Samsung Galaxy Watch 4 Classic s’affiche à nouveau dans des images en direct divulguées

Avant le dévoilement officiel que nous attendons le 11 août, nous commençons à avoir une image complète du Samsung Galaxy Watch 4 Classic – aidé par quelques images en direct de la smartwatch qui viennent de fuir sur le Web.

Les images sont une gracieuseté de 91mobiles, et bien que nous ne puissions pas confirmer qu’il s’agit de l’article authentique, elles correspondent à d’autres images que nous avons vues de la Galaxy Watch 4 Classic (que nous pensions auparavant n’être que la Galaxy Watch 4 ).

En termes d’images, les fuites précédentes de ce portable particulier ont toutes été des rendus, donc cela change de voir l’appareil réel dans la nature. Vous pouvez voir des boîtiers noir et argent et des options de bracelet noir et blanc sur la nouvelle photo. Il y a deux boutons physiques sur la droite lorsque vous regardez la montre.

(Crédit image: 91mobiles)

L’histoire jusqu’ici

Nous ne vous blâmerions pas si vous étiez un peu confus quant à la montre que nous examinons ici. C’est le successeur du Samsung Galaxy Watch 3, qui, comme mentionné ci-dessus, nous pensions à l’origine qu’il allait s’appeler l’ancien Galaxy Watch 4.

Cependant, ce titre est maintenant apparemment attribué à la montre précédemment connue sous le nom de Galaxy Watch Active 4, selon la plupart des rumeurs et des fuites. Cette montre fait suite à la Galaxy Watch Active 2 – il n’y avait pas d’Active 3, probablement pour que Samsung puisse faire fonctionner ses montres connectées sur le même système de numérotation.

Cela nous laisse donc avec la Galaxy Watch 4 Classic (fuite ci-dessus) et la Galaxy Watch 4 qui seront dévoilées le 11 août. À la date, il semble que nous allons également avoir droit à un dévoilement du Samsung Galaxy Fold 3 et le Samsung Galaxy Flip 3.

Analyse : un grand moment pour Samsung et Google

La Samsung Galaxy Watch Active 2. (Crédit image: Future)

Malgré les meilleurs efforts de Ticwatch et Fossil, le système d’exploitation Wear de Google reste loin derrière l’Apple Watch en termes de ventes et d’attention, mais cette année offre la possibilité d’un redémarrage.

Non seulement Google propose une mise à niveau majeure de son logiciel de montre intelligente dans les mois à venir, en partenariat avec Samsung, mais la série Galaxy Watch revient également à Wear OS (et apporte avec elle des friandises Tizen).

En unissant leurs forces, Samsung et Google espèrent pouvoir enfin offrir aux utilisateurs d’Android des produits pouvant sérieusement concurrencer l’Apple Watch, tout comme les meilleurs téléphones Android offrent une forte concurrence à l’iPhone.

Pour que cela se produise, le matériel et le logiciel doivent être corrects – et c’est ce que nous espérons avec la Galaxy Watch 4 Classic et la Galaxy Watch 4. Nous n’avons pas longtemps à attendre pour le savoir.