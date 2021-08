Samsung Galaxy Watch 4 : Chaud ou pas ? (Sondage)

La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic sont les montres intelligentes les plus importantes de Samsung depuis longtemps. Ce sont les premières montres connectées Wear OS de la société après des années d’utilisation de Tizen, et le produit d’une collaboration avec Google. Ajoutez une nouvelle détection de la composition corporelle, un processeur plus rapide et un affichage mis à jour et le bracelet pourrait donner l’impression que c’est un saut au-delà de la Galaxy Watch 3.

Cela dit, il est facile de comprendre pourquoi les montres intelligentes pourraient ne pas plaire à tout le monde. Samsung joue la sécurité avec le design de la Galaxy Watch 4 et de son homologue Classic. Et tandis que le nouveau Wear OS promet un écosystème d’applications plus riche et une intégration plus étroite avec Android, vous pourriez manquer Tizen si vous êtes un vétéran de la Galaxy Watch avec de nombreuses applications.

