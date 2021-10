Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Apple Watch Series 7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Un classique très amélioré

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

Certains anciens, certains nouveaux

Apple Watch série 7

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est l’une des meilleures montres intelligentes Android que vous pouvez acheter dès maintenant pour de nombreuses raisons. Non seulement il est élégant, mais il regorge de fonctionnalités utiles. C’est aussi la première montre Wear OS 3. Vous profiterez de performances fluides, de capteurs de santé avancés et plus encore.



Avantages

GPS intégré LTE en option Capteurs de santé avancés Nouvelle plate-forme Wear OS 3 Performances améliorées

Les inconvénients

Manque de charge rapide Pas de compatibilité iOS

Bien que l’Apple Watch Series 7 ne soit pas un grand écart par rapport à son prédécesseur, les utilisateurs pourraient apprécier quelques améliorations subtiles. Pour commencer, les lunettes sont plus minces et les écrans sont plus grands. Vous disposez également d’un clavier complet, de cinq options de couleurs et d’un câble de charge USB-C pour une charge rapide.



Avantages

GPS intégré LTE en option Écrans plus grands Charge rapide Clavier complet

Les inconvénients

La durée de vie de la batterie ne s’est pas améliorée Pas de compatibilité Android

Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Apple Watch Series 7 : choisissez votre mise à niveau

Choisir entre Apple et Samsung, c’est comme choisir entre des pommes et des oranges. Ce sont toutes deux des montres connectées, mais elles s’adressent à des publics différents. Si vous êtes un utilisateur Android à la recherche d’une mise à niveau solide offrant une esthétique élégante, vous vous tournerez probablement vers le Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Il est disponible en deux tailles, possède des capteurs de santé avancés et fonctionne sur la nouvelle plate-forme Wear OS 3. Vous pouvez être assuré qu’il s’agit de l’une des meilleures montres intelligentes Android que vous pouvez acheter en ce moment.

Il va sans dire que les utilisateurs d’iOS seront probablement plus intéressés par l’Apple Watch Series 7. Après tout, les utilisateurs d’iOS ne peuvent pas profiter des smartwatches Android et vice versa. Il y a quelques améliorations mineures avec la série 7, mais les capteurs de santé et les fonctions de suivi n’ont pas changé. Si vous souhaitez disposer de la technologie portable la plus récente, vous vous contenterez peut-être des mises à niveau mineures.

La nouvelle et améliorée Samsung Galaxy Watch 4 Classic apporte beaucoup à la table

Source : Daniel Bader / Android Central

La gamme Galaxy Watch existe depuis un certain temps maintenant. Samsung s’efforce toujours d’améliorer chaque nouvelle version, mais la Galaxy Watch 4 Classic l’amène à un tout autre niveau. Une mise à niveau de la Galaxy Watch 3, la Galaxy Watch 4 Classic apporte beaucoup à la table. Il existe deux options de taille de boîtier : 42 mm et 46 mm. La plupart des utilisateurs adoreront la lunette tournante physique qui permet une navigation fluide et facile.

Les deux boîtiers sont disponibles dans une finition en acier inoxydable élégante mais durable. Si vous voulez un modèle en aluminium léger, vous devrez considérer la Galaxy Watch 4 standard, disponible en 40 mm et 44 mm. De plus, le modèle standard a une lunette capacitive au lieu d’une lunette physique. Gardez à l’esprit que la Galaxy Watch 4 Classic n’est disponible qu’en noir et argent.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique Apple Watch Série 7 Dimensions 41,5 x 41,5 x 11,2 mm

45,5 x 45,5 x 11,0 mm 41 x 35 x 10,7 mm

Écran 45 x 38 x 10,7 mm Super AMOLED 1,2 pouces, 396 x 396

Super AMOLED 1,4 pouces, 450×450 Écran Retina 1,8 pouces, 352×430

Écran Retina 1,9 pouces, 396 x 484 capteurs Capteur bioactif (HRM), ECG, accéléromètre, gyroscope, géomagnétique, baromètre, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, oxymètre de pouls, ECG, thermomètre, capteur de lumière ambiante Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi, LTE en option Bluetooth 5.0, Wi-Fi, LTE en option Autonomie de la batterie 40 heures 18 heures Stockage interne 16 Go 32 Go Résistance à l’eau 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G 5ATM ECG ✔️ ✔️ SpO2 ✔️ ✔️ NFC ✔️ ✔️ LTE en option ✔️ ✔️

Lorsque l’on compare le Samsung Galaxy Watch 4 Classic et l’Apple Watch Series 7, la durée de vie de la batterie est un facteur clé à prendre en compte. Ce n’est peut-être pas beaucoup mieux, mais la Galaxy Watch 4 Classic offre une meilleure autonomie que son concurrent. Au lieu de 18 heures, vous obtiendrez environ 40 heures d’autonomie. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à recharger tous les deux jours environ, en fonction de votre utilisation. L’inconvénient est que vous n’aurez pas de câble de charge rapide, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il prenne plus de temps pour atteindre une charge complète.

De nombreuses montres prétendent offrir des performances plus rapides et meilleures, mais elles ne sont jamais à la hauteur de ces affirmations. Heureusement, ce n’est pas quelque chose dont vous avez à vous soucier avec le Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le nouveau modèle offre 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage. Lorsque vous l’associez au nouveau SoC Exynos qui offre une amélioration de 20 % du processeur, vous serez aux premières loges pour des performances ultra fluides.

La Galaxy Watch 4 Classic est équipée d’un capteur BioActive 3-en-1 qui abrite plusieurs puces en une.

L’une des plus grandes améliorations concerne les capteurs de santé. La gamme Galaxy Watch n’est pas étrangère au suivi avancé de la santé, mais il y a plus avec les nouveaux modèles. La Galaxy Watch 4 Classic est équipée d’un capteur BioActive trois en un qui abrite plusieurs puces en une. Vous pourrez toujours prendre de nombreuses mesures, notamment l’ECG, la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

Sur cette note, le BIA est un nouvel ajout. Cette fonctionnalité est conçue pour fournir aux utilisateurs une meilleure compréhension de leur bien-être général. Vous pourrez afficher des indicateurs de santé clés tels que le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire squelettique, le taux basal et le taux métabolique. Une fois que vous vous pesez sur une balance, vous entrez votre poids dans l’application Body Composition et prenez une lecture. Placez simplement votre majeur et votre annulaire légèrement contre les touches latérales avec la paume vers le haut. En 15 secondes, vous recevrez votre lecture.

Nous serions négligents de ne pas mentionner l’introduction de Wear OS 3 sur le Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Vous aurez accès à de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur la plate-forme précédente de l’entreprise, Tizen OS. Par exemple, vous pouvez utiliser Google Assistant et Google Pay. Vous aurez également accès à une plus large sélection d’applications, grâce au Google Play Store.

L’Apple Watch Series 7 propose quelques améliorations, mais en valent-elles la peine ?

Source : Pomme

Si vous venez tout juste de commencer à profiter de votre Apple Watch Series 6, vous vous demandez peut-être si vous devez passer à la nouvelle Apple Watch Series 7. Certaines personnes mettent à niveau, quelle que soit la taille des améliorations, mais d’autres voudront peut-être décidez si cela en vaut vraiment la peine. Cela peut être un sujet de débat parmi les utilisateurs d’Apple. Il n’y a pas de nouveaux capteurs de santé ou de nouvelles fonctionnalités de fitness, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit.

L’une des améliorations les plus significatives de l’Apple Watch Series 7 est la conception physique. Apple a introduit cette fois des tailles de boîtier plus grandes, y compris les options 41 mm et 45 mm. Avec ces boîtiers plus grands, les utilisateurs auront également des lunettes plus minces et des zones d’affichage plus grandes. Vous aurez également cinq options de couleurs différentes lors du choix d’un modèle en aluminium : minuit, starlight, vert, bleu et (PRODUCT)RED.

Apple a augmenté la luminosité de l’affichage permanent de 70 % à l’intérieur.

Bien qu’un écran plus grand ne semble pas être un gros problème, il existe d’autres avantages. Par exemple, Apple a augmenté la luminosité de l’affichage permanent de 70 % à l’intérieur. Il peut également contenir 50% plus de texte sur son écran que son prédécesseur. Une autre amélioration qui découle de l’affichage plus proéminent est un clavier QWERTY complet. Grâce à la fonction QuickPath, vous pouvez appuyer ou glisser d’une lettre à l’autre lors de la saisie.

Si vous êtes un aventurier robuste, vous apprécierez que l’Apple Watch Series 7 offre un verre avant 50 % plus épais que les modèles précédents, ce qui signifie une meilleure résistance et durabilité. Il existe également un indice IP6X, ce qui signifie que la montre est résistante à la poussière. Ainsi, même si ce n’est pas aussi impressionnant que l’indice de durabilité de qualité militaire du Samsung Galaxy Watch 4 Classic, il s’agit d’une amélioration dans le monde Apple.

En ce qui concerne les fonctionnalités, l’Apple Watch Series 6 offre désormais une charge plus rapide grâce au nouveau câble USB-C. Bien que cela ne change pas la décevante autonomie de la batterie de 18 heures, cela signifie que vous pouvez faire passer votre Apple Watch morte de 0 à 80% en 45 minutes. Ainsi, lorsque vous êtes pressé, seulement 8 minutes de charge vous procureront 8 heures d’autonomie.

Lorsque vous mettez toutes ces améliorations mineures ensemble, il peut être suffisant pour certaines personnes d’envisager une mise à niveau vers l’Apple Watch Series 7. Cela dit, vous n’obtiendrez aucun nouveau capteur ou avantage de suivi sur ce modèle. Si vous êtes parfaitement satisfait de votre Apple Watch Series 6, cela ne vaut peut-être pas l’argent supplémentaire.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Apple Watch Series 7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Daniel Bader / Android Central

L’un des principaux facteurs déterminants lors du choix entre la Samsung Galaxy Watch 4 Classic et l’Apple Watch Series 7 dépendra de votre système d’exploitation préféré. Certains utilisateurs d’Apple peuvent être disposés à acheter la série 7 pour les quelques mises à niveau qu’elle propose. Vous obtenez un design raffiné avec un écran plus grand, un clavier complet, une charge plus rapide et une meilleure luminosité à l’intérieur. Cependant, si ces fonctionnalités ne sont pas importantes pour vous, vous voudrez peut-être vous en tenir à votre ancienne Apple Watch.

Pour les utilisateurs d’Android, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic sera probablement un investissement rentable. Vous obtenez une meilleure conception, des capteurs de santé améliorés et vous serez l’un des premiers utilisateurs de Wear OS 3. C’est plus cher que le modèle standard de la Galaxy Watch 4. La seule différence entre les deux est que vous obtenez des boîtiers plus grands et des lunettes physiques avec la Watch 4 Classic. Si vous êtes un fan d’intelligence et de style, cette montre pourrait bien être pour vous.

Un classique très amélioré

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

Beaucoup à aimer

En ce qui concerne les mises à niveau, le Samsung Galaxy Watch 4 Classic prend le dessus sur l’Apple Watch. Il y a un nouveau système d’exploitation, des capteurs de santé avancés et de meilleures performances. Si vous voulez une montre qui peut tout faire, vous avez peut-être rencontré votre match.

Certains anciens, certains nouveaux

Apple Watch série 7

Des améliorations petites mais coûteuses

À l’heure actuelle, nous savons que les mises à niveau de la gamme Apple Watch sont un succès ou un échec. Bien sûr, la série 7 a apporté quelques améliorations, mais leur valeur est à débattre. Si vous voulez une charge plus rapide et un écran plus grand, vous pourriez être vendu.

