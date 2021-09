Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Galaxy Watch 3 : devriez-vous mettre à niveau ?

Le nouveau roi

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

Renoncer à la couronne

Montre Samsung Galaxy 3

Samsung a repris toutes les fonctionnalités qui rendaient sa génération précédente de montres connectées géniales et les a rendues encore meilleures avec la Galaxy Watch 4 Classic. Avec des performances améliorées, une autonomie de batterie, de nouveaux capteurs de santé avancés et plus encore, ainsi que le nouveau système d’exploitation Wear, il s’agit désormais de la montre intelligente ultime.

À partir de 350 $ chez Samsung

Avantages

Exécute le nouveau capteur de santé 3 en 1 avancé Wear OS 3 Performances plus rapides Plus de mémoire et de stockage Prise en charge logicielle plus longue Résolution d’affichage améliorée

En tant que montre intelligente premium de Samsung à partir de 2020, la Galaxy Watch 3 est toujours un appareil fantastique, avec d’excellentes performances et une excellente construction. Bien qu’il exécute le système d’exploitation Tizen de Samsung, sa durée de vie est limitée. Cela signifie également qu’en raison de ce système d’exploitation, il dispose également d’un nombre limité d’applications disponibles.

À partir de 265 $ sur Amazon

Avantages

A encore deux ans de support Tizen OS A plus de choix de couleurs Des performances rapides A une option de boîtier en titane

Les inconvénients

Plus grand et plus lourd que la Galaxy Watch 4 Classic Processeur plus ancien et plus lent Moins de mémoire et de stockage Tizen ne sera pas pris en charge tant que Wear OS 3 Manque de nouveaux capteurs de santé Peu d’applications disponibles

Depuis la sortie du Samsung Galaxy Watch 3, il s’agit de l’une des meilleures montres intelligentes Android disponibles. Mais, avec la nouvelle Galaxy Watch 4 Classic à plein régime, le modèle de l’année dernière a peut-être trouvé sa place. Cela ne veut pas dire que l’ancienne version est soudainement une mauvaise montre connectée. Il a toujours des performances fantastiques et est l’une des plus belles montres intelligentes à ce jour. Cependant, Wear OS 3 étant le nouveau logiciel pour les montres intelligentes Samsung, le temps est limité. Donc, cela étant dit, si vous utilisez actuellement la Galaxy Watch 3, vous devriez peut-être passer à la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Regardons de plus près.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Galaxy Watch 3 : Tenir les choses à jour

Source : Daniel Bader / Android Central

En regardant les avantages et les inconvénients ci-dessus, il peut sembler que la Galaxy Watch 3 est une mauvaise montre connectée, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. C’est un excellent. Le nœud de la situation est que nous comparons cette montre à la dernière offre de Samsung, la Galaxy Watch 4 Classic.

Alors qu’à l’extérieur, ces deux wearables ont beaucoup en commun, à l’intérieur, les différences peuvent devenir énormes.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique Samsung Galaxy Watch 3 Taille 45,5 x 45,5 x 11,0 mm

41,5 x 41,5 x 11,2 mm 46,2 x 45 x 11,1 mm

42,5 x 41 x 11,3 mm Poids 52 g

46,5 g 53,8 g

Écran 48,2 g Super AMOLED 1,4 pouces (450 x 450, 330 PPP)

Super AMOLED 1,2″ (396×396, 330PPI) Super AMOLED 1,4 pouces (360×360, 364PPI)

Super AMOLED 1,2″ (360 x 360, 364PPI) Matériau Boîtier en acier inoxydable Boîtier en acier inoxydable Système d’exploitation Wear OS Propulsé par Samsung Tizen OS Processeur Exynos W920 (5 nm) Exynos 9110 (10 nm) Mémoire 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage 1 Go de RAM

8 Go de stockage Batterie 361mAh

247mAh 340mAh

Accéléromètre à capteurs 247mAh

Baromètre

Gyro

Géomagnétique

Léger

Capteur bioactif (fréquence cardiaque)

ECG

Accéléromètre BIA

Baromètre

Gyro

Géomagnétique

Léger

Connectivité ECG LTE (en option)

Bluetooth 5.0

Wifi

NFC

GPS LTE (facultatif)

Bluetooth 5.0

Wifi

NFC

GPS Durabilité 5ATM

IP68

MIL-STD-810G 5ATM

IP68

MIL-STD-810G Couleurs Noir

Argent Mystique Bronze

Noir mystique

Bande Mystic White taille 20mm

20mm 22mm

20mm

La plupart des spécifications du tableau sont identiques ou très proches, mais les différences s’avèrent importantes dans l’utilisation quotidienne. Pour commencer, même avec la batterie plus grande de la Galaxy Watch 4 Classic de 46 mm, elle est toujours plus légère que la Galaxy Watch 3. La nouvelle montre est plus petite dans toutes les autres dimensions tout en offrant la même taille d’affichage.

En parlant d’affichage, Samsung a amélioré la résolution de l’écran déjà superbe de la Galaxy Watch 3 pour son nouveau portable. Lorsque nous parlons d’un petit écran, par rapport à un smartphone, la moindre augmentation de la clarté visuelle a un impact.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Galaxy Watch 3 : L’OS fait la différence

Source : Hayato Huseman / Android Central

Au cours des dernières années, les montres intelligentes Samsung ont toutes eu d’excellentes performances globales. Cela est principalement dû au fait que Samsung a utilisé ses processeurs fabriqués par ses soins et les a optimisés avec le système d’exploitation interne, appelé Tizen. La preuve maximale de cette excellente optimisation est visible sur la Galaxy Watch 3, et il serait compréhensible que l’on craigne une baisse des performances maintenant que Samsung passe à Wear OS 3 sur la Galaxy Watch 4 Classic.

Avec un coup de main dans la création du nouveau Wear OS 3 avec un nouveau processeur plus puissant et 1,5 Go de RAM, la Galaxy Watch 4 Classic vole absolument au quotidien.

Cependant, comme Samsung n’utilise pas seulement son propre processeur, bien qu’il s’agisse d’une version nettement améliorée par rapport au modèle 2020, il a également participé au co-développement de Wear OS 3 avec Google. Étant donné que Samsung a influencé la conception du nouveau logiciel, il peut également garantir que le nouveau chipset Exynos alimentant la Galaxy Watch 4 Classic continue de fournir d’excellentes performances.

Ce passage à Wear OS 3 apporte des fonctionnalités supplémentaires qui manquaient à Tizen. Non seulement le nouveau portable aura désormais accès à des éléments tels que Google Assistant et Google Pay, mais il aura également accès à beaucoup plus d’applications qu’auparavant grâce à l’inclusion du Google Play Store.

Tizen sur la Galaxy Watch 3 fonctionne toujours et continuera de fonctionner. Cependant, ce ne sera pas pour toujours. Samsung a déclaré que le système d’exploitation continuerait à être pris en charge pour les montres existantes pendant trois ans à compter de la date de lancement de l’appareil. Pour la Galaxy Watch 3, ce sera jusqu’en août 2023. Après cela, l’avenir de la Galaxy Watch 3 est en suspens car elle ne sera pas mise à jour vers Wear OS 3.

Source : Daniel Bader / Android Central

Si vous avez utilisé un système d’exploitation Wear ou Tizen, vous avez probablement vu que les deux systèmes d’exploitation ont leurs avantages, de l’apparence de l’interface utilisateur à la prise en charge de l’application. Sur la Galaxy Watch 4 Classic, Samsung a fait du bon travail en fusionnant l’utilité de Wear OS 3 avec les repères visuels que les fans de Tizen apprécient sur la nouvelle smartwatch avec One UI Watch.

L’une des autres choses avec lesquelles Samsung est en tête du peloton est la façon dont il fait du fitness, et cela ne change pas avec la Galaxy Watch 4 Classic. En fait, il s’étend. Samsung a créé un nouveau capteur de santé 3-en-1 qui conserve les fonctionnalités de base de la Galaxy Watch 3, mais il est plus rapide et ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Par exemple, le nouveau capteur BIA (analyse d’impédance bioélectrique) de la Galaxy Watch 4 Classic peut fournir une image plus complète de votre état de santé général. Semblable à ce que les meilleures balances intelligentes peuvent fournir, ce nouveau capteur peut vous fournir votre masse musculaire squelettique, votre taux métabolique basal, votre eau corporelle et votre pourcentage de graisse corporelle à partir de votre poignet.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic vs Galaxy Watch 3 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Daniel Bader / Android Central

La Galaxy Watch 3 est toujours une montre intelligente très performante, donc la mise à niveau vers la nouvelle Galaxy Watch 4 Classic dépend de vos besoins personnels. Si vous voulez être sûr que vous disposez du logiciel le plus récent, que vous souhaitez une analyse de santé personnelle plus complète à partir de votre poignet, que vous avez besoin de plus d’options pour les applications et que vous disposez des fonds nécessaires pour mettre à niveau, alors la Galaxy Watch 4 Classic est un choix fantastique.

Mais, si vous êtes toujours satisfait de votre Galaxy Watch 3 et que vous souhaitez retarder la mise à niveau pendant quelques années, continuez par tous les moyens à utiliser l’une des meilleures montres intelligentes Samsung jamais conçues.

Le futur portable

Montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classique

Le tout-en-un passé et présent

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic inaugure la nouvelle ère de Wear OS et pour le fabricant de matériel. Samsung a conservé toutes les merveilleuses fonctionnalités de ses montres intelligentes pendant des années et a ajouté de nouveaux logiciels et des fonctionnalités de suivi de la santé plus avancées.

Pic Tizen

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 3

Prêt pour son buste en bronze

Lorsque Samsung a sorti la Galaxy Watch 3, cela a montré au monde ce que pouvait être une approche optimisée d’une smartwatch Android – et c’était génial. Cependant, avec Tizen recevant son avis de fin de vie, cette montre a un avenir limité. Cela signifie que son buste Mystic Bronze est déjà réservé dans le temple de la renommée des smartwatch Android.

