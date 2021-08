Samsung Galaxy Watch 4 Classic contre Mobvoi TicWatch Pro 3 : Bataille des meilleurs

En tête du peloton

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

Roi de la batterie

Mobvoi TicWatch Pro 3

La Galaxy Watch 4 Classic est le joyau de la gamme de vêtements portables de Samsung. Cette montre connectée peut presque tout faire, du nouveau capteur de santé BioActive à la dernière version de Wear OS. Cependant, ces fonctionnalités ne sont pas bon marché et certaines d’entre elles ne fonctionnent qu’avec les téléphones Samsung. Vous ne pourrez pas non plus accéder à votre assistant Google pour le moment.

À partir de 350 $ chez Samsung

Avantages

Exécute le nouveau Wear OS 3 Processeur rapide et économe en énergie Plus de RAM et de stockage Capteurs de santé avancés Lunette tournante physique pour la navigation

Les inconvénients

Plus cher Actuellement, pas d’assistant Google Certaines fonctionnalités de santé sont verrouillées sur les téléphones Samsung

Le TicWatch Pro 3 fait beaucoup de choses très bien ; la durée de vie de la batterie et la visibilité extérieure en sont deux. De plus, grâce au processeur Snapdragon 4100, non seulement la montre a d’excellentes performances, mais elle sera également mise à niveau vers le nouveau Wear OS 3 en 2022. Cependant, elle manque de fonctionnalités de suivi de la santé haut de gamme comme la surveillance ECG et un BIA capteur.

300 $ sur Amazon

Avantages

Bonnes performances Disponibilité de l’Assistant Google Excellente autonomie de la batterie Ensemble solide de fonctionnalités de santé L’affichage à double couche est fantastique pour une visualisation en extérieur

Les inconvénients

N’obtiendra pas Wear OS 3 avant la mi-2022 N’offre pas de capteurs ECG ou BIA Navigation tactile uniquement Conception plus volumineuse

La bataille entre le nouveau Samsung Galaxy Watch 4 Classic et le Mobvoi TicWatch Pro 3 n’est pas tout à fait une victoire éclatante pour Samsung comme vous pouvez le penser. Depuis sa sortie, la TicWatch Pro 3 est l’une des meilleures montres connectées Android. Mais, la Galaxy Watch 4 Classic a du punch que même le portable très compétent de Mobvoi a du mal à surmonter.

Le TicWatch Pro 3 a quelques astuces, comme le fantastique écran à double couche qui apporte non seulement une excellente autonomie à la montre, mais également une excellente visibilité en extérieur. Cependant, avec la sortie de la dernière smartwatch de Samsung, la TicWatch Pro 3 est devenue obsolète grâce à l’exécution d’une ancienne version de Wear OS. Alors que la Galaxy Watch 4 Classic a remporté le titre de meilleure montre Wear OS, la TicWatch Pro 3 ne recule pas.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic : inaugurer la nouvelle ère des wearables

Source : Daniel Bader / Android Central

Ces montres ont adopté une approche plus traditionnelle dans le domaine de l’apparence en optant pour des cornes plus grandes et des lunettes prononcées. Cependant, les côtelettes de conception et de fabrication de Samsung commencent à apparaître lorsque vous commencez à regarder de plus près chaque smartwatch.

En comparant l’option plus grande de 46 mm pour la Galaxy Watch 4 Classic à la TicWatch Pro 3, nous constatons que dans toutes les dimensions, la montre Samsung est plus petite d’un millimètre ou deux, mais elle offre un affichage plus grand dans un encombrement réduit. Bien que la montre soit plus petite, elle est plus lourde grâce à son boîtier entièrement en acier inoxydable. Outre l’écran plus grand, Samsung intègre également une technologie sérieuse dans le boîtier de la montre mince.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique Mobvoi TicWatch Pro 3 Taille 45,5 x 45,5 x 11,0 mm

41,5 x 41,5 x 11,2 mm 47 x 48 x 12,2 mm Poids 52 g

46,5 g 42 g Écran Super AMOLED 1,4 pouces (450 x 450)

Super AMOLED 1,2 pouces (396×396) AMOLED Retina 1,4 pouces (454×454)

LCD FSTN Matériau Boîtier en acier inoxydable Acier inoxydable + plastique Système d’exploitation Wear OS Propulsé par Samsung Wear OS 2.3 Processeur Exynos W920 (5 nm) Qualcomm Snapdragon 4100 Mémoire 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage 1 Go de RAM

8 Go de stockage Batterie 361mAh

Accéléromètre de capteurs 247mAh 577mAh

Baromètre

Gyro

Géomagnétique

Léger

Capteur bioactif (fréquence cardiaque)

ECG

BIA NFC

Gyroscope

Baromètre

SpO2

Rythme cardiaque

Détecteur de lumière ambiante

Accéléromètre Connectivité LTE (en option)

Bluetooth 5.0

Wifi

NFC

GPS Bluetooth 4.2 et BLE

GPS Durabilité 5ATM

IP68

MIL-STD-810G IP68 et adapté à la natation Couleurs Noir

Bracelet Silver Shadow Black taille 20mm

20mm 22mm

La réalisation la plus importante de Samsung dans sa smartwatch est peut-être qu’il est le premier à exécuter le nouveau Wear OS 3. Non seulement Samsung obtient les premiers pas sur le logiciel, mais la société l’a également co-développé avec Google. Cela donne à la Galaxy Watch 4 Classic un avantage car elle obtiendra d’abord toutes les nouvelles fonctionnalités, et dans certains cas, les fonctionnalités seront exclusives à Wear OS 3.

Le Galaxy Watch 4 Classic exécute le nouveau Wear OS 3, mais pour le moment, il n’a pas l’assistant Google comme le fait le TicWatch Pro 3.

À ne pas négliger, le TicWatch Pro 3 sera mis à jour vers la nouvelle version du système d’exploitation, mais cela n’arrivera pas avant la mi-2022. Mais, parce que le processeur Snapdragon 4100 que la montre Mobvoi exécute n’a pas été conçu avec le nouveau système d’exploitation à l’esprit, on ne sait pas à quel point les deux vont s’imbriquer.

Source : Chris Wedel / Android Central

En parlant de processeurs, la Galaxy Watch 4 Classic poursuit la tendance de Samsung à utiliser ses puces conçues en interne pour ses appareils portables. Utilisant une architecture de 5 nm pour l’Exynos W920, la Galaxy Watch 4 Classic a non seulement beaucoup de puissance, mais elle est également très efficace. En associant cela à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, chaque action sur la montre se déroule de manière très fluide.

Le processeur Snapdragon 4100 et 1 Go de RAM sur le TicWatch Pro 3 en font l’une des montres intelligentes les plus performantes disponibles. Ainsi, bien que cette montre ne soit pas en reste dans la gestion des tâches quotidiennes, elle n’a pas la marge de manœuvre en termes de performances dont la Galaxy Watch 4 Classic peut se vanter à mesure que les appareils vieillissent.

Source : Android Central

En termes d’utilisation des montres, l’un des piliers des montres intelligentes Samsung Galaxy a été la lunette tournante. Bien que l’utilisation d’une couronne rotative soit peut-être une façon plus traditionnelle de naviguer dans une montre, Samsung a choisi d’utiliser toute la lunette supérieure de la montre pour accomplir la même tâche.

Les clics satisfaisants lorsque vous tournez l’anneau supérieur de la montre pour vous déplacer dans le tiroir de l’application, un message ou un e-mail aident à garder une plus grande partie de l’écran visible au lieu d’être bloqué par votre doigt – sans parler de plus de taches. Bien que le défilement avec l’écran tactile du TicWatch Pro 3 soit fluide et fonctionne très bien, il est difficile de ne pas affirmer que la lunette tournante n’est pas une méthode supérieure.

Source : Daniel Bader / Android Central

Samsung a également été un pionnier du suivi de la santé sur les montres intelligentes Android, qui se poursuit avec la Galaxy Watch 4 Classic. La montre apporte la technologie de lecture ECG qui a été trouvée sur la génération précédente de montres Galaxy et qui l’a améliorée. Le nouveau réseau de capteurs BioActive vous offre les fonctionnalités attendues telles que la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, l’ECG, mais le BIA est également introduit.

Le TicWatch Pro 3 offre un ensemble solide de fonctionnalités de suivi de la santé, mais il lui manque les fonctionnalités avancées de la Galaxy Watch 4 Classic.

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) vous permet de prendre des mesures sur la montre afin que vous puissiez suivre des éléments tels que le pourcentage de muscle squelettique et de graisse corporelle à partir de votre montre. En combinant ces lectures avec les autres résultats de surveillance de la santé, la Galaxy Watch 4 Classic peut vous donner une bien meilleure image de votre santé globale.

Source : Daniel Bader / Android Central

Alors que la smartwatch de Samsung, comme la TicWatch Pro 3, fonctionnera avec tous les téléphones Android, vous devrez utiliser un téléphone Samsung Galaxy si vous souhaitez profiter des lectures ECG. Même s’il s’agit de certains des meilleurs téléphones Android du marché, cette exigence devra toujours être prise en compte lors de la comparaison de ces appareils.

Mobvoi TicWatch Pro 3 : ne s’en va pas de sitôt

Source : Chris Wedel / Android Central

Même si le Galaxy Watch 4 Classic a beaucoup de cases cochées en le comparant au TicWatch Pro 3, tout n’est pas pessimiste pour la smartwatch Mobvoi. Pour certains, cette montre peut être la meilleure solution, selon leurs besoins.

Une caractéristique que seule la gamme de montres intelligentes TicWatch Pro peut se vanter est sa technologie d’affichage à double couche. Mobvoi utilise deux technologies distinctes pour que le TicWatch Pro 3 dispose d’un écran visible dans toutes les situations d’éclairage, même en plein soleil. Bien que la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung ait un écran fantastique, elle ne fait pas le poids face à la Pro 3 en extérieur.

La couche supérieure de l’écran est un panneau LCD transflectif qui utilise la lumière ambiante en sa faveur pour rendre l’écran très visible. Avec le TicWatch Pro 3, Mobvoi a ajouté un rétroéclairage afin que l’écran puisse également bien fonctionner dans l’obscurité. La partie vraiment cool est que le panneau LCD devient transparent lorsque l’écran AMOLED est activé, révélant un écran couleur vif.

Source : Chris Wedel / Android Central

En utilisant cette technologie à double couche, le TicWatch Pro 3 atteint une excellente visibilité dans toutes les conditions d’éclairage et gagne une autonomie de batterie inégalée. C’est parce que la couche supérieure de l’écran utilise très, très peu d’énergie pour fonctionner. Cependant, la Galaxy Watch 4 Classic a une bonne autonomie de batterie d’un peu plus de 24 heures, tandis que la TicWatch Pro 3 peut durer de trois à 45 jours.

Grâce au mode essentiel de la TicWatch Pro 3, si nécessaire, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie de la montre jusqu’à 45 jours entre les charges.

Comme mentionné précédemment, la TicWatch Pro 3 recevra sa mise à jour vers le nouveau Wear OS 3 à un moment donné en 2022. Cette mise à jour aidera à prolonger la longévité de la montre plus longtemps que certains autres appareils Wear OS actuels. Mais, malheureusement, ce changement de logiciel n’apportera aucune des fonctionnalités avancées de suivi de la santé ni la lunette tournante sophistiquée de la Galaxy Watch 4 Classic.

Aux prix actuels de ces smartwatches, il est difficile de dire que la TicWatch Pro 3 est celle qu’il faut se procurer. C’est à moins que vous passiez beaucoup de temps à l’extérieur, que vous ayez vraiment besoin de pouvoir utiliser votre montre pendant plusieurs semaines entre les charges, ou que vous ayez besoin de Google Assistant dès maintenant. La Galaxy Watch 4 Classic vous offre le logiciel le plus récent, vous offre plus d’options de suivi de la santé et une expérience matérielle plus raffinée, le tout pour quelques dollars de plus.

Celui à battre

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

Intelligent et beau

Offrant des performances inégalées et des fonctionnalités de surveillance de la santé à l’intérieur d’un boîtier en acier inoxydable raffiné, la dernière montre intelligente de Samsung est également lancée en tant que première avec Wear OS 3 – elle est parfaite pour presque tout le monde.

Prêt pour l’aventure

Mobvoi TicWatch Pro 3

Autonomie de la batterie pendant des jours

Avec Wear OS 3 dans son avenir, le TicWatch Pro 3 est une option viable pour ceux qui recherchent un suivi de santé occasionnel et qui ont besoin d’une montre qui peut être vue lors d’aventures et d’une batterie qui dure aussi longtemps que vous.

