils veulent imiter les Sud-Coréens.

L’écran est spectaculaire, les performances sont rapides et fluides, c’est une montre très confortable et la meilleure chose est qu’elle a plus de fonctions grâce à WearOS, mais sans perdre l’essence de Tizen et cette navigation à travers des menus circulaires.

Je trouve que la lunette numérique répond bien, même si j’ai mieux aimé la finition circulaire des Active, et la seule raison de choisir la Watch 4 ou 4 Classic est si vous voulez une lunette mécanique ou non, puisque dans le reste des fonctions ils sont cloués.

La Galaxy Watch 4 est la montre connectée de Samsung plus axée sur le sport. Il possède une lunette numérique tactile et dispose de 90 surveillances sportives, ainsi que de la certification IP68 et du système WearOS.

Si vous possédez un mobile Samsung, c’est la montre qu’il vous faut choisir si vous souhaitez une smartwatch avec toutes les fonctions possibles. Et oui, cette gamme d’options et de fonctions signifie que la batterie vous durera un jour et demi, si elle arrive.

Ce qui est clair, c’est que Samsung a bien fait les choses et cette montre va vous séduire… si vous n’avez pas de Huawei ou d’iOS, car elle n’est pas compatible avec ces systèmes.