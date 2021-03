Samsung Galaxy Watch 4: ce que nous voulons voir

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

La Galaxy Watch 3 est sans doute la meilleure montre intelligente pour les utilisateurs d’Android et l’un des rares appareils portables qui peuvent vraiment aller de pair avec l’Apple Watch. Mais cela ne signifie pas que c’est parfait – il y a encore de la place pour l’amélioration du matériel, et le logiciel pourrait également subir une refonte importante. La société joue la carte de la sécurité depuis un certain temps, et la Samsung Galaxy Watch 4 représente une bonne occasion de faire un bond en avant.

Mais qu’est-ce que la Galaxy Watch 4 pourrait apporter à la table? Nous avons quelques idées de ce que nous aimerions voir, y compris des avancées significatives ainsi que des correctifs pour des choses qui sont, franchement, plutôt défectueuses.

Plus de puissance de traitement et de stockage

Samsung n’a pas considérablement amélioré les composants internes de ses smartwatches depuis la Galaxy Watch originale de 2018. La Galaxy Watch 3 tourne toujours autour d’une puce double cœur Exynos 9110, et les 4 Go de stockage intégré ne sont pas vraiment spacieux. Il est clair que la Galaxy Watch 4 pourrait supporter de nouveaux éléments internes, que ce soit pour améliorer la réactivité ou offrir une marge de manœuvre pour de nouvelles fonctionnalités.

Malheureusement, ce que Samsung pourrait faire ensuite n’est pas clair. Il n’y a pas de suivi de l’Exynos 9110 au moment où nous écrivons ceci. L’option la plus simple pourrait être un Exynos 9110 construit sur un processus de fabrication plus récent (par exemple, 7 nm au lieu de 10 nm), mais cela pourrait ne pas conduire à un bond de vitesse majeur. Il y a de fortes chances que toute mise à niveau du processeur pour la Galaxy Watch 4 soit itérative à moins que Samsung n’introduise un design véritablement nouveau.

Cependant, il existe encore des moyens pour l’entreprise d’améliorer ses performances. Plus de RAM pourrait aider la Galaxy Watch 4 à jongler avec plus de tâches à la fois, sans parler d’activer les tâches qui pourraient nécessiter plus de mémoire. Et une mise à niveau du stockage est à la fois simple et franchement en retard – Apple a depuis un certain temps des smartwatches avec 32 Go de stockage, donc il n’y a aucune excuse pour que Samsung s’en tient à 8 Go.

Des capteurs plus (et meilleurs)

Les meilleures montres intelligentes sont de précieux outils de santé et de remise en forme. Samsung le sait déjà et dispose de fonctionnalités telles que les lectures ECG et la surveillance de l’oxygène dans le sang, mais il y a clairement de la place pour se développer pour la Samsung Galaxy Watch 4. D’ailleurs, cela pourrait améliorer les capteurs déjà en place.

L’ajout le plus probable est un moniteur de glycémie. Des rumeurs ont déjà circulé sur de tels moniteurs à la fois dans la Galaxy Watch 4 et dans l’Apple Watch Series 7. De plus, cela a tout simplement du sens. Environ 10,5% de la population américaine est diabétique, selon le CDC. Si ces diabétiques peuvent suivre leur taux de sucre dans le sang sans prélever de sang ou porter plus que la Galaxy Watch 4, cela pourrait grandement améliorer leur qualité de vie.

Cependant, nous aimerions surtout voir Samsung réparer les capteurs existants. Le GPS et les capteurs de fréquence cardiaque de la Galaxy Watch 3 sont parfois inexacts. Bien que les échecs ne soient généralement pas extrêmes, ils sont suffisants pour fausser vos données de forme et de santé. Des mesures plus précises pourraient aider la Galaxy Watch 4 à rivaliser avec les montres intelligentes conventionnelles et (dans certains cas) les montres de fitness dédiées.

Avant que quiconque ne demande: non, nous ne nous attendons pas à ce que Samsung ramène MST. La société évite clairement son émulateur de bande magnétique, après l’avoir abandonné avec le Galaxy S21, et il est peu probable que vous voyiez un changement d’avis au moment où la Galaxy Watch 4 sera disponible.

Un meilleur écosystème logiciel

La version Samsung de Tizen est considérée comme l’une des meilleures plates-formes logicielles portables en dehors de l’Apple Watch, et pour une bonne raison. Son interface circulaire est généralement facile à comprendre, réactive et même agréable à utiliser si vous avez une lunette tournante. Il ne serait pas du tout surprenant que la Galaxy Watch 4 n’inclue guère plus qu’un léger raffinement de l’expérience que vous voyez aujourd’hui.

Tizen n’a pas beaucoup évolué, cependant, et les fissures commencent à apparaître. La sélection d’applications est encore modeste, notamment. Vous trouverez des applications utiles comme Spotify et Strava, mais vous ne pouvez tout simplement pas compter sur la recherche d’applications de niche comme vous pouvez le faire avec Apple – et le système d’exploitation Wear de Google a au moins des fondements Android pour faciliter les conversions d’applications. Peu importe à quel point le matériel de la Galaxy Watch 4 s’améliore, il peut être difficile si les utilisateurs ne trouvent pas les utilitaires qu’ils souhaitent. Samsung pourrait faire plus pour courtiser les développeurs, ou au moins payer pour rendre certaines applications disponibles.

Cependant, Samsung passera-t-il simplement à Wear OS? Pas nécessairement. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles la société publie une montre Wear OS, ce n’est peut-être pas la Galaxy Watch 4. Et bien que nous aimerions voir Samsung bouleverser les choses avec de nouveaux logiciels, il faudra peut-être personnaliser fortement la plate-forme de Google si elle veut préservez la lunette rotative et les autres fonctionnalités que vous connaissez de la gamme Galaxy Watch. Nous souhaitons en fin de compte que Samsung affine son expérience et élargisse la sélection d’applications – peu importe comment l’entreprise y parvient.

Cela inclut une meilleure prise en charge des téléphones non Samsung, remarquez. Bien que vous puissiez certainement utiliser les smartwatches Samsung existantes avec des téléphones non-Galaxy et même des iPhones, il est difficile de les coupler avec ces combinés. Non, nous ne nous attendrions pas à ce que la Galaxy Watch 4 fonctionne aussi bien avec un iPhone que l’Apple Watch (les politiques d’Apple l’empêchent), mais ce serait formidable d’utiliser les bracelets avec un téléphone Pixel ou Mi sans avoir l’impression que nous ‘ J’ai fait un pas en arrière.

Plus de choix de conception

Demandez à un propriétaire d’Apple Watch quelle est sa caractéristique de conception préférée et il vous indiquera peut-être la quantité de choix de boîtiers et de bracelets. Vous pouvez obtenir une large gamme de couleurs et de matériaux de boîtiers ainsi que de très nombreux bracelets officiels. Si vous êtes assez aventureux, il y a de fortes chances que vous ne rencontriez jamais une autre personne avec un look similaire. Vous n’obtenez pas cette variété avec Samsung. Il n’y a que trois couleurs efficaces pour la Galaxy Watch, deux choix de matériaux et une poignée de bracelets officiels.

La Galaxy Watch 4 mérite une sélection plus large. Samsung n’a pas besoin de correspondre à Apple, mais il serait apprécié s’il y avait suffisamment de choix pour que vous puissiez obtenir une montre aussi extravertie ou réservée que vous. Pourquoi ne pas proposer une gamme complète de couleurs pour tous les matériaux et tailles de boîtiers, ainsi que des bracelets propriétaires dans plus que quelques styles? Votre montre se coordonnerait idéalement avec votre garde-robe, pas seulement avec votre téléphone.

Il y a eu des hochements de tête dans cette direction avec une fonction de création de votre montre Samsung Design Studio pour les montres actuelles. Cependant, nous aimerions vraiment voir cela prendre vie pour la Galaxy Watch 4 avec la possibilité de créer une montre hautement personnalisée. Les ingrédients sont là – Samsung a juste besoin de suivre.

Vous nous dites: que voulez-vous de la Samsung Galaxy Watch 4?

Bien sûr, nous ne pouvons pas couvrir toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter ici. Qu’aimeriez-vous voir dans la Galaxy Watch 4? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires!