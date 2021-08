Samsung Galaxy Watch 4 contre Mobvoi TicWatch E3 : plus proche que vous ne le pensez

Portez OS à son meilleur

Montre Samsung Galaxy 4

Puissamment abordable

Mobvoi TicWatch E3

En tant que première montre connectée Wear OS 3, la Galaxy Watch 4 fait passer la plate-forme portable de Google au niveau supérieur avec son chipset puissant et efficace, son design élégant et ses impressionnantes fonctionnalités de suivi de la santé.

Précommande de 250 $ chez Samsung

Avantages

Chipset Wear OS 3 Fast amélioré Se marie bien avec les smartphones Galaxy Capteur de composition corporelle Lunette capacitive pour une navigation facile

Les inconvénients

Pas d’assistant Google (pour l’instant) Certaines fonctionnalités de santé sont exclusives à Galaxy Durée de vie de la batterie OK plus chère

Le Mobvoi TicWatch E3 exécute incroyablement bien Wear OS grâce au processeur Snapdragon Wear 4100 et dispose de nombreuses fonctionnalités de santé à exploiter. C’est également l’une des montres Wear OS “haut de gamme” les plus abordables.

200 $ sur Amazon

Avantages

Des performances rapides Plus abordables De nombreuses fonctionnalités de santé

Les inconvénients

Conception volumineuse No Wear OS 3 (encore) Autonomie de la batterie OK Suivi du sommeil capricieux

Mettre le Samsung Galaxy Watch 4 contre le Mobvoi TicWatch E3 peut sembler une comparaison injuste, mais le TicWatch E3 parvient à tenir le coup grâce à son prix inférieur et son processeur rapide. Alors que le TicWatch exécute l’ancien Wear OS 2.5, il parvient à tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation grâce à la multitude d’applications de santé de Mobvoi pour un suivi de la santé 24 heures sur 24.

Pendant ce temps, la Galaxy Watch 4 exécute le nouveau Wear OS 3 Powered by Samsung, de sorte que le système d’exploitation fonctionne plus rapidement et plus efficacement. Et comme le TicWatch, Samsung a réussi à mettre sa propre touche sur Wear OS avec ses propres fonctionnalités et éléments d’interface utilisateur. Sur le papier, la Galaxy Watch 4 peut sembler être le meilleur choix, mais ne dormez pas sur la TicWatch E3.

Samsung Galaxy Watch : alimentation à deux niveaux différents

Source : Daniel Bader / Android Central

Côte à côte, la Galaxy Watch 4 et la TicWatch E3 semblent très différentes, et à bien des égards, elles le sont. Cela dit, les deux montres Wear OS sont assez puissantes grâce à leurs chipsets respectifs, et bien que Samsung puisse avoir un avantage avec une version logicielle plus récente, le Mobvoi n’est pas très loin derrière.

Samsung Galaxy Watch 4 Mobvoi TicWatch E3 Taille 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

44,4 x 43,3 x 9,8 mm 44 x 47 x 12,6 mm Poids 25,9 g

30,3 g 32 g écran 1,2 pouces Super AMOLED

Super AMOLED 1,4 pouces Processeur haute densité 1,3 pouces Exynos W920 (5 nm) Snapdragon Wear 4100 Stockage 16 Go 8 Go Mémoire 1,5 Go 1 Go Système d’exploitation Wear OS 3 (One UI Watch) Wear OS 2.5 Capteurs Accéléromètre

Baromètre

Gyro

Géomagnétique

Lumière ambiante

Capteur bioactif (fréquence cardiaque)

ECG

Accéléromètre BIA (Composition Corporelle)

Gyro

Capteur de fréquence cardiaque

Capteur SpO2

Connectivité du capteur hors corps à faible latence Bluetooth 5

Wifi

LTE (facultatif)

NFC

GPS Bluetooth 5

Wifi

NFC

Batterie GPS 247mAh

361mAh 380mAh Durabilité 5ATM + IP68

MIL-STD-810G IP68 + “Piscine Natation” Couleurs appropriées Noir, Vert, Argent, Or rose Panthère Noir Taille de la bande 20mm 20mm

La Galaxy Watch 4 a un petit avantage, en termes de spécifications, par rapport à la TicWatch E3. En tant que montre intelligente Wear OS premium, Samsung s’est assuré de tout donner dans ce portable. Cela dit, la Galaxy Watch 4 dispose du stockage le plus interne de toutes les meilleures montres Wear OS avec un énorme 16 Go. Ce sera plus que suffisant pour télécharger des listes de lecture hors ligne à partir de Spotify, et avec la nouvelle puce Exynos 5 nm associée à 1,5 Go de RAM, l’appareil exécute des applications comme du beurre.

Samsung équipe l’écran d’un panneau AMOLED à haute densité de pixels au look fantastique et disponible en deux tailles. Et pour une navigation facile, vous pourrez utiliser la lunette capacitive pour faire défiler les applications sans que vos doigts ne vous gênent. Et en parlant de doigts, vous apprécierez forcément la sensation haut de gamme du châssis en aluminium.

Source : Samsung

Un avantage notable de la Galaxy Watch 4 est le nouveau Wear OS 3 Powered by Samsung. La mise à jour a été développée avec Google pour offrir de meilleures performances et une meilleure efficacité. Non seulement cela, mais la montre se marie bien avec les meilleurs téléphones Android de Samsung grâce à la nouvelle montre One UI qui se trouve au-dessus de Wear OS 3. Cela signifie que de nombreux éléments de l’interface utilisateur refléteront ceux des smartphones Galaxy comme l’application de paramètres.

De plus, les applications compatibles téléchargées depuis le Play Store sur un smartphone Galaxy seront automatiquement téléchargées sur la montre pour une expérience transparente. D’autres fonctionnalités seront synchronisées entre les deux appareils, comme l’horloge et les contacts.

En ce qui concerne les capteurs de l’appareil, vous obtiendrez l’ensemble typique de capteurs que vous trouverez sur la plupart des meilleures montres intelligentes Android, comme un capteur de fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la SpO2. Cependant, Samsung l’intensifie en incluant son nouveau capteur BIA pour les calculs de composition corporelle comme la masse squelettique, le taux métabolique basal et le pourcentage de graisse corporelle. Le GPS intégré et la connectivité LTE en option en font une montre idéale pour le fitness, vous pouvez donc l’emporter avec vous lors d’une course sans manquer un battement.

Faire fonctionner tout cela est une batterie qui, selon Samsung, devrait durer environ 40 heures avec une seule charge. Et si vous avez besoin d’une recharge rapide, la montre offre une charge rapide, qui peut vous offrir 10 heures d’autonomie après seulement 30 minutes de charge.

Ne dormez pas sur le TicWatch E3

Source : Chris Wedel/Android Central

Le TicWatch E3 n’est pas en reste grâce au chipset Snapdragon Wear 4100 et aux 1 Go de RAM. Il est prouvé qu’il peut suivre même son frère plus cher, le Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS. Et même s’il est peut-être coincé avec le vieillissement Wear OS 2.5, il gère extrêmement bien son fonctionnement, et Google a assuré qu’il sera mis à niveau vers la nouvelle mise à jour Wear OS 3 en 2022. Pour le moment, la montre continuera à voir certains de nouvelles expériences à partir d’applications telles que Google Messages et Spotify.

La TicWatch E3 est une bonne montre qui s’améliorera avec Wear OS 3.

Mobvoi fournit également son propre ensemble d’applications pour diverses fonctionnalités de santé telles que le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil et même la détection automatique de l’entraînement. Vous bénéficierez également d’une expérience Google plus complète sur le TicWatch E3 avec des services tels que Google Assistant, qui ne sont pas encore disponibles sur le Galaxy Watch 4 (vous êtes bloqué avec Bixby pour le moment).

Tout n’est pas rose, cependant. L’autonomie de la batterie dure environ un jour et demi si vous utilisez tous les capteurs. C’est pas mal mais pas extraordinaire non plus. L’écran n’a pas non plus une densité de pixels aussi élevée que la Galaxy Watch 4, ni un panneau AMOLED. Cela dit, c’est toujours un bon écran, même s’il peut être un peu difficile à voir à l’extérieur. Ensuite, il y a la qualité de construction, qui n’a rien d’inquiétant. Mobvoi se contente d’un châssis en polycarbonate et fibre de verre, qui offre une construction plus légère, mais qui semble assez bon marché. Il a également un design assez volumineux que certains peuvent trouver difficile à manier, en particulier avec les lunettes plutôt grandes autour de l’écran.

De plus, bien qu’il y ait un GPS intégré, il n’y a pas d’option pour un modèle LTE, ce qui signifie que vous êtes toujours quelque peu attaché à votre smartphone. Mais à un prix de départ inférieur de 200 $ pour le modèle Bluetooth/Wi-Fi, il est moins cher que le Galaxy Watch 4 et mérite toujours d’être considéré.

Samsung Galaxy Watch 4 vs Mobvoi TicWatch E3 : Lequel devriez-vous acheter ?

Ce sont tous deux des montres intelligentes haut de gamme et au début, il peut sembler que la Galaxy Watch 4 prend facilement cette comparaison. C’est peut-être plus cher, mais il a le Wear OS 3 amélioré, lui donnant accès aux applications Google Play Store et aidant toute l’expérience à se dérouler sans heurts. Il possède également des capteurs plus complexes qui peuvent surveiller des éléments tels que la composition corporelle, le pourcentage de graisse corporelle et la surveillance de l’oxygène dans le sang. Il est également disponible dans plus de couleurs et de tailles que le TicWatch E3. Cela ressemble à une victoire, non?

Pas si vite. Le TicWatch E3 est peut-être en retard sur son nouveau concurrent, mais ne le comptez pas encore. Il fonctionne toujours extrêmement bien malgré le vieillissement du système d’exploitation et vous bénéficiez de fonctionnalités telles que Google Assistant. Il y a aussi le fait que de nombreuses fonctionnalités de santé de la Galaxy Watch 4 sont exclusives aux téléphones Samsung Galaxy, donc si vous n’en avez pas, le prix peut être plus difficile à supporter. Et avec une mise à jour Wear OS 3 entrante, la montre ne fera que s’améliorer. Dans l’ensemble, nous pensons que le Galaxy Watch 4 est le package le plus complet, mais le TicWatch E3 fera également très bien l’affaire.

Le meilleur du système d’exploitation Wear

Montre Samsung Galaxy 4

Une mise à niveau digne

La Samsung Galaxy Watch 4 offre une nouvelle expérience élégante pour Wear OS qui offre des performances impressionnantes grâce à un nouveau chipset puissant. Quiconque recherche une nouvelle montre connectée devrait envisager la Watch 4, qui propose différentes tailles et couleurs pour s’adapter à presque tous les styles.

Une excellente option Wear OS

Mobvoi TicWatch E3

Vaut le détour

La Mobvoi TivWatch E3 n’est peut-être pas une montre intelligente premium, mais elle offre toujours une expérience Wear OS premium grâce au chipset Snapdragon et à une multitude de fonctionnalités de suivi de la santé. Il recevra également la nouvelle mise à jour Wear OS 3 en 2022, ce qui signifie que cette superbe montre intelligente ne fera que s’améliorer avec le temps.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.