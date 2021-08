Samsung Galaxy Watch 4 Classic a un cadran de montre qui ressemble aux fesses d’un singe

Je viens de commencer à tester la version classique du Samsung Galaxy Watch 4, et lorsque je faisais défiler la liste des cadrans pour en choisir un, l’horloge que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus a attiré mon attention.

Ouais. On dirait que le cadran de l’horloge dépasse des fesses du singe. Bien que la photo montre en fait le singe de côté, il n’est pas clair en un coup d’œil si les deux pattes les plus proches sont les droites du chimpanzé, ou les pattes arrière – peut-être que le singe est tourné vers nous et regarde par-dessus son épaule.

Dès que j’ai vu le cadran de montre de singe-bum, je n’ai pas pu ignorer le visage de singe-bum-watch. J’ai fait un sondage studieux auprès de tout le monde dans les bureaux de TechRadar, et le consensus était “oui, c’est un singe-bum-watch-face”.

Cela ne me dérange pas le visage de singe-bum-watch de la Samsung Galaxy Watch 4. En fait, je suis devenu quelque peu fasciné par le cadran de montre de singe. Ce chimpanzé semble si effronté, si heureux, de secouer sa babouin comme ça – même s’ils ont clairement mal compris ce qu’est un “singe hurleur”.

Vous pouvez changer l’animal en appuyant sur la montre pour montrer un lapin, un chat ou un mouton, mais aucun d’entre eux ne s’aligne avec le cadran de la montre pour avoir une horloge à l’arrière. Non, je vais rester avec le petit marm-cul-et.

(Crédit image : Avenir)

Analyse : revérifiez vos graphiques

Quelque chose m’a été dit par de nombreux graphistes et amis artistes et connaissances, c’est que lorsque vous concevez ou dessinez quelque chose de simple, vous devez vraiment l’examiner par la suite. Vous devez penser comme le spectateur le plus sale possible, pour voir si le graphique pourrait être mal interprété pour autre chose.

Dans ce cas, un artiste du siège de Samsung avait probablement besoin de se demander “Est-ce qu’on dirait que l’horloge sort des fesses du singe ?”, et se met à la place des journalistes enfantins. Peut-être qu’ils auraient pu retravailler légèrement le petit ca-ca-menton pour qu’il soit clair d’un coup d’œil qu’il était de côté.

Alternativement, il est très possible que le concepteur ait simplement dessiné le singe (certes très beau) sans avoir les aiguilles de l’horloge pour le recouvrir, il n’a donc pas découvert la coïncidence du singe-bum-montre-visage.

Ce n’est pas un problème, vraiment, et il doit y avoir des personnes qui lisent cet article qui ne le voient pas. Mais j’ai montré l’icône à suffisamment de personnes qui ont vu le cul de singe pour savoir que je ne suis pas seul.

Oh, et si vous avez apprécié ces jeux de mots sur les singes, pour mémoire, je sais que « titi » et « macaque » sont aussi des espèces, mais ils semblaient tout simplement trop faciles. Je peux voir des clochards sur ma montre, mais je ne suis pas si enfantin.