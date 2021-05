Samsung Galaxy Watch 4 devrait être lancé en août avec Wear OS

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Samsung pourrait lancer la Galaxy Watch 4 et la Watch Active 4 en août aux côtés de ses nouveaux téléphones pliables.Un nouveau rapport de Corée confirme en outre que les smartwatches abandonneront Tizen pour Wear OS.

C’est une question de longue date: Samsung optera-t-il pour Wear OS de Google au lieu de Tizen sur la Galaxy Watch 4? Ajoutant plus de carburant aux premières rumeurs, un nouveau rapport provenant de Corée réaffirme que Samsung abandonnera Tizen pour Wear OS sur la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4.

Selon certaines rumeurs, les deux smartwatches feraient le changement afin que Samsung puisse attirer plus de fabricants et de développeurs dans l’écosystème Galaxy Watch. Wear OS bénéficiera également d’un coup de pouce majeur avec le soutien de Samsung.

Samsung avait adopté Wear OS (puis Android Wear) pendant une brève période en 2013 lors du lancement du Galaxy Gear. Cependant, l’histoire d’amour a pris fin très rapidement lorsque la société a commencé à équiper ses smartwatches de son propre système d’exploitation Tizen.

Le logiciel de Samsung n’a pas été très bien accueilli au début, mais au fil du temps, la société l’a perfectionné pour offrir des appareils portables bien équilibrés, la Galaxy Watch 3 étant la dernière en date.

Le retour à Wear OS pourrait être délicat. Le logiciel présente des problèmes chroniques tels qu’une mauvaise optimisation de la batterie, des performances médiocres, un manque de mises à jour en temps opportun, etc. On s’attend à ce que Google parle de certaines mises à niveau de Wear OS au cours de son prochain événement annuel des développeurs, Google I / O 2021, nous espérons donc qu’il prendra en compte certains de ces problèmes.

Samsung Galaxy Watch 4 et Watch Active 4: date de sortie

Le dernier rapport suggère également que la Galaxy Watch 4 et la Watch Active 4 pourraient être lancées en août aux côtés des nouveaux pliables de Samsung.

La Galaxy Watch 4 pourrait être disponible en tailles 42 mm et 46 mm. Pendant ce temps, la Galaxy Watch Active 4 devrait recevoir des modèles de 40 mm et 42 mm. Le premier devrait avoir un «design de montre traditionnel», tandis que le second aurait un «design simple et décontracté».

Malheureusement, aucun des appareils portables ne devrait prendre en charge la surveillance de la glycémie, comme indiqué précédemment.